Thứ hai, ngày 24/11/2025 06:46 GMT+7

Thủ tướng yêu cầu hỗ trợ dân bị lũ lụt sửa nhà trước 31/11, tái định cư cho hộ dân bị sập nhà trước 31/1/2026

Thứ hai, ngày 24/11/2025 06:46 GMT+7
Công điện của Thủ tướng yêu cầu bố trí chỗ ở tạm, huy động lực lượng quân đội, công an,… hỗ trợ Nhân dân bị lũ lụt ở 4 tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Gia Lai, Lâm Đồng, sửa chữa nhà cửa, hoàn thành trước ngày 30/11/2025; xây mới, tái định cư cho các hộ có nhà bị sập đổ, trôi, hư hỏng nặng, hoàn thành trước ngày 31/01/2026.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 227/CĐ-TTg ngày 23/11/2025 yêu cầu các bộ ngành, địa phương tập trung khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất kinh doanh, ổn định đời sống Nhân dân sau mưa lũ tại khu vực Nam Trung Bộ.

Kết luận cuộc họp khẩn trực tuyến lúc 2h sáng 23/11 từ Nam Phi, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, "nhân dân cần nhất chúng ta trong những lúc khó khăn", các chủ thể liên quan phải đặt mình vào địa vị người dân để khắc phục hậu quả thiên tai nhanh nhất, hiệu quả nhất, với tinh thần tập trung cao nhất cho con người - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Công điện nêu rõ: Vừa qua tại khu vực Nam Trung Bộ đã xảy ra mưa lũ đặc biệt lớn, dài ngày, gây lũ lớn và ngập lụt lịch sử, sạt lở tại nhiều địa phương, nhất là tại các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Gia Lai và Lâm Đồng. Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trực tiếp là Tổng Bí thư Tô Lâm, Thường trực Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xuyên suốt, thường xuyên, liên tục, từ sớm, từ xa, sát diễn biến tình hình. Bộ Chính trị phân công 4 Ủy viên Bộ Chính trị; Thủ tướng Chính phủ phân công 3 Phó Thủ tướng Chính phủ trực tiếp đi kiểm tra tình hình lũ lụt, thăm hỏi, động viên Nhân dân và chỉ đạo các địa phương tập trung cứu trợ Nhân dân, khắc phục hậu quả mưa lũ.

Tuy nhiên, mưa lũ lịch sử xảy ra ngay sau các đợt mưa lớn kéo dài lại vào đúng kỳ triều cường đã gây lũ lớn lịch sử, ngập lụt rất nghiêm trọng trên diện rộng, thiệt hại hết sức nặng nề về người, nhà cửa, tài sản của Nhân dân, cơ sở hạ tầng của Nhà nước như giáo dục, y tế, giao thông, thủy lợi, điện, viễn thông,…, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý, tình cảm của Nhân dân và các hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ, sinh kế, thu nhập, đời sống của Nhân dân.

Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đợt mưa lũ lịch sử vừa qua đã làm 102 người chết, mất tích, 221 nhà bị sập, đổ, trôi, 933 nhà bị hư hỏng; trên 80.000 ha lúa, hoa màu bị thiệt hại; trên 3,2 triệu con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi, nhiều công trình hạ tầng giao thông, thủy lợi, giáo dục, y tế bị thiệt hại. Ước tính thiệt hại 9.035 tỷ đồng.

Khu vực thuộc xã Hòa Thịnh, Đắk Lắk sau khi nước rút. Ảnh MT

Hoàn thành hỗ trợ nhân dân sửa chữa nhà cửa trước 31/11

Công điện của Thủ tướng yêu cầu, Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND các tỉnh: Đắk Lắk, Khánh Hòa, Gia Lai và Lâm Đồng tiếp tục phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí trong Thường vụ, thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban và lãnh đạo các Sở, Ban, ngành xuống tận phường, xã, bám sát cơ sở, nhất là những khu vực bị ngập sâu, chia cắt, cô lập vừa qua để nắm tình hình, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ, "thần tốc" các giải pháp khắc phục hậu quả lũ lụt với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, hiệu quả nhất, nhanh chóng ổn định tình hình Nhân dân, khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh, trong đó tập trung một số nhiệm vụ sau:

Huy động các lực lượng, phương tiện, bằng mọi cách tiếp cận cho được tất cả các hộ dân bị cô lập do lũ lụt, sạt lở những ngày vừa qua, kịp thời tiếp tế, cứu trợ khẩn cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, nhất là các hộ ở khu vực bị ngập sâu, mất nhà cửa, tài sản; tuyệt đối không để người dân đói, khát, rét. Tìm kiếm những người còn mất tích, cứu chữa người bị thương, hỗ trợ lo hậu sự cho người đã thiệt mạng. Thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại, nhất là những gia đình có người bị chết, mất tích, bị thương theo quy định.

Huy động các lực lượng hỗ trợ dọn dẹp, vệ sinh nhà cửa, đường sá, trường lớp, trạm xá, nhà xưởng, khôi phục nhanh nhất các dịch vụ thiết yếu để bảo đảm chỗ ở, nơi học tập, khám chữa bệnh, cung cấp điện, nước, sóng viễn thông, khôi phục sản xuất kinh doanh trước ngày 30/11/2025.

Lực lượng quân đội dọn dẹp, vệ sinh trường học ở Đắk Lắk sau khi lũ rút. Ảnh PV

Bố trí chỗ ở tạm; huy động lực lượng quân đội, công an,… hỗ trợ Nhân dân sửa chữa nhà cửa, hoàn thành trước ngày 30/11/2025; xây mới, tái định cư cho các hộ có nhà bị sập đổ, trôi, hư hỏng nặng, hoàn thành trước ngày 31/01/2026.

Rà soát, tổng hợp đầy đủ, chính xác thiệt hại; chủ động sử dụng các nguồn lực để hỗ trợ tối đa nhất có thể cho các đối tượng bị thiệt hại do thiên tai theo quy định, hoàn thành trước ngày 30/11/2025. Tổ chức điều phối tiếp nhận và phân phối tiền và hàng cứu trợ, bảo đảm đến tận tay người cần được hỗ trợ nhanh nhất, hiệu quả nhất (phân công đầu mối điều phối tập trung để phân bổ công bằng, công khai, hiệu quả.

Chủ động công bố thông tin về nhu cầu hàng hóa cần được hỗ trợ để các tổ chức, cá nhân (nhất là địa phương được Bộ Chính trị phân công chi viện) biết để việc chi viện, hỗ trợ được thiết thực, hiệu quả.

Ban hành các chính sách cần thiết theo thẩm quyền phù hợp khả năng để hỗ trợ tối đa nhất có thể cho người dân, doanh nghiệp sớm khắc phục hậu quả mưa lũ, khôi phục sản xuất, kinh doanh; tập trung khắc phục sạt lở, thông tuyến giao thông, sửa chữa hồ đập, công trình thủy lợi trong thời gian sớm nhất.

Hỗ trợ người dân dọn dẹp, vệ sinh nhà cửa, trụ sở, đường sá, nhà xưởng để nhanh chóng khôi phục hoạt động sản xuất

Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chỉ đạo Quân khu 5, Quân khu 7, các đơn vị quân đội đóng ở trong và gần khu vực bổ sung lực lượng, phương tiện hỗ trợ vận chuyển lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm để tiếp tế, cứu trợ khẩn cấp cho Nhân dân; đồng thời hỗ trợ dọn dẹp, vệ sinh nhà cửa, trụ sở, đường sá, nhà xưởng để nhanh chóng khôi phục hoạt động sản xuất. Bố trí máy bay trực thăng, thiết bị bay không người lái sẵn sàng bay thả hàng cứu trợ cho người dân tại các khu vực bị cô lập, khó khăn trong tiếp cận bằng các phương tiện khác.

Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo lực lượng công an địa phương, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở, các đơn vị đóng quân trên địa bàn triển khai ngay lực lượng, phương tiện, trang thiết bị của đơn vị hỗ trợ nhân dân, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp khắc phục thiên tai, lũ lụt, sớm khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương tập trung khôi phục sản xuất nông nghiệp (hỗ trợ vật tư, cây giống, con giống, thuốc thú y để khôi phục sản xuất, …); khắc phục sớm nhất các công trình thủy lợi, hồ đập bị hư hỏng; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương đánh giá chính xác nguyên nhân ngập lụt, rà soát việc quản lý, vận hành hồ đập thủy lợi, thủy điện để bảo đảm quản lý an toàn, vận hành chủ động, hiệu quả.

Bộ trưởng Bộ Tài chính được giao chủ trì: Phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục rà soát, tổng hợp tình hình thiệt hại do mưa lũ, có phương án cụ thể xử lý những vấn đề cấp bách và lâu dài, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

Khẩn trương rà soát, cập nhật, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về các giải pháp khắc phục hậu quả thiên tai, phục hồi sản xuất tại các địa phương khu vực Trung Bộ, trình Chính phủ trước ngày 26/11/2025.

Triển khai các chính sách giãn, hoãn, miễn, giảm thuế, phí, lệ phí, … đối với các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp bị thiệt hại do thiên tai theo quy định; chỉ đạo doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm khẩn trương thực hiện bồi thường tổn thất cho bên mua bảo hiểm nhanh chóng, đầy đủ, kịp thời theo quy định; kịp thời xử lý xuất cấp hàng dự trữ quốc gia để hỗ trợ địa phương theo thẩm quyền.

Hỗ trợ ngay sách vở, trang thiết bị giảng dạy, sớm đưa học sinh trở lại học tập

Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương khẩn trương khôi phục hoạt động của các cơ sở giáo dục, có phương án sớm đưa học sinh trở lại học tập; chủ trì, phối hợp với các địa phương tổng hợp đầy đủ về tình hình trường lớp (điểm trường phải sửa chữa, phải xây dựng lại) và việc bảo đảm học tập cho học sinh tại các điểm trường bị ngập lũ vừa qua, phương án khắc phục cụ thể, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/11/2025. Có phương án hỗ trợ ngay sách vở, trang thiết bị giảng dạy và đồ dùng học tập cho học sinh vùng lũ.

Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương khẩn trương khôi phục hoạt động của các cơ sở y tế, bảo đảm công tác điều trị, khám chữa bệnh cho Nhân dân; bổ sung thuốc chữa bệnh, vật tư, trang thiết bị y tế, hóa chất khử khuẩn, vệ sinh môi trường; chi viện tối đa y, bác sĩ xuống trực tiếp cơ sở hỗ trợ công tác khám chữa bệnh, xử lý môi trường, phòng chống dịch bệnh sau lũ. Không để người dân thiếu nơi điều trị, khám, chữa bệnh; hoàn thành trước ngày 30/11/2025. Chủ động liên hệ, làm việc với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) để thông tin ngay những vấn đề cần hỗ trợ khẩn cấp cho người dân vùng lũ.

Công điện của Thủ tướng cũng giao cho các Bộ trong việc thông tuyến giao thông, khôi phục hệ thống điện, viễn thông; giãn, hoãn nợ, miễn, giảm lãi suất ngân hàng đối với cá nhân, doanh nghiệp bị thiệt hại...


