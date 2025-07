Hình ảnh con tàu QN 7105 bị lật trên vịnh Hạ Long chiều 19/7.

Trước đó, tàu rời bến đi vào lúc 12h55 phút ngày 19/7, đi tham quan tuyến 2 (hang Sửng Sốt - Đảo Titop), đến 13h30 phút cùng ngày gặp dông bất ngờ và đến 14h5 phút cùng ngày mất kết nối tín hiệu GPS. Hình ảnh các lực lượng tiếp cận tàu QN7105 ngay sau khi xảy ra sự cố.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã chủ trì họp bàn công tác cứu hộ vụ lật tàu du lịch ở Vịnh Hạ Long, Quảng Ninh ngày 19/7. Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện số 114/CĐ-TTg về việc lật tàu dịch vụ du lịch Vịnh Xanh 58 (QN 7105) tại khu vực đảo Ti Tốp, tỉnh Quảng Ninh. Thủ tướng Chính phủ điện: Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia; Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công an, Xây dựng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh.

Các cán bộ, chiến sĩ Hải quân, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ninh, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, công an đã gấp rút ra khu vực tàu QN7105 gặp nạn, để cứu hộ cứu nạn.

Lực lượng cứu hộ cứu nạn tại hiện trường vụ lật tàu QN7105.

Công tác cứu hộ, cứu nạn, trục vớt con tàu QN7105 diễn ra gấp rút trong đêm 19/7.

Cùng với các lực lượng khác, Quân chủng Hải quân thông tin đã thành lập sở chỉ huy và cử 3 tàu, 2 xuồng và 30 cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 170, Vùng 1 Hải quân để tham gia tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, hình ảnh tối 19/7.

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh cũng đã huy động tổng lực, triển khai phương án trục vớt con tàu gặp nạn nhằm thực hiện song song hai nhiệm vụ: Tìm kiếm nạn nhân và phục vụ công tác điều tra.

Lực lượng cứu hộ còn có 21 cán bộ, chiến sĩ thuộc Lữ đoàn 126 đặc công cũng tham gia cứu hộ.

Lực lượng chức năng đang tính toán để tiếp cận tàu gặp nạn, tối 19/7.

Trước đó, khoảng 30 thợ lặn cũng được huy động tham gia tìm kiếm, gồm các lực lượng: Cấp cứu mỏ - TKV, Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và tìm kiếm cứu hộ cứu nạn; Phòng Cảnh sát PCCC&TKCHCN (Công an tỉnh Quảng Ninh); Ban Quản lý Vịnh Hạ Long…

Các nạn nhân đã được đưa đến Bệnh viện Bãi Cháy và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh ngay trong ngày 19/7.

Cũng trong tối 19/7, ông Vũ Văn Diện - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh trực tiếp đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh chỉ đạo công tác cứu chữa người gặp nạn. Trong ảnh, chị Thuỳ Linh - một nạn nhân trong vụ chìm tàu đã kể lại với ông Vũ Văn Diện - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về quá trình gặp nạn và khoảnh khắc thoát thân. Chị Thuỳ Linh có chồng và 2 con hiện còn đang mất tích.

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh thăm hỏi, động viên và tổ chức ghi lại lời kể của nạn nhân trên con tàu QN7105.

Chiều 20/7, tỉnh Quảng Ninh tổ chức họp báo về vụ việc tàu QN 7105 gặp nạn vào chiều 19/7. Ông Nguyễn Văn Công - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh chủ trì họp báo. Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Nguyễn Văn Công - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, là một trong số những người có mặt tại hiện trường và chứng kiến quá trình cứu nạn cứu hộ. "Trực tiếp ở hiện trường, tôi thấy rất đau xót", ông Công nói.

Nét mệt mỏi và buồn bã của ông Nguyễn Văn Công - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh tại cuộc họp báo. Ông Nguyễn Văn Công là một trong những người trực tiếp có mặt tại hiện trường cứu hộ cứu nạn tàu QN 7501 bị chìm.

Ông Hoàng Văn Thuyết - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh thông tin thêm, đã huy động 1.000 người, trên 100 phương tiện tham gia tìm kiếm cứu nạn. Trong đó, động viên vận động hơn 500 ngư dân thông thạo các luồng lạch tham gia công tác tìm kiếm các nạn nhân, trục vớt tàu bị nạn. "Hiện nay, Sở chỉ huy tiếp tục chỉ đạo lực lượng tìm kiếm, tranh thủ giờ vàng tìm kiếm các nạn nhân. Theo dự báo, cơn bão số 3 đã vào biển Đông, nếu bão vào thì buộc phải dừng công tác tìm kiếm", ông Thuyết cho biết.

Tàu QN7105 bị hư hỏng nặng, không thể "đứng" thẳng mà phải cần 3 sà lan khác neo đỡ xung quanh để lai dắt vào bờ. Theo báo cáo của UBND tỉnh Quảng Ninh, tàu QN7105 là loại tàu vỏ sắt đóng năm 2015, chủ tàu là ông Đoàn Văn Trình (thường trú tại phường Hà An, tỉnh Quảng Ninh)

Hiện tỉnh Quảng Ninh đã tạm dừng cấp phép rời cảng đối với tàu chở khách.

“Đến thời điểm hiện tại, lực lượng công an phối hợp các lực lượng cứu được 10 người còn sống và đưa vào bờ 35 thi thể. Hiện cơ quan chức năng đã bàn giao 35 thi thể nạn nhân cho gia đình để lo mai táng.



Công an tỉnh đang tiếp tục phối hợp các lực lượng chức năng, huy động các phương tiện khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích", Thượng tá Cù Quốc Thắng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết trong buổi họp báo chiều 20/7.



Ông Hoàng Văn Thuyết - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh cho biết: “Hôm qua, chúng tôi có dự đại hội cơ sở. Trưa hôm qua rất nắng và oi, hơn 40 độ nhưng chỉ 5 phút sau, tầm 14 giờ, trời đang từ nắng đã thành mưa, thậm chí mưa đá, dông lốc rất là to. Các đồng chí có thể thấy đúng thời điểm đó là tàu mất tín hiệu”. Đại tá Thuyết nói tại họp báo.



Theo ông Thuyết, thời điểm kết thúc mưa lốc là khoảng 15 giờ, lúc đó lực lượng chức năng mới nhận được thông tin. “Nếu có tàu đi cạnh nhau sẽ thông tin được ngay, ứng cứu nhanh được. Nếu chúng tôi nhận được thông tin sớm thì không bao giờ có chuyện đó. Thời điểm đó dông lốc mù trời khó để nhận ra có tàu bị nạn”, ông Thuyết nói thêm.