Quốc hội tưởng niệm nạn nhân thiệt mạng do thiên tai, bão lũ tại các tỉnh miền Trung

Quốc hội tưởng niệm các nạn nhân bị thiệt mạng do thiên tai, bão lũ gây ra. Ảnh: Phạm Thắng

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến cho biết, trong những ngày vừa qua, mưa lũ lịch sử, lũ chồng lũ, bão chồng bão đã gây thiệt hại rất nghiêm trọng tại các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và một số địa phương khác.

Mặc dù Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang đã tập trung cao độ phòng chống bão, giảm nhẹ thiên tai nhưng mưa rất to, gió rất lớn, nước dồn về hạ lưu rất nhanh đã gây thiệt hại rất nặng nề. Theo thống kê chưa đầy đủ, đã có 91 người tử vong, 11 người mất tích, hàng chục nghìn ngôi nhà bị ngập, hư hỏng nặng, hàng trăm nghìn hecta hoa màu bị thiệt hại, hàng triệu con gia súc, gia cầm bị lũ cuốn trôi.

Theo Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội, những thiệt hại này là rất nặng nề, để lại nỗi đau thương, mất mát lớn cho nhân dân và các địa phương vùng bị thiên tai.

"Tại phiên họp Quốc hội hôm nay, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Quốc hội xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến thân nhân các gia đình có người bị nạn. Xin chia sẻ với những khó khăn, vất vả của các địa phương và nhân dân trong vùng bị thiên tai. Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tôi trân trọng đề nghị các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu Quốc hội dành một phút tưởng niệm những người tử vong do thiên tai, bão lũ gây ra", ông Đỗ Văn Chiến bày tỏ.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và các đại biểu Quốc hội ủng hộ đồng bào vùng bão lũ. Ảnh: Phạm Thắng

Chủ tịch Quốc hội và các Phó Chủ tịch Quốc hội quyên góp ủng hộ. Ảnh: Media Quốc hội

Theo ông Đỗ Văn Chiến, bão lũ, thiên tai dù ác liệt đến đâu rồi cũng sẽ qua đi, nhưng tình đồng chí, nghĩa đồng bào và truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc ta "lá lành đùm lá rách", "thương người như thể thương thân" mãi còn ở lại.

"Quốc hội xin ghi nhận, cảm ơn và biểu dương lực lượng quân đội, công an và các lực lượng tại chỗ khác đã không quản khó khăn, gian khổ, nguy hiểm, dốc sức để cứu giúp nhân dân.

Chia sẻ, đồng cam với các địa phương và nhân dân vùng bị thiên tai, Ủy ban Thường vụ Quốc hội kêu gọi toàn thể các vị đại biểu Quốc hội, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội ủng hộ tối thiểu một ngày lương để chung tay cùng với nhân dân khắc phục hậu quả bão lũ gây ra", ông Đỗ Văn Chiến cho biết.

Đồng thời, đề nghị Văn phòng Quốc hội khẩn trương tổng hợp số kinh phí ủng hộ để sớm nhất chuyển đến những nơi bị thiệt hại.

Thông tin từ Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), tính đến chiều 23/11, mưa lũ đã làm 91 người chết. Đắk Lắk là nơi thiệt hại nặng nhất với 63 người chết, Khánh Hòa 15, Gia Lai ba, Đà Nẵng, Huế mỗi nơi hai và Quảng Trị một người.



Tổng thiệt hại kinh tế ước tính 13.078 tỷ đồng, tăng 4.000 tỷ sau khi cập nhật số liệu từ Khánh Hòa. Trong đó, Đắk Lắk thiệt hại hơn 5.300 tỷ đồng, Khánh Hòa 5.000 tỷ đồng, Lâm Đồng gần 1.100 tỷ đồng, Gia Lai 1.000 tỷ đồng và Quảng Ngãi 650 tỷ đồng.



Sáng sớm 23/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp khẩn từ Nam Phi với Thường trực Chính phủ và Ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, yêu cầu tiếp tục tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ tại miền Trung.



Chính phủ đã hỗ trợ khẩn cấp 1.100 tỷ đồng cho các địa phương: Đắk Lắk 500 tỷ đồng, Lâm Đồng 300 tỷ đồng, Khánh Hòa 150 tỷ đồng và Gia Lai 150 tỷ đồng. Bộ Tài chính xuất cấp 4.000 tấn gạo dự trữ quốc gia, gồm Lâm Đồng 1.000 tấn, Gia Lai 1.000 tấn và Đắk Lắk 2.000 tấn.



