Thế giới
Thứ bảy, ngày 09/08/2025 17:42 GMT+7

Tổng Bí thư Tô Lâm là quốc khách đầu tiên của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung

+ aA -
Theo TTXVN Thứ bảy, ngày 09/08/2025 17:42 GMT+7
Khuôn khổ quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc đã đạt được mức độ cao nhất, là quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, và tin cậy chính trị ở mức rất cao do hợp tác thực chất trên nhiều lĩnh vực đã đem lại những lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp hai nước - Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ cho biết.
Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ. Ảnh: TTXVN.

Nhận lời mời của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao của Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước đến Hàn Quốc từ ngày 10-13/8/2025.

Nhân chuyến thăm của Tổng Bí thư, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ đã trả lời phỏng vấn báo chí.

Thưa Thứ trưởng, xin ông cho biết mục đích, ý nghĩa của chuyến thăm cấp Nhà nước đến Hàn Quốc của Tổng Bí thư Tô Lâm?

- Đây là chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc đầu tiên của Tổng Bí thư Tô Lâm trên cương vị mới. Việc phía Hàn Quốc mời Tổng Bí thư Tô Lâm sang thăm với tư cách là vị quốc khách đầu tiên sau khi Tổng thống Lee Jae Myung nhậm chức cho thấy sự coi trọng của phía Hàn Quốc đối với quan hệ với Việt Nam cũng như với cá nhân đồng chí Tổng Bí thư.

Chuyến thăm lần này diễn ra vào thời điểm tình hình khu vực và thế giới đang trải qua khó khăn và mất ổn định trên nhiều phương diện về chính trị, an ninh, kinh tế, thương mại, đầu tư...

Hàn Quốc và Việt Nam là hai đối tác hàng đầu của nhau trên rất nhiều lĩnh vực như chính trị, an ninh - quốc phòng, kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch, lao động, giao lưu nhân dân.

Đây sẽ là dịp để hai bên đi sâu trao đổi chiến lược, xác định các phương hướng, biện pháp đưa quan hệ hai nước phát triển thực chất, toàn diện và hiệu quả; đồng thời, mở ra những định hướng phát triển mới sang các lĩnh vực hợp tác quan trọng và tiềm năng, nhất là về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, qua đó mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Chuyến thăm cũng là dịp để Việt Nam chuyển tải thông điệp đến bạn bè Hàn Quốc, cộng đồng quốc tế quyết tâm và khát vọng xây dựng đất nước giàu mạnh, thu hút tối đa các nguồn lực quốc tế phục vụ cho các mục tiêu phát triển trong kỷ nguyên mới của dân tộc.

Trong bối cảnh Việt Nam đang trong quá trình xây dựng và triển khai những định hướng phát triển lớn của đất nước, chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm càng thể hiện rõ nét hơn đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng và hiệu quả và cũng là hoạt động đối ngoại quan trọng nhằm đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết số 59 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới.

Với ý nghĩa và tầm quan trọng nói trên, tôi tin tưởng chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao của Việt Nam sẽ thành công tốt đẹp, qua đó góp phần rất quan trọng vào việc tăng cường tin cậy chính trị và nâng tầm hợp tác thực chất giữa hai nước.

Đồng thời, chuyến thăm sẽ mở ra các lĩnh vực hợp tác mới như khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trong đó có lĩnh vực năng lượng bán dẫn, hợp tác về trí tuệ nhân tạo cũng như hợp tác trong lĩnh vực chia sẻ kinh nghiệm và phát triển công nghiệp văn hóa, góp phần thiết thực cho người dân cũng như cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Thứ trưởng có thể đánh giá về những kết quả nổi bật trong quan hệ hai nước thời gian qua và chuyến thăm được kỳ vọng sẽ mở ra khả năng, phương hướng nào trong quan hệ hai nước thời gian tới?

- Sau hơn 30 năm kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc đã trở thành một hình mẫu quan hệ rất đặc biệt, hiệu quả và thực chất.

Khuôn khổ quan hệ của hai bên đã đạt được mức độ cao nhất, là quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, và tin cậy chính trị ở mức rất cao do hợp tác thực chất trên nhiều lĩnh vực đã đem lại những lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp hai nước.Khuôn khổ quan hệ của hai bên đã đạt được mức độ cao nhất, là quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, và tin cậy chính trị ở mức rất cao do hợp tác thực chất trên nhiều lĩnh vực đã đem lại những lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp hai nước.

Về chính trị, ngoại giao, Việt Nam và Hàn Quốc duy trì thường xuyên các hoạt động trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp, thúc đẩy triển khai luân phiên các cơ chế hợp tác, nhất là trong lĩnh vực chính trị, quốc phòng và an ninh.

Kinh tế, thương mại, đầu tư tiếp tục là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ hợp tác song phương. Hàn Quốc hiện là nhà đầu tư lớn nhất của Việt Nam và là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam.

Việt Nam là đối tác ưu tiên hàng đầu mà Hàn Quốc cung cấp hỗ trợ phát triển. Hợp tác văn hóa, giáo dục, lao động, du lịch và hợp tác trên các lĩnh vực khác chứng kiến những thành quả quan trọng, không ngừng đổi mới cả về lượng và về chất.

Trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, một trong những hợp tác được kỳ vọng là trụ cột mới trong quan hệ song phương, hai nước đã thu được nhiều thành quả đáng khích lệ, trong đó có Dự án Hỗ trợ phát triển Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia, dự án Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc (VKIST) tại Hòa Lạc, Vườn ươm công nghệ Cần Thơ...

Hợp tác trong lĩnh vực về lao động, giao lưu nhân dân liên tục phát triển, đáp ứng được nhu cầu của hai bên. Chúng ta có khoảng trên 350 nghìn người Việt Nam tại Hàn Quốc và hơn 200 nghìn người Hàn Quốc tại Việt Nam, trong đó có hơn 100 nghìn gia đình đa văn hóa, và khoảng 100 địa phương của hai bên có quan hệ giao lưu hữu nghị nhân dân.

Cùng với đó, sự trao đổi, phối hợp chiến lược của hai nước trên các diễn đàn khu vực và quốc tế trong giải quyết các vấn đề mà khu vực và quốc tế cùng quan tâm được thắt chặt, tăng cường, góp phần vào hòa bình, ổn định và sự phát triển chung trong khu vực và trên thế giới.

Tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng những kết quả đạt được trong chuyến thăm lần này sẽ là động lực và là nguồn cảm hứng để Việt Nam và Hàn Quốc kế thừa, phát huy và nâng tầm quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển mỗi nước, vì hòa bình, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Trân trọng cảm ơn Thứ trưởng!

Từ khóa:
