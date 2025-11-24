Chủ đề nóng

Thứ hai, ngày 24/11/2025 14:43 GMT+7

Tổng Bí thư: Không để có “khoảng trống,” “vùng tối” mà công tác kiểm tra, giám sát của Đảng không vươn tới được

Thứ hai, ngày 24/11/2025 14:43 GMT+7
Tổng Bí thư yêu cầu triển khai toàn diện, hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và những nhiệm vụ do cấp ủy giao, không để có “khoảng trống,” “vùng tối.”
Sáng 24/11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật năm 2025 và nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, kết nối trực tuyến tới các điểm cầu các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Lương Cường; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng; Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa; Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc; các đồng chí: Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh; lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương.

Hội nghị đã dành một phút tưởng niệm những người tử vong do thiên tai, bão lũ và quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh đang chịu ảnh hưởng nặng nề của bão lũ sớm khắc phục thiệt hại, ổn định cuộc sống.

Góp phần giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong toàn Đảng

Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng tại Hội nghị cho thấy, cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp đã lãnh đạo, tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai, tập trung thể chế hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã tập trung nghiên cứu, xây dựng, tham mưu giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành 44 quy định, quy chế, chương trình, hướng dẫn quan trọng về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã triển khai và chỉ đạo cấp ủy, ủy ban kiểm tra các địa phương, đơn vị vào cuộc tích cực, quyết liệt, phối hợp hiệu quả với cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm trong các vụ án, vụ việc phức tạp, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm; tích cực tham gia công tác chuẩn bị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV theo chức năng, nhiệm vụ được giao; đẩy mạnh công tác giám sát thường xuyên, xây dựng, nâng tầm đội ngũ cán bộ, công chức và đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện trong hoạt động của ngành Kiểm tra Đảng.

Về kết quả thực hiện nhiệm vụ, kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các cấp đã kiểm tra 232.401 tổ chức đảng và 1.284.298 đảng viên, có 289.101 đồng chí là cấp ủy viên các cấp, trong đó: Bộ Chính trị, Ban Bí thư thành lập 60 đoàn kiểm tra do đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư làm trưởng đoàn, kiểm tra 172 tổ chức đảng.

ttxvn-hoi-nghi-tong-ket-cong-tac-kiem-tra-giam-sat-thi-hanh-ky-luat-cua-dang-2.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm quyên góp ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng bởi bão lũ lụt. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Cấp ủy các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 852 tổ chức đảng, 5.422 đảng viên, có 1947 cấp ủy viên. Qua kiểm tra, kết luận: 545 tổ chức đảng, 4.213 đảng viên có vi phạm khuyết điểm; phải thi hành kỷ luật 231 tổ chức đảng, 2.885 đảng viên; đã thi hành kỷ luật 155 tổ chức đảng và 2.615 đảng viên.

Ủy ban Kiểm tra các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 13.612 tổ chức đảng và 38.378 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra các cấp kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản, thu nhập đối với 11.172 đảng viên.

Qua kiểm tra, giám sát kết luận 830 đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Ủy ban Kiểm tra Trung ương kiểm tra, giám sát 145 cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, qua kiểm tra đã thi hành kỷ luật 10 đảng viên.

Cấp ủy các cấp và chi bộ đã giám sát chuyên đề 176.229 tổ chức đảng và 596.688 đảng viên. Ủy ban kiểm tra các cấp giám sát chuyên đề đối với 123.906 tổ chức đảng và 174.472 đảng viên.

Về phương hướng, nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật nhiệm kỳ Đại hội XIV của Đảng, xác định đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương pháp, cách thức tổ chức công tác kiểm tra, giám sát, phải là phương thức lãnh đạo chủ yếu, là công cụ quan trọng để giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng…

Cấp ủy, tổ chức đảng, Ủy ban Kiểm tra các cấp phải đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát với tinh thần quyết tâm cao, nỗ lực lớn để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Sau khi nghe Báo cáo tổng kết và nhiều ý kiến phát biểu tâm huyết, trách nhiệm, làm rõ thêm và đề xuất nhiều nội dung sâu sắc, thiết thực, phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Ban Tổ chức Hội nghị nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ các ý kiến, bổ sung hoàn thiện các Báo cáo để trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Chấp hành Trung ương Đảng theo quy định.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng diễn ra trong bối cảnh tình hình quốc tế, khu vực và trong nước có nhiều diễn biến nhanh, phức tạp với nhiều vấn đề mới phát sinh chưa có tiền lệ, vượt ngoài dự báo, đặt ra khó khăn, thách thức rất lớn.

Song đây cũng là giai đoạn Đảng ta thể hiện bản lĩnh kiên cường, đoàn kết, thống nhất, bình tĩnh hóa giải những nguy cơ, thách thức, lãnh đạo đất nước vượt qua “sóng to, gió lớn” đạt nhiều kết quả quan trọng, đang phấn đấu và dự kiến sẽ đạt, thậm chí vượt nhiều chỉ tiêu cơ bản của nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng.

Nhiều chủ trương, quyết sách chiến lược mang tính đột phá đã và đang được triển khai, mở ra cục diện mang tính bước ngoặt trong tiến trình phát triển của đất nước.

Tổng Bí thư khẳng định nhìn lại từ đầu nhiệm kỳ đến nay, có thể thấy một bài học rất sâu sắc là: càng trong những lúc khó khăn, chúng ta càng phải làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng tiếp tục được triển khai quyết liệt, toàn diện, với nhiều đổi mới, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân với chế độ.

Trong thành tích chung đó, có đóng góp rất quan trọng từ kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của đảng. Các cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, quyết liệt, chủ động, sáng tạo triển khai toàn diện chương trình, kế hoạch công tác, hoàn thành khối lượng công việc rất lớn.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Tổng Bí thư nhiệt liệt biểu dương, khen ngợi và đánh giá cao những thành tích, kết quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng năm 2025 và cả nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng.

Thẳng thắn nhìn nhận vẫn còn nhiều hạn chế cần khắc phục, Tổng Bí thư chỉ rõ: Một số cấp ủy chưa quan tâm đúng mức đến công tác kiểm tra, giám sát, việc tự kiểm tra, giám sát chưa được thực hiện tốt; giám sát thường xuyên còn yếu, có những vi phạm lặp đi, lặp lại nhiều lần trong thời gian dài nhưng chậm được phát hiện; năng lực một bộ phận cán bộ kiểm tra chưa theo kịp yêu cầu mới; việc theo dõi, đôn đốc sau kiểm tra có nơi còn thiếu quyết liệt, nhiều vi phạm đã được chỉ ra nhưng chậm khắc phục…

Tổng Bí thư yêu cầu, cần sớm được khắc phục để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả kiểm tra, giám sát ngay từ từng chi bộ Đảng

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng trong nhiệm kỳ tới, Tổng Bí thư đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm các quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, nhất là các quy định mới ban hành, cũng như các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

ttxvn-hoi-nghi-toan-quoc-cong-tac-kiem-tra-giam-sat-thi-hanh-ky-luat-cua-dang-4.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN) 

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy đảng các cấp, nhất là ở cấp xã. Nâng cao chất lượng, hiệu quả kiểm tra, giám sát ngay từ từng chi bộ.

Giao Ủy ban Kiểm tra Trung ương tham mưu tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; đề xuất Trung ương ban hành Nghị quyết mới để lãnh đạo toàn diện công tác này ngay sau Đại hội XIV của Đảng.

Tổng Bí thư yêu cầu triển khai toàn diện, hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và những nhiệm vụ do cấp ủy giao, không để có “khoảng trống,” “vùng tối” mà công tác kiểm tra, giám sát của Đảng không vươn tới được.

Chuyển mạnh trọng tâm công tác sang giám sát thường xuyên, giám sát chủ động, cảnh báo sớm, phòng ngừa từ xa; chủ động giám sát ngay từ đầu và xuyên suốt trên mọi mặt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quyết định của cấp ủy các cấp, đặc biệt trong việc triển khai các chủ trương, quyết sách lớn mang tính đột phá của Đảng về phát triển đất nước thời gian gần đây. Đảm bảo mọi chủ trương, đường lối của Đảng được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả ở tất cả các cấp.

Tổng Bí thư đề nghị, kịp thời phát hiện, kiểm tra và kiên quyết xử lý các tổ chức đảng, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa”; vi phạm những điều đảng viên không được làm, vi phạm quy định về trách nhiệm nêu gương; vi phạm các nguyên tắc, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, lợi ích nhóm; cần kiên quyết xử lý nghiêm vi phạm, nhưng cũng kiên quyết bảo vệ những người mạnh dạn đổi mới, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung của đất nước; triển khai hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát việc kê khai, công khai tài sản theo quy định; giám sát việc giải quyết những vấn đề “nóng” mà dư luận xã hội quan tâm như việc vận hành của hệ thống chính trị và công tác quản lý nhà nước ở các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực sau khi sắp xếp tổ chức, bộ máy; tình hình triển khai các dự án, công trình trọng điểm ở tầm quốc gia và cấp địa phương…

Tổng Bí thư lưu ý, tập trung xây dựng Ủy ban Kiểm tra các cấp tinh gọn, mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra thực sự bản lĩnh, liêm chính, chuyên nghiệp, “trong sáng như gương, sắc bén như gươm,” tuyệt đối trung thành với Đảng, kiên định trước mọi khó khăn, không chịu bất kỳ sức ép, tác động hay cám dỗ nào; cần tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao chất lượng chuyên môn cho đội ngũ cán bộ kiểm tra Đảng ở các cấp, nhất là ở các xã, phường.

Mỗi cán bộ kiểm tra phải nắm chắc đường lối, nguyên tắc, quy định của Đảng; tinh thông nghiệp vụ; có khả năng phân tích, dự báo, phát hiện vấn đề từ sớm, từ xa; đồng thời phải biết lắng nghe, thấu hiểu thực tiễn, xử lý công minh, khách quan, đúng nguyên tắc, đúng quy trình.

Công việc của người làm công tác kiểm tra đòi hỏi sự trong sáng và dũng khí rất lớn, vì vậy từng cán bộ phải luôn tự rèn luyện, giữ gìn đạo đức, nâng cao trình độ, rèn luyện phong cách làm việc công tâm, thận trọng, quyết đoán.

Hơn bao giờ hết, đội ngũ cán bộ kiểm tra phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức kỷ luật và sự tận tụy xứng đáng là người bảo vệ sự trong sạch, vững mạnh của Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và chế độ.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin; thúc đẩy kết nối, chia sẻ dữ liệu thông suốt, chính xác, kịp thời để phục vụ hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong toàn hệ thống chính trị, hướng tới “kiểm tra trên dữ liệu, giám sát trên dữ liệu”; tăng cường phối hợp và liên thông thông tin giữa các cơ quan kiểm tra, giám sát của Đảng với các tổ chức đảng trong xử lý những vụ việc khó, phức tạp, nhạy cảm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

