Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Shark Bình bị bắt
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê, Lạng Sơn
Mưa trên diện rộng ở các tỉnh miền Bắc
Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Hà Nội mưa ngập kinh hoàng sau bão số 10
Thái Nguyên ngập lụt lịch sử
Cơn bão số 11 - Bão Matmo
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Nhà nông
Thứ tư, ngày 15/10/2025 18:16 GMT+7

Tổng Bí thư Tô Lâm biểu dương Agribank, Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay không thế chấp, nông dân không ai bội ước

+ aA -
Thu Hà Thứ tư, ngày 15/10/2025 18:16 GMT+7
Tại buổi gặp mặt với 95 Nông dân Việt Nam xuất sắc, Nhà khoa học của nhà nông năm 2025, Tổng Bí thư Tô Lâm đã dành những lời biểu dương đối với vai trò tiên phong của người nông dân và sự đồng hành của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Agribank, Ngân hàng Chính sách xã hội đã tạo điều kiện cho nông dân vay vốn phát triển sản xuất.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Chiều 14/10/2025, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có buổi gặp mặt thân mật với 95 Nông dân Việt Nam xuất sắc, Nhà khoa học của nhà nông" nhân dịp Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025).

Tổng Bí thư biểu dương Agribank, Ngân hàng Chính sách xã hội

Tại buổi tiếp kiến, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đánh giá cao những đóng góp của giai cấp nông dân Việt Nam và khẳng định: Nông dân là những người đã làm nên kỳ tích trong thời kỳ đổi mới, góp phần thay đổi vận mệnh quốc gia: từ thiếu đói kéo dài thành bảo đảm an ninh lương thực, rồi tiến lên xuất khẩu nông sản đứng đầu thế giới ở nhiều mặt hàng.

Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, Nghị quyết 19-NQ/TW của Trung ương về nông nghiệp, nông dân và nông thôn xác định: “Nông nghiệp là lợi thế quốc gia, là trụ đỡ của nền kinh tế”; trong những năm qua, dù tình hình có khó khăn đến đâu, nông nghiệp vẫn luôn đạt kết quả tích cực, là điểm tựa vững chắc cho những bước phát triển đột phá của đất nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm đã dành những lời biểu dương đối với vai trò tiên phong của người nông dân và sự đồng hành của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Chính sách xã hội đã tạo điều kiện cho nông dân vay vốn phát triển sản xuất. Ảnh: Phạm Hưng.

Tổng Bí thư bày tỏ sự phấn khởi và xúc động khi nghe báo cáo và những ý kiến tâm huyết của các đại biểu Nông dân Việt Nam xuất sắc, Nhà khoa học của nhà nông năm 2025.

Làng này ở Hà Tĩnh có tuyến đường hoa giấy nông thôn mới, 2 bên toàn nhà to đẹp, vùng quê đáng sống

Tổng Bí thư cho biết, đối với lĩnh vực nông nghiệp, Bộ Chính trị đang chỉ đạo sơ kết đánh giá thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW của Trung ương để có các quyết sách tiếp tục phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn trong thời gian tới.

Để nông nghiệp bứt phá, nông thôn giàu đẹp, nông dân hạnh phúc, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh 5 nhiệm vụ trọng tâm. Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh việc đưa khoa học - công nghệ vào đúng “trung tâm” của sản xuất. Nhà khoa học của nhà nông hãy xuống đồng ruộng, vào trang trại, vào nhà máy chế biến; doanh nghiệp, hợp tác xã đồng hành cùng nông dân để chuẩn hóa quy trình, chuẩn hóa chất lượng, nâng cao truy xuất nguồn gốc - an toàn thực phẩm, đáp ứng các chuẩn mực thị trường khó tính.

Nói thêm về mô hình tín dụng mới, Tổng Bí thư Tô Lâm đã biểu dương Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) vì đã kiên định sứ mệnh hỗ trợ nông nghiệp, nông dân, nông thôn, coi đây là lĩnh vực ưu tiên để tập trung tín dụng.

Đàn chim quý hơn 300 con, đuôi rõ dài ở Lâm Đồng, nuôi như nuôi gà ta, bán 3,5 triệu/cặp con giống

Đặc biệt, Tổng Bí thư biểu dương Ngân hàng Chính sách xã hội (VBSP) đã cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách không cần thế chấp, chỉ cần tín chấp.

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định phẩm chất cao quý của người nông dân khi sử dụng nguồn vốn này: "Về phía nông dân đã sử dụng đồng vốn ưu đãi của ngân hàng hiệu quả, không ai bội ước, không ai chiếm dụng đồng vốn của ngân hàng".

Tổng Bí thư yêu cầu không ngừng đổi mới sáng tạo để phát triển nông nghiệp; đổi mới sáng tạo không ở đâu xa: đó là giống mới, quy trình mới, thiết bị mới, mô hình tín dụng - bảo hiểm nông nghiệp mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm đã có buổi gặp mặt thân mật với 95 Nông dân Việt Nam xuất sắc, Nhà khoa học của nhà nông" nhân dịp Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam. 

Agribank kiên định sứ mệnh phát triển “tam nông”

Tổng Bí thư Tô Lâm ấn tượng với giống lúa Việt Nam trồng ở Cuba, năng suất gấp 2 - 3 lần so với giống lúa của Cuba

Theo báo cáo của Ngân hàng Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Agribank, trong 37 năm hoạt động, Agribank đã kiên định sứ mệnh hỗ trợ khu vực nông nghiệp – nông dân – nông thôn.

Với trên 60% dư nợ cho vay lĩnh vực này, Agribank là ngân hàng có tỷ trọng lớn nhất trong hệ thống. Nguồn vốn tín dụng của ngân hàng đã góp phần quan trọng thay đổi diện mạo nông thôn, hỗ trợ tái cơ cấu nông nghiệp, đưa Việt Nam trở thành một trong những quốc gia xuất khẩu nông sản hàng đầu thế giới.

Cán bộ Ngân hàng Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Agribank thăm mô hình trồng rau thủy canh của anh Lê Văn Dể ở Đức Hòa, tỉnh Long An (cũ), nay là tỉnh Tây Ninh.

Agribank đã triển khai hiệu quả 7 chương trình tín dụng chính sách, 3 chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Nông dân Cuba trồng lúa, mùa vàng, bội thu, tình bạn hữu nghị đong đầy trên cánh đồng trĩu hạt

Riêng chương trình xây dựng nông thôn mới, từ cuối năm 2011 đến nay, Agribank đã phủ kín dịch vụ tín dụng tại 100% số xã trong cả nước. Tính đến tháng 6/2025, tổng doanh số cho vay chương trình này đạt hơn 7,6 triệu tỷ đồng, đồng hành cùng trên 2 triệu khách hàng.

Đặc biệt, Agribank đã dành 50.000 tỷ đồng cho vay nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch, góp phần hình thành các sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Ngân hàng cũng tham gia tích cực Đề án 1 triệu héc-ta lúa chất lượng cao vùng Đồng bằng sông Cửu Long, đóng vai trò tiên phong trong thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh, hướng tới mục tiêu Net Zero vào năm 2050.

Ngân hàng CSXH: Hành trình “thấu hiểu lòng dân”, đưa gần 48 triệu lượt hộ nghèo vươn lên

Về phía Ngân hàng Chính sách xã hội, trong suốt hành trình 23 năm hoạt động (4/10/2002-4/10/2025), với phương châm “thấu hiểu lòng dân, tận tâm phục vụ”, Ngân hàng Chính sách xã hội (Ngân hàng CSXH) đã khẳng định vai trò là “cánh tay nối dài” của Chính phủ, tận tâm đưa nguồn vốn ưu đãi thiết yếu đến với hàng triệu người nghèo và các đối tượng chính sách, giúp họ vươn lên, ổn định cuộc sống và phát triển kinh tế bền vững.

Người nghèo và các đối tượng chính sách khác nhận vốn vay ưu đãi Ngân hàng CSXH ngay tại điểm giao dịch ở xã.
Chuyện lạ Đắk Lắk, nông dân xã biên giới này trồng lúa kiểu gì mà có loại gạo đen bán giá lên tới 95.000 đồng/kg?

Theo báo cáo của Ngân hàng Chính sách xã hội, đầu năm 2002, tỷ lệ hộ nghèo trên toàn quốc vẫn chiếm tới gần 30% tổng hộ dân trên toàn quốc. Đây là đối tượng mà Ngân hàng Chính sách xã hội hướng tới. Bên cạnh đó, địa bàn các “khách hàng” của Ngân hàng CSXH phần lớn tập trung ở vùng đặc biệt khó khăn, cơ sở hạ tầng chưa phát triển; đồng bào 54 dân tộc anh em với những nét văn hóa khác nhau, tập quán sản xuất vẫn còn manh mún, lạc hậu khiến nhiệm vụ “đem tiền Chính phủ cho bản làng vay đủ” gặp rất nhiều khó khăn.

Từ thực tế đó, Ngân hàng CSXH đã phối hợp chặt chẽ với 4 tổ chức chính trị - xã hội gồm: Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vận hành phương thức quản lý vốn tín dụng chính sách xã hội đặc thù với sự ủy thác một số nội dung công việc.

Ngân hàng CSXH đã nhiều lần cùng với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác củng cố hoạt động, đặc biệt là nâng cao chất lượng Tổ Tiết kiệm và Vay vốn để làm tốt nhất công tác tuyên truyền; khuyến khích, vận động người dân mạnh dạn vay vốn, thay đổi tư duy phát triển kinh tế, lồng ghép nguồn vốn chính sách cùng các chương trình phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Quan trọng hơn là giám sát đồng vốn, sử dụng vốn vay hiệu quả, đúng mục đích và thu hồi vốn để kịp thời chuyển dòng vốn ngày càng sâu rộng đến các đối tượng khác được thụ hưởng bình đẳng.

Các mô hình nông nghiệp công nghệ cao ở xã Đông Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên, lần đầu tiên nuôi tôm thẻ trong ao nước ngọt

Đến nay sau 23 năm thành lập và phát triển, tính đến ngày 30/9/2025, tổng nguồn vốn của Ngân hàng CSXH đạt gần 422,7 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 419 nghìn tỷ đồng so với năm 2002. Tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đạt 398,1 nghìn tỷ đồng. Hiện có gần 6,73 triệu hộ nghèo và các đối tượng chính sách đang còn dư nợ vốn vay tại Ngân hàng CSXH. Công tác quản lý nợ tiếp tục được kiểm soát chặt chẽ. Nợ quá hạn và nợ khoanh toàn hệ thống ở mức 2.174 tỷ đồng, chiếm 0,55% tổng dư nợ. Kết quả này phản ánh chất lượng tín dụng chính sách được đảm bảo, an toàn, hiệu quả và ngày càng bền vững.

Trong 23 năm qua, đã có gần 47,9 triệu lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn ưu đãi; qua đó góp phần giúp hơn 7 triệu lượt hộ vượt qua ngưỡng nghèo; thu hút, tạo việc làm cho hơn 7,6 triệu lao động; giúp hơn 4 triệu lượt học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập; xây dựng gần 20,4 triệu công trình nước sạch và vệ sinh môi trường ở nông thôn; xây dựng, mua, thuê mua gần 784 nghìn căn nhà ở cho hộ nghèo, hộ thu nhập thấp và các đối tượng chính sách.

Tham khảo thêm

Ngày hội lịch sử của giai cấp Nông dân Việt Nam: Tổng Bí thư gặp mặt, Chủ tịch nước trao danh hiệu nông dân xuất sắc

Ngày hội lịch sử của giai cấp Nông dân Việt Nam: Tổng Bí thư gặp mặt, Chủ tịch nước trao danh hiệu nông dân xuất sắc

Tiếp kiến Tổng Bí thư Tô Lâm: Từ Nghị quyết 57 đến thành công trên đồng ruộng, Nhà khoa học của nhà nông nói gì?

Tiếp kiến Tổng Bí thư Tô Lâm: Từ Nghị quyết 57 đến thành công trên đồng ruộng, Nhà khoa học của nhà nông nói gì?

Tự hào Nông dân Việt Nam: Siêu tỷ phú nông dân phấn khởi khi được tiếp kiến Tổng Bí thư, bắt tay Chủ tịch nước

Tự hào Nông dân Việt Nam: Siêu tỷ phú nông dân phấn khởi khi được tiếp kiến Tổng Bí thư, bắt tay Chủ tịch nước

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Vô một khu rừng nước nổi vùng Đồng Tháp Mười, la liệt chim hoang dã, 7 con chim có tên trong sách Đỏ là loài chìm gì?

Nhiều loài chim hoang dã quý hiếm quay trở lại Vườn quốc gia Tràm Chim (vùng Đồng Tháp Mười, địa phận tỉnh Đồng Tháp) để sinh sản như: Chim cà kheo, chim giang sen, vịt mồng, le le khoang cổ...Đặc biệt, năm 2024, Vườn quốc gia Tràm Chim (VQG) chào đón 7 con chim sếu đầu đỏ (một loài chim có tên trong sách Đỏ) quay trở lại, tín hiệu đáng mừng cho cả một hệ sinh thái.

Chuyện lạ Đắk Lắk, nông dân xã biên giới này trồng lúa kiểu gì mà có loại gạo đen bán giá lên tới 95.000 đồng/kg?

Nhà nông
Chuyện lạ Đắk Lắk, nông dân xã biên giới này trồng lúa kiểu gì mà có loại gạo đen bán giá lên tới 95.000 đồng/kg?

Nuôi bò ở Nga, trồng lúa ở Cuba, doanh nhân Việt xuất hiện trong bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm trước nông dân

Nhà nông
Nuôi bò ở Nga, trồng lúa ở Cuba, doanh nhân Việt xuất hiện trong bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm trước nông dân

Tiếp kiến Tổng Bí thư Tô Lâm, Nông dân Việt Nam xuất sắc Hưng Yên "khoe" sẽ xây chung cư nuôi tôm

Nhà nông
Tiếp kiến Tổng Bí thư Tô Lâm, Nông dân Việt Nam xuất sắc Hưng Yên 'khoe' sẽ xây chung cư nuôi tôm

Đọc thêm

4 cây cảnh trồng trong chậu nhỏ, vừa để ăn, vừa làm ban công thêm đẹp mắt, lung linh gọi nắng về
Gia đình

4 cây cảnh trồng trong chậu nhỏ, vừa để ăn, vừa làm ban công thêm đẹp mắt, lung linh gọi nắng về

Gia đình

4 loại cây cảnh trồng trong chậu nhỏ này không chỉ mang lại thực phẩm tươi ngon mà còn làm bừng sáng ban công nhà bạn.

LĐBĐ Malaysia “trảm” HLV Peter Cklamovski?
Thể thao

LĐBĐ Malaysia “trảm” HLV Peter Cklamovski?

Thể thao

Hiệp hội Bóng đá Malaysia (FAM) đang chờ ủy ban kỷ luật liệu có hành động gì đối với HLV Peter Cklamovski liên quan đến những bình luận gần đây của ông, vốn bị xem là chỉ trích cơ quan này.

Giá xăng dầu hôm nay 16/10: Giá dầu trong nước được dự báo sẽ giảm?
Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 16/10: Giá dầu trong nước được dự báo sẽ giảm?

Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 16/10, trên thị trường dầu thô thế giới, giá dầu thô giao dịch hôm nay thứ 5 tiếp tục đà suy giảm, nhưng giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường giao ngay đang có xu hướng tăng nhẹ.

Philippines kéo dài lệnh cấm nhập gạo hết năm 2025, thị trường gạo châu Á có giá thấp nhất trong nhiều năm
Nhà nông

Philippines kéo dài lệnh cấm nhập gạo hết năm 2025, thị trường gạo châu Á có giá thấp nhất trong nhiều năm

Nhà nông

Thị trường gạo châu Á đang bước vào giai đoạn điều chỉnh mạnh khi giá gạo xuất khẩu tại các nước sản xuất lớn đồng loạt giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều năm do nguồn cung dồi dào và nhu cầu yếu.

Kaity Nguyễn: 'Anh Bảo Định uy hiếp tôi sau đó xin lỗi tôi hoài'
Văn hóa - Giải trí

Kaity Nguyễn: "Anh Bảo Định uy hiếp tôi sau đó xin lỗi tôi hoài"

Văn hóa - Giải trí

Kaity Nguyễn chia sẻ ấn tượng sâu sắc về diễn viên Bảo Định trong phim "Tử chiến trên không", đặc biệt là sự hết mình của nam diễn viên.

CIA đang chuẩn bị tiến hành các chiến dịch bí mật tại Venezuela
Điểm nóng

CIA đang chuẩn bị tiến hành các chiến dịch bí mật tại Venezuela

Điểm nóng

Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận, ông đã cho phép CIA tiến hành các hoạt động trên lãnh thổ Venezuela.

Loại quả rừng đem làm mứt, nước ép, xà phòng, mang lên 'chợ số' lại đắt hàng, người dân bản vùng cao Sơn La hết nghèo
Nhà nông

Loại quả rừng đem làm mứt, nước ép, xà phòng, mang lên "chợ số" lại đắt hàng, người dân bản vùng cao Sơn La hết nghèo

Nhà nông

Nhờ áp dụng công nghệ số vào sản xuất, quảng bá, bán hàng, người dân ở Nậm Nghẹp, xã Ngọc Chiến (tỉnh Sơn La) tiêu thụ sơn tra (hay còn gọi là quả táo mèo) thuận lợi và hiệu quả hơn. Trong đó, có nhiều gia đình có thu nhập từ 60 - 100 triệu đồng/năm.

Làng này ở Hà Tĩnh có tuyến đường hoa giấy nông thôn mới, 2 bên toàn nhà to đẹp, vùng quê đáng sống
Nhà nông

Làng này ở Hà Tĩnh có tuyến đường hoa giấy nông thôn mới, 2 bên toàn nhà to đẹp, vùng quê đáng sống

Nhà nông

Những tuyến đường nông thôn mới trồng hoa giấy trải dài khang trang, rộng rãi; một khung cảnh yên bình với đầy đủ sắc màu mướt xanh của cây xanh, hoa tươi…thôn Việt Yên, xã Nam Điền, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh (trước thời điểm sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, bỏ cấp huyện) đã tạo nên những ấn tượng khó quên nếu ai từng một lần đến thăm.

Nhiều trụ sở công tiền tỷ giữa trung tâm Đà Nẵng hoang phế, người dân xót xa vì lãng phí
Nhà đất

Nhiều trụ sở công tiền tỷ giữa trung tâm Đà Nẵng hoang phế, người dân xót xa vì lãng phí

Nhà đất

Cả loạt trụ sở công trị giá hàng chục tỷ đồng ngay giữa trung tâm TP. Đà Nẵng sau khi sáp nhập đơn vị hành chính đang bị bỏ hoang, xuống cấp nghiêm trọng, khiến nhiều người dân không khỏi xót xa trước sự lãng phí và nhếch nhác giữa lòng đô thị văn minh.

LĐBĐ Malaysia doạ kiện FIFA lên CAS
Thể thao

LĐBĐ Malaysia doạ kiện FIFA lên CAS

Thể thao

FAM chuẩn bị kiện FIFA lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) sau vụ 7 cầu thủ nhập tịch, trước nguy cơ bóng đá Malaysia chịu án phạt dài hạn như Đông Timor.

Kinh tế hợp tác xã và trang trại, trụ cột mới của nông thôn hiện đại Hà Nội (Bài 4)
Tin tức

Kinh tế hợp tác xã và trang trại, trụ cột mới của nông thôn hiện đại Hà Nội (Bài 4)

Tin tức

Dưới sự lãnh đạo của Thành ủy Hà Nội, kinh tế hợp tác và kinh tế trang trại đang trở thành trụ cột mới của nông thôn hiện đại, đưa nông nghiệp Thủ đô phát triển xanh, bền vững và giàu giá trị.

Động thái của Tập đoàn Sơn Hải trước đám cưới của 'quý tử' với hoa hậu Đỗ Thị Hà
Kinh tế

Động thái của Tập đoàn Sơn Hải trước đám cưới của "quý tử" với hoa hậu Đỗ Thị Hà

Kinh tế

Trước đám cưới của doanh nhân Nguyễn Viết Vương, con trai của ông Nguyễn Viết Hải, Chủ tịch Tập đoàn Sơn Hải với hoa hậu Đỗ Thị Hà, công ty này đã nâng vốn điều lệ lên 4.478 tỷ đồng, tăng gấp 1,8 lần so với mức 2.365 tỷ đồng tại lần công bố vốn gần nhất vào tháng 8/2022.

Đại hội Đảng bộ Hà Nội lần thứ XVIII: Phấn đấu là Thủ đô xanh, thông minh, người dân hạnh phúc, TP kết nối toàn cầu
Tin tức

Đại hội Đảng bộ Hà Nội lần thứ XVIII: Phấn đấu là Thủ đô xanh, thông minh, người dân hạnh phúc, TP kết nối toàn cầu

Tin tức

TP Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2030, là Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”, xanh, thông minh, người dân hạnh phúc và hướng tới trở thành "thành phố kết nối toàn cầu" vào năm 2045.

Giá chung cư vẫn “nóng”, lượng giao dịch quý 3/2025 cao nhất kể từ năm 2018
Nhà đất

Giá chung cư vẫn “nóng”, lượng giao dịch quý 3/2025 cao nhất kể từ năm 2018

Nhà đất

Theo báo cáo của CBRE, thị trường căn hộ Việt Nam trong quý 3/2025 ghi nhận mức giao dịch và nguồn cung cao nhất kể từ năm 2018. Tuy nhiên, các con số kỷ lục ấy lại phản chiếu nghịch lý “thừa nhà cao cấp, thiếu nhà bình dân” ngày càng rõ rệt.

Hải Phòng quảng bá, xúc tiến thương mại và kết nối tiêu thụ nước mắm đặc sản, các loại thủy sản chế biến
Nhà nông

Hải Phòng quảng bá, xúc tiến thương mại và kết nối tiêu thụ nước mắm đặc sản, các loại thủy sản chế biến

Nhà nông

Trung tâm Khuyến nông Hải Phòng vừa tổ chức Hội nghị “Quảng bá, xúc tiến thương mại, kết nối tiêu thụ các sản phẩm nước mắm và thủy sản chế biến tại Hải Phòng năm 2025”.

Công ty con của Vinhomes làm khu đô thị sân golf hơn 11.000 tỷ đồng tại Hải Phòng
Nhà đất

Công ty con của Vinhomes làm khu đô thị sân golf hơn 11.000 tỷ đồng tại Hải Phòng

Nhà đất

Liên danh Thái Sơn - Hoàng Hiệp vừa được UBND TP. Hải Phòng phê duyệt làm chủ đầu tư Khu đô thị mới và sân golf Liên Hồng, tổng vốn hơn 11.000 tỷ đồng, quy mô hơn 126 ha với sân golf 18 hố và khu đô thị.

Nuôi con động vật 'dễ nổi khùng' nếu bị trêu chọc, anh nông dân Nghệ An tự trả lương “khủng”/tháng
Nhà nông

Nuôi con động vật "dễ nổi khùng" nếu bị trêu chọc, anh nông dân Nghệ An tự trả lương “khủng”/tháng

Nhà nông

Anh Dưng ở xã Nghĩa Lộc, tỉnh Nghệ An nuôi ong vò vẽ, loài ong nổi tiếng hung dữ "dễ nổi khùng" nếu bị trêu chọc, để lấy nhộng ong bán. Nhộng ong vò vẽ béo tròn được nhiều người tìm mua, có từng nào cũng bán hết giúp anh Dưng thu nhập cả chục triệu mỗi tháng.

Nữ sinh lớp 10 là thủ khoa thi HSG môn tiếng Anh lớp 12 Hà Nội: Nhiều thành tích đáng nể, không phải lần đầu 'vượt cấp'
Xã hội

Nữ sinh lớp 10 là thủ khoa thi HSG môn tiếng Anh lớp 12 Hà Nội: Nhiều thành tích đáng nể, không phải lần đầu "vượt cấp"

Xã hội

Dù mới học lớp 10, em Nguyễn Diệu Hà đã vượt qua nhiều anh chị lớp 11, 12 để xuất sắc giành giải Nhất và là thủ khoa trong kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố Hà Nội môn Tiếng Anh.

30.000 nhà đầu tư trong vụ án Shark Bình liệu có lấy lại được tiền?
Bạn đọc

30.000 nhà đầu tư trong vụ án Shark Bình liệu có lấy lại được tiền?

Bạn đọc

Shark Bình và các đồng phạm bị cáo buộc rút tiền từ 30.000 ví của nhà đầu tư, chiếm đoạt khoảng 117 tỷ đồng. Cơ quan điều tra đã phong tỏa, thu giữ tài sản trị giá khoảng 900 tỷ đồng. Hiện mới có 4 nhà đầu tư gửi đơn tố giác, với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 6 tỷ đồng. Câu hỏi đặt ra: 30.000 nhà đầu tư liệu có lấy lại được tiền?

Xe thô sơ do súc vật kéo có được vận chuyển hành khách, hàng hóa trên đường giao thông ở tỉnh Bắc Ninh sau 1/11/2025?
Nhà nông

Xe thô sơ do súc vật kéo có được vận chuyển hành khách, hàng hóa trên đường giao thông ở tỉnh Bắc Ninh sau 1/11/2025?

Nhà nông

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành Quyết định số 43/2025/QĐ-UBND quy định về phạm vi hoạt động của xe thô sơ và sử dụng xe mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ để kinh doanh vận chuyển hành khách, hàng hóa trên địa bàn tỉnh. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/11/2025.

Tiết lộ kế hoạch quân sự chưa từng có của EU chống lại Nga
Điểm nóng

Tiết lộ kế hoạch quân sự chưa từng có của EU chống lại Nga

Điểm nóng

Liên minh Châu Âu sẽ đề xuất triển khai các dự án máy bay không người lái và phòng không chung trong những tháng tới, như một phần của kế hoạch 5 năm nhằm tái vũ trang và "răn đe" Nga, Bloomberg đưa tin, trích dẫn một tài liệu nội bộ.

Các mô hình nông nghiệp công nghệ cao ở xã Đông Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên, lần đầu tiên nuôi tôm thẻ trong ao nước ngọt
Nhà nông

Các mô hình nông nghiệp công nghệ cao ở xã Đông Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên, lần đầu tiên nuôi tôm thẻ trong ao nước ngọt

Nhà nông

Với nhiều ưu điểm nổi trội, sản xuất nông nghiệp xanh, ứng dụng khoa học, công nghệ cao đã và đang được nông dân xã Đông Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên (địa bàn huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình trước sáp nhập tỉnh) lựa chọn, mở ra hướng đi mới trong phát triển nông nghiệp bền vững, mang lại nguồn thu lớn giúp nông dân làm giàu từ chính những mảnh ruộng, mảnh vườn của mình.

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Cựu Phó chủ tịch tỉnh Phú Thọ Hồ Đại Dũng sắp hầu tòa; tin mới vụ bố ôm 2 con nhỏ nhảy xuống sông
Pháp luật

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Cựu Phó chủ tịch tỉnh Phú Thọ Hồ Đại Dũng sắp hầu tòa; tin mới vụ bố ôm 2 con nhỏ nhảy xuống sông

Pháp luật

Cựu Phó chủ tịch tỉnh Phú Thọ Hồ Đại Dũng đánh bạc hơn 7 triệu USD tại khách sạn Pullman và 140 người sắp hầu tòa; thông tin mới vụ bố ôm 2 con nhỏ nhảy cầu xuống sông; kiểm sát khám nghiệm vụ nghi án cố ý gây thương tích dẫn đến chết người... là những tin nóng 24 giờ qua.

Cần Thơ: Lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi vẫn được đóng dấu kiểm dịch, chuẩn bị đưa ra chợ bán
Nhà nông

Cần Thơ: Lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi vẫn được đóng dấu kiểm dịch, chuẩn bị đưa ra chợ bán

Nhà nông

Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Cần Thơ phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra, phát hiện một cơ sở giết mổ gia súc có giết mổ lợn bị dịch tả lợn châu Phi. Điều đáng nói, con lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi này đã đóng dấu kiểm dịch, đang chuẩn bị vận chuyển ra chợ bán.

Phó Hữu Đức: Đánh đông dẹp bắc giúp Chu Nguyên Chương lập nghiệp lớn, cuối đời phải... tự vẫn
Đông Tây - Kim Cổ

Phó Hữu Đức: Đánh đông dẹp bắc giúp Chu Nguyên Chương lập nghiệp lớn, cuối đời phải... tự vẫn

Đông Tây - Kim Cổ

Như bao công thần khai quốc khác dưới triều Hồng Vũ, Phó Hữu Đức cuối cùng không thoát khỏi vòng nghi kỵ khắc nghiệt của bậc hoàng đế đa nghi và tàn nhẫn bậc nhất trong lịch sử Trung Hoa. Cái chết của ông — được ghi lại là “tự sát” — thực chất là kết cục bi thương của một người đã hiểu quá rõ lòng người, và chọn cách chết để giữ trọn danh tiết, bảo toàn tính mạng cho cả gia tộc.

Phụ nữ sinh vào 3 tháng Âm lịch này, thông minh, sắc sảo, khéo chọn bạn đời, hậu vận viên mãn đủ đầy
Gia đình

Phụ nữ sinh vào 3 tháng Âm lịch này, thông minh, sắc sảo, khéo chọn bạn đời, hậu vận viên mãn đủ đầy

Gia đình

Phụ nữ sinh vào 3 tháng Âm lịch này nổi bật với trí tuệ, sự sắc sảo và khéo léo trong cuộc sống gia đình. Họ biết cách chăm sóc chồng con, vun vén hạnh phúc.

Ngành Tuyên giáo và Dân vận Lai Châu vững tin trên chặng đường phát triển mới
Lai Châu Ngày Mới

Ngành Tuyên giáo và Dân vận Lai Châu vững tin trên chặng đường phát triển mới

Lai Châu Ngày Mới

Chiều 15/10, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lai Châu đã long trọng tổ chức gặp mặt Kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo và Dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2025).

Trao giải thưởng, biểu dương 70 nữ công đoàn viên xuất sắc, tiêu biểu năm 2025
Xã hội

Trao giải thưởng, biểu dương 70 nữ công đoàn viên xuất sắc, tiêu biểu năm 2025

Xã hội

Tối nay (15/10) Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam đã tổ chức lễ trao Giải thưởng “Nữ đoàn viên Công đoàn năng động, sáng tạo, trách nhiệm” lần thứ I và sơ kết, khen thưởng phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” giai đoạn 2020 -2025 cho 70 cá nhân, 20 tập thể.

Antonov và dự án tuyệt mật: “xe tăng có cánh” mang tên KT-1, A-40
Đông Tây - Kim Cổ

Antonov và dự án tuyệt mật: “xe tăng có cánh” mang tên KT-1, A-40

Đông Tây - Kim Cổ

Giữa khói lửa Chiến tranh Vệ quốc, khi Liên Xô cần đưa xe tăng vượt qua chiến tuyến bằng đường không, thiên tài Oleg Antonov đã nghĩ ra điều không tưởng: gắn cánh máy bay vào xe tăng. Dự án tuyệt mật KT-1 – hay A-40 – ra đời, trở thành biểu tượng cho tinh thần sáng tạo táo bạo và khát vọng chinh phục giới hạn của con người thời chiến.

Tướng Mỹ cảnh báo việc 'đùa với lửa' khi gửi Tomahawk cho Ukraine
Thế giới

Tướng Mỹ cảnh báo việc 'đùa với lửa' khi gửi Tomahawk cho Ukraine

Thế giới

Các tướng lĩnh Mỹ cho rằng việc cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine sẽ đẩy nước này đến bờ vực chiến tranh với Nga, theo báo Mỹ The New York Times.

Tin đọc nhiều

1

Người dân ở Hà Nội đã uống phải hàng chục nghìn bình nước Lavie giả bơm từ nước máy

Người dân ở Hà Nội đã uống phải hàng chục nghìn bình nước Lavie giả bơm từ nước máy

2

Doanh nhân Đào Minh Phú bị bắt cùng Shark Bình: “Đam mê” Poker, từng thắng giải 1,67 triệu USD

Doanh nhân Đào Minh Phú bị bắt cùng Shark Bình: “Đam mê” Poker, từng thắng giải 1,67 triệu USD

3

EU đã tìm ra cách cứu Ukraine khỏi sự sụp đổ

EU đã tìm ra cách cứu Ukraine khỏi sự sụp đổ

4

Cựu Phó chủ tịch tỉnh Phú Thọ Hồ Đại Dũng đánh bạc hơn 7 triệu USD tại khách sạn Pullman và 140 người sắp hầu tòa

Cựu Phó chủ tịch tỉnh Phú Thọ Hồ Đại Dũng đánh bạc hơn 7 triệu USD tại khách sạn Pullman và 140 người sắp hầu tòa

5

“ĐT Việt Nam vẫn nắm quyền tự quyết trong tay"

“ĐT Việt Nam vẫn nắm quyền tự quyết trong tay'