Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dự lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Tổng cục Công nghiệp quốc phòng

Ông Trump ra tối hậu thư trừng phạt Nga cho EU
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cảnh báo rằng Washington sẽ chỉ tăng cường trừng phạt Moscow nếu các nước EU và NATO thực hiện các biện pháp tương tự với Mỹ và ngừng mua dầu thô của Nga.
Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gửi lẵng hoa chúc mừng.
Tham dự buổi lễ có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Dự lễ kỷ niệm có Đại tướng Ngô Xuân Lịch, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.
Tham dự lễ kỷ niệm có Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Quốc hội.
Dự buổi lễ có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; đại biểu lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương; các đồng chí lãnh, nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng; Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam; Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; lãnh đạo Bộ Công an; đại biểu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Anh hùng Lao động; cùng lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; và đại diện các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP).
Lễ kỷ niệm là dịp để các thế hệ cán bộ, tướng lĩnh, quân nhân chuyên nghiệp, chiến sĩ, công nhân và viên chức quốc phòng, người lao động Tổng cục CNQP và cán bộ, chiến sĩ toàn quân ôn lại truyền thống vẻ vang 80 năm xây dựng, chiến đấu và phát triển, cùng những thành tựu nổi bật của Ngành Quân giới Việt Nam trước kia (nay là Tổng cục CNQP), góp phần củng cố niềm tin, tăng cường tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm và khơi dậy niềm tự hào cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân cả nước về quá trình xây dựng, chiến đấu và phát triển của nền công nghiệp quốc phòng Việt Nam nói chung và Tổng cục CNQP nói riêng.
Ban Chỉ đạo Trung ương vừa ban hành công văn hỏa tốc yêu cầu các cấp ủy, cơ quan trong toàn hệ thống chính trị khẩn trương rà soát, sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước và các đầu mối bên trong các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị.