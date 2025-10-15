Tổng Bí thư Tô Lâm biểu dương Agribank, Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay không thế chấp, nông dân không ai bội ước

Chiều 14/10/2025, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có buổi gặp mặt thân mật với 95 Nông dân Việt Nam xuất sắc, Nhà khoa học của nhà nông" nhân dịp Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025).

Tổng Bí thư biểu dương Agribank, Ngân hàng Chính sách xã hội

Tại buổi tiếp kiến, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đánh giá cao những đóng góp của giai cấp nông dân Việt Nam và khẳng định: Nông dân là những người đã làm nên kỳ tích trong thời kỳ đổi mới, góp phần thay đổi vận mệnh quốc gia: từ thiếu đói kéo dài thành bảo đảm an ninh lương thực, rồi tiến lên xuất khẩu nông sản đứng đầu thế giới ở nhiều mặt hàng.

Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, Nghị quyết 19-NQ/TW của Trung ương về nông nghiệp, nông dân và nông thôn xác định: “Nông nghiệp là lợi thế quốc gia, là trụ đỡ của nền kinh tế”; trong những năm qua, dù tình hình có khó khăn đến đâu, nông nghiệp vẫn luôn đạt kết quả tích cực, là điểm tựa vững chắc cho những bước phát triển đột phá của đất nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm đã dành những lời biểu dương đối với vai trò tiên phong của người nông dân và sự đồng hành của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Chính sách xã hội đã tạo điều kiện cho nông dân vay vốn phát triển sản xuất. Ảnh: Phạm Hưng.

Tổng Bí thư bày tỏ sự phấn khởi và xúc động khi nghe báo cáo và những ý kiến tâm huyết của các đại biểu Nông dân Việt Nam xuất sắc, Nhà khoa học của nhà nông năm 2025.

Tổng Bí thư cho biết, đối với lĩnh vực nông nghiệp, Bộ Chính trị đang chỉ đạo sơ kết đánh giá thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW của Trung ương để có các quyết sách tiếp tục phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn trong thời gian tới.

Để nông nghiệp bứt phá, nông thôn giàu đẹp, nông dân hạnh phúc, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh 5 nhiệm vụ trọng tâm. Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh việc đưa khoa học - công nghệ vào đúng “trung tâm” của sản xuất. Nhà khoa học của nhà nông hãy xuống đồng ruộng, vào trang trại, vào nhà máy chế biến; doanh nghiệp, hợp tác xã đồng hành cùng nông dân để chuẩn hóa quy trình, chuẩn hóa chất lượng, nâng cao truy xuất nguồn gốc - an toàn thực phẩm, đáp ứng các chuẩn mực thị trường khó tính.

Nói thêm về mô hình tín dụng mới, Tổng Bí thư Tô Lâm đã biểu dương Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) vì đã kiên định sứ mệnh hỗ trợ nông nghiệp, nông dân, nông thôn, coi đây là lĩnh vực ưu tiên để tập trung tín dụng.

Đặc biệt, Tổng Bí thư biểu dương Ngân hàng Chính sách xã hội (VBSP) đã cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách không cần thế chấp, chỉ cần tín chấp.

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định phẩm chất cao quý của người nông dân khi sử dụng nguồn vốn này: "Về phía nông dân đã sử dụng đồng vốn ưu đãi của ngân hàng hiệu quả, không ai bội ước, không ai chiếm dụng đồng vốn của ngân hàng".

Tổng Bí thư yêu cầu không ngừng đổi mới sáng tạo để phát triển nông nghiệp; đổi mới sáng tạo không ở đâu xa: đó là giống mới, quy trình mới, thiết bị mới, mô hình tín dụng - bảo hiểm nông nghiệp mới.

Agribank kiên định sứ mệnh phát triển “tam nông”

Theo báo cáo của Ngân hàng Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Agribank, trong 37 năm hoạt động, Agribank đã kiên định sứ mệnh hỗ trợ khu vực nông nghiệp – nông dân – nông thôn.

Với trên 60% dư nợ cho vay lĩnh vực này, Agribank là ngân hàng có tỷ trọng lớn nhất trong hệ thống. Nguồn vốn tín dụng của ngân hàng đã góp phần quan trọng thay đổi diện mạo nông thôn, hỗ trợ tái cơ cấu nông nghiệp, đưa Việt Nam trở thành một trong những quốc gia xuất khẩu nông sản hàng đầu thế giới.

Cán bộ Ngân hàng Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Agribank thăm mô hình trồng rau thủy canh của anh Lê Văn Dể ở Đức Hòa, tỉnh Long An (cũ), nay là tỉnh Tây Ninh.

Agribank đã triển khai hiệu quả 7 chương trình tín dụng chính sách, 3 chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Riêng chương trình xây dựng nông thôn mới, từ cuối năm 2011 đến nay, Agribank đã phủ kín dịch vụ tín dụng tại 100% số xã trong cả nước. Tính đến tháng 6/2025, tổng doanh số cho vay chương trình này đạt hơn 7,6 triệu tỷ đồng, đồng hành cùng trên 2 triệu khách hàng.

Đặc biệt, Agribank đã dành 50.000 tỷ đồng cho vay nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch, góp phần hình thành các sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Ngân hàng cũng tham gia tích cực Đề án 1 triệu héc-ta lúa chất lượng cao vùng Đồng bằng sông Cửu Long, đóng vai trò tiên phong trong thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh, hướng tới mục tiêu Net Zero vào năm 2050.

Ngân hàng CSXH: Hành trình “thấu hiểu lòng dân”, đưa gần 48 triệu lượt hộ nghèo vươn lên

Về phía Ngân hàng Chính sách xã hội, trong suốt hành trình 23 năm hoạt động (4/10/2002-4/10/2025), với phương châm “thấu hiểu lòng dân, tận tâm phục vụ”, Ngân hàng Chính sách xã hội (Ngân hàng CSXH) đã khẳng định vai trò là “cánh tay nối dài” của Chính phủ, tận tâm đưa nguồn vốn ưu đãi thiết yếu đến với hàng triệu người nghèo và các đối tượng chính sách, giúp họ vươn lên, ổn định cuộc sống và phát triển kinh tế bền vững.

Người nghèo và các đối tượng chính sách khác nhận vốn vay ưu đãi Ngân hàng CSXH ngay tại điểm giao dịch ở xã.

Theo báo cáo của Ngân hàng Chính sách xã hội, đầu năm 2002, tỷ lệ hộ nghèo trên toàn quốc vẫn chiếm tới gần 30% tổng hộ dân trên toàn quốc. Đây là đối tượng mà Ngân hàng Chính sách xã hội hướng tới. Bên cạnh đó, địa bàn các “khách hàng” của Ngân hàng CSXH phần lớn tập trung ở vùng đặc biệt khó khăn, cơ sở hạ tầng chưa phát triển; đồng bào 54 dân tộc anh em với những nét văn hóa khác nhau, tập quán sản xuất vẫn còn manh mún, lạc hậu khiến nhiệm vụ “đem tiền Chính phủ cho bản làng vay đủ” gặp rất nhiều khó khăn.

Từ thực tế đó, Ngân hàng CSXH đã phối hợp chặt chẽ với 4 tổ chức chính trị - xã hội gồm: Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vận hành phương thức quản lý vốn tín dụng chính sách xã hội đặc thù với sự ủy thác một số nội dung công việc.

Ngân hàng CSXH đã nhiều lần cùng với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác củng cố hoạt động, đặc biệt là nâng cao chất lượng Tổ Tiết kiệm và Vay vốn để làm tốt nhất công tác tuyên truyền; khuyến khích, vận động người dân mạnh dạn vay vốn, thay đổi tư duy phát triển kinh tế, lồng ghép nguồn vốn chính sách cùng các chương trình phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Quan trọng hơn là giám sát đồng vốn, sử dụng vốn vay hiệu quả, đúng mục đích và thu hồi vốn để kịp thời chuyển dòng vốn ngày càng sâu rộng đến các đối tượng khác được thụ hưởng bình đẳng.



Đến nay sau 23 năm thành lập và phát triển, tính đến ngày 30/9/2025, tổng nguồn vốn của Ngân hàng CSXH đạt gần 422,7 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 419 nghìn tỷ đồng so với năm 2002. Tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đạt 398,1 nghìn tỷ đồng. Hiện có gần 6,73 triệu hộ nghèo và các đối tượng chính sách đang còn dư nợ vốn vay tại Ngân hàng CSXH. Công tác quản lý nợ tiếp tục được kiểm soát chặt chẽ. Nợ quá hạn và nợ khoanh toàn hệ thống ở mức 2.174 tỷ đồng, chiếm 0,55% tổng dư nợ. Kết quả này phản ánh chất lượng tín dụng chính sách được đảm bảo, an toàn, hiệu quả và ngày càng bền vững.

Trong 23 năm qua, đã có gần 47,9 triệu lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn ưu đãi; qua đó góp phần giúp hơn 7 triệu lượt hộ vượt qua ngưỡng nghèo; thu hút, tạo việc làm cho hơn 7,6 triệu lao động; giúp hơn 4 triệu lượt học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập; xây dựng gần 20,4 triệu công trình nước sạch và vệ sinh môi trường ở nông thôn; xây dựng, mua, thuê mua gần 784 nghìn căn nhà ở cho hộ nghèo, hộ thu nhập thấp và các đối tượng chính sách.