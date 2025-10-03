Ông Trương Cảnh Tuyên được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Cần Thơ với số phiếu tuyệt đối

Chiều 3/10, Hội đồng nhân dân TP Cần Thơ khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 4 (kỳ họp chuyên đề).

Ông Lê Quang Tùng - Bí Thư Thành ủy Cần Thơ (trái) chúc mừng ông Trương Cảnh Tuyên.

Tại đây, các đại biểu đã tiến hành miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đối với ông Trần Văn Lâu, do ông Lâu đã được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long.

Sau đó, Hội đồng nhân dân TP Cần Thơ đã bầu ông Trương Cảnh Tuyên - Phó Bí thư Thành ủy giữ chức Chủ tịch UBND thành phố, nhiệm kỳ 2021-2026.



Kết quả, ông Trương Cảnh Tuyên trúng cử chức vụ Chủ tịch UBND TP Cần Thơ với 133/133 đại biểu có mặt đồng ý.



Hội đồng nhân dân TP Cần Thơ đã bầu ông Trương Cảnh Tuyên - Phó Bí thư Thành ủy giữ chức Chủ tịch UBND thành phố, nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: H.X

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Trương Cảnh Tuyên bày tỏ, với trọng trách là người đứng đầu UBND TP Cần Thơ, ông trân trọng và phát huy những thành quả, học hỏi những kinh nghiệm quý báu của các lãnh đạo UBND thành phố tiền nhiệm, nỗ lực hết mình, tận tâm, tận lực, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu về mọi mặt.

Đồng thời quyết tâm thực hiện đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ và quyền hạn được giao. Chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện tốt mọi nhiệm vụ.

Ông Trương Cảnh Tuyên phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: H.X

Trước mắt, ông sẽ cùng với tập thể UBND thành phố tập trung ổn định tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước theo mô hình chính quyền 2 cấp, đảm bảo thông suốt, kịp thời, nhanh chóng, hiệu quả. Riêng trong năm 2025 sẽ tập trung chỉ đạo hoàn thành kế hoạch nhiệm vụ trong năm, nghiên cứu, đề xuất giải pháp tháo gỡ những điểm nghẽn còn tồn tại để giải phóng nguồn lực.

Quá trình công tác của ông Trương Cảnh Tuyên

Ông là cán bộ trưởng thành từ cơ sở, được đào tạo trình độ Thạc sĩ Kinh tế và Lý luận chính trị Cao cấp.

Ông Trương Cảnh Tuyên đã từng trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau của tỉnh Cần Thơ (trước năm 2004) và tỉnh Hậu Giang như: Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Hậu Giang; Chánh Văn phòng UBND tỉnh Hậu Giang; Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành (tỉnh Hậu Giang); Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hậu Giang.

Đến ngày 10/2/2025, Ban Bí thư đã trao quyết định điều động, chỉ định ông Trương Cảnh Tuyên tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngày 20/2/2025, ông Trương Cảnh Tuyên được Hội đồng nhân dân TP Cần Thơ khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 bầu giữ chức danh Chủ tịch UBND TP Cần Thơ.

Đến tháng 7/2025, sau khi sáp nhập 3 địa phương (Cần Thơ, Hậu Giang và Sóc Trăng cũ) thành TP Cần Thơ mới, ông Trương Cảnh Tuyên giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ.

