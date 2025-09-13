Chủ tịch Quốc hội: Chuyển đổi số là "chìa khóa vàng" để đất nước phát triển bứt phá

Chiều 13/9, Đảng ủy Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị chuyên đề “Bình dân học vụ số – Quốc hội số: Khung kiến thức, kỹ năng số cho Quốc hội hiện đại” dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Hội nghị chuyên đề về Bình dân học vụ số – Quốc hội số. Ảnh: Quốc hội

Chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả lập pháp, giám sát

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, Hội nghị được tổ chức quy mô lớn, kết nối từ điểm cầu trung tâm tại Nhà Quốc hội tới 33 điểm cầu của các Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND cấp tỉnh, 14 điểm cầu của Kiểm toán Nhà nước và được theo dõi trực tuyến tại hơn 3.300 HĐND cấp xã, với tổng số hơn 6.000 đại biểu tham dự.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Ảnh: Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Hội nghị nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng số, nâng cao nhận thức và thúc đẩy hành động về chuyển đổi số cho toàn thể đại biểu Quốc hội, cán bộ, công chức, viên chức.

Đây là bước đi cụ thể hóa chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về việc phải triển khai chuyển đổi số một cách bài bản, hiệu quả, giúp mỗi cá nhân thấy rõ trách nhiệm và nhu cầu ứng dụng công nghệ để phục vụ công việc tốt hơn.

"Chúng ta quyết tâm thực hiện chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư: phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chủ chốt, là "chìa khóa vàng" để đưa đất nước phát triển bứt phá, hiện thực hóa khát vọng hùng cường", Chủ tịch Quốc hội khẳng định.

Mục tiêu của chương trình là giúp các đại biểu chủ động ứng dụng công nghệ trong các hoạt động cốt lõi như xây dựng pháp luật, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Từ Quốc hội “không giấy tờ” đến trợ lý ảo AI

Quá trình chuyển đổi số của Quốc hội đã được khởi động từ nhiệm kỳ khóa XIV với ứng dụng “Quốc hội điện tử 1.0”, đặt nền móng cho các kỳ họp “không giấy tờ” thông qua việc cung cấp công cụ làm việc hiện đại trên máy tính bảng cho đại biểu.

Tiếp nối thành công đó, các nền tảng pháp lý và tổ chức đã được kiện toàn. Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số của Quốc hội được thành lập, và Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết phê duyệt Đề án Chuyển đổi số của Quốc hội giai đoạn 2025-2030, tạo cơ sở để thực hiện chuyển đổi số một cách toàn diện, khoa học.

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Quốc hội

Điểm nhấn của giai đoạn này là việc ra mắt ứng dụng “Quốc hội 2.0” do Tập đoàn Viettel phối hợp với các chuyên gia Singapore phát triển. Ứng dụng này mang đến những cải tiến vượt bậc như:

Tìm kiếm và truy cập văn bản nhanh chóng, từng bước cập nhật dữ liệu đầy đủ, giao diện thân thiện, chia sẻ tài liệu trực tuyến giữa các đại biểu, tra cứu trực tiếp nội dung văn bản, tóm tắt văn bản mà không phải đọc từng trang.

Đặc biệt, ứng dụng mới tích hợp trợ lý ảo AI hỗ trợ tra cứu thông tin, cho phép đăng nhập bằng vân tay, giọng nói; gửi chất vấn bằng văn bản; chuyển giọng nói thành văn bản, gỡ băng và nhận diện được cả giọng nói theo vùng miền.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, nhờ ứng dụng này, tại các Kỳ họp thứ 8 và thứ 9 vừa qua, Quốc hội đã xem xét, thông qua một khối lượng lớn các luật, nghị quyết với sự đồng thuận cao. Trong thời gian tới, ứng dụng sẽ được mở rộng triển khai tới HĐND các cấp, tạo sự liên thông từ trung ương đến địa phương.

Để đảm bảo quá trình chuyển đổi số diễn ra đồng bộ, Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường đã chủ trì xây dựng bộ tài liệu về khung kiến thức, kỹ năng số. Bộ tài liệu được biên soạn công phu, thẩm định kỹ lưỡng, phục vụ công tác bồi dưỡng, đào tạo phù hợp với từng vị trí công tác.

Khẳng định việc ứng dụng công nghệ mới sẽ không tránh khỏi khó khăn, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn kêu gọi các đại biểu tích cực chia sẻ kinh nghiệm, đóng góp ý kiến để phong trào được triển khai thực chất, hiệu quả, liên tục cập nhật và nâng cấp trong thời gian tới.