Sáng nay (24/7), Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Cuộc gặp mặt 250 người có công, nhân chứng lịch sử. Đây là hoạt động đặc biệt để tri ân, vinh danh các lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa tiêu biểu... và tri ân 9,2 triệu người có công, thân nhân người có công với cách mạng trên toàn quốc, hướng tới kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ. Chương trình do Bộ Nội vụ phối hợp với các đơn vị tổ chức.

Cùng tham gia sự kiện có Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến. Các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; đại diện các tổ chức chính trị - xã hội và các địa phương trên cả nước.

Tiếp tục chăm lo toàn diện cả về vật chất và tinh thần đối với người có công và thân nhân

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Tổng Bí thư Tô Lâm khái quát, lịch sử dân tộc Việt Nam là bản hùng ca bất diệt về ý chí kiên cường, bất khuất, tinh thần, yêu nước nồng nàn và sự hy sinh cao cả của biết bao thế hệ.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu, tri ân người có công, nhân chứng lịch sử tiêu biểu của cả nước (Ảnh: Thành Đông).

Qua sự kiện, Tổng Bí thư tri ân gần 1,2 triệu liệt sĩ – những người con ưu tú đã dũng cảm xung phong ra trận, chiến đấu và hy sinh quên mình, vĩnh viễn nằm lại trong lòng đất mẹ khắp các chiến trường ác liệt, từ Bắc vào Nam.

“Máu đào và sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ đã tô thắm lá cờ cách mạng vẻ vang, làm cho đất nước ta nở hoa độc lập, kết trái tự do." - Tổng Bí thư khẳng định.

Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh: "Chúng ta đồng cảm, thấu hiểu và chia sẻ sâu sắc với biết bao nỗi đau vẫn in hằn, biết bao vết thương vẫn ngày đêm đau nhức, biết bao ánh mắt mòn mỏi ngóng trông, khắc khoải đợi chờ của những người thân chưa có thông tin, chưa được biết phần mộ của con, của em, của vợ, chồng, của cha, mẹ mình…”.

78 năm qua, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác đền ơn, đáp nghĩa đối với thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng.

Tổng Bí thư nhắc lại quan điểm nhất quán của Đảng và Nhà nước là "người có công với cách mạng là tài sản quý báu của dân tộc". Đó là biểu tượng thiêng liêng của lòng yêu nước và đạo lý Việt Nam. Công tác "đền ơn đáp nghĩa", "uống nước nhớ nguồn" không chỉ là một chính sách lớn, mà còn là mệnh lệnh từ trái tim, trách nhiệm chính trị, đạo lý của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm hỏi, động viên các đại biểu người có công, nhân chứng lịch sử tiêu biểu tham dự chương trình. Ảnh: T.Giáp

Ngoài những kết quả tích cực đáng biểu dương trong công tác chăm sóc thương binh, bệnh binh, người có công và tri ân với các anh hùng, liệt sĩ, Tổng Bí thư cũng thông báo tin: “Ngay ngày hôm qua, chúng tôi nhận được tin đã có 5 liệt sĩ được trở về với gia đình nhờ xác định danh tính bằng những công nghệ hiện đại”.

Tổng Bí thư Tô Lâm đặc biệt lưu ý việc tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, kết hợp mở rộng hợp tác quốc tế nhằm cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ.

Bên cạnh những nhiệm vụ nêu trên, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu phải đảm bảo nguồn lực cho công tác người có công với cách mạng theo hướng chủ động, bền vững và toàn diện.

Tổng Bí thư Tô Lâm cũng đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục chăm lo toàn diện cả về vật chất và tinh thần đối với người có công với cách mạng và thân nhân của họ. Quan tâm chăm lo y tế, giáo dục, dạy nghề, tạo việc làm, nhà ở... trước hết là đối với những người, những gia đình còn nhiều khó khăn trong cuộc sống.

Đồng thời, các cấp, các ngành tạo mọi điều kiện thuận lợi để các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng tiếp tục phát huy ý chí tự lực tự cường, phát triển sản xuất, cải thiện đời sống và tham gia các hoạt động xã hội.

Cuối cùng, Tổng Bí thư yêu cầu phát huy hơn nữa vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp và nhân dân trong công tác chăm sóc người có công với cách mạng. Thực hiện tốt việc giám sát quá trình xây dựng và thực hiện chính sách người có công với cách mạng; thường xuyên quan tâm, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người có công với cách mạng, kiến nghị với cấp ủy và cơ quan nhà nước các cấp kịp thời giải quyết các vấn đề liên quan, bảo đảm quyền lợi người có công với cách mạng.

Hoàn thành trên 34.000 căn nhà cho người có công

Trước đó, tại sự kiện, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà khẳng định: Để đất nước có được hòa bình, độc lập, tự do và hạnh phúc như ngày nay có sự đóng góp to lớn của trên 9,2 triệu người có công với cách mạng, trong đó có hơn 1,2 triệu liệt sĩ, gần 140.000 Mẹ Việt Nam Anh hùng, hơn 600.000 thương binh, bệnh binh, cùng hàng triệu người là thân nhân liệt sĩ, người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bị địch bắt tù đày, nhiễm chất độc hóa học... Họ là những người có công với cách mạng, nhân chứng tiêu biểu, những biểu tượng sống của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, của lòng yêu nước và đức hy sinh cao cả cho nền độc lập, tự do của dân tộc, cho cuộc sống, ấm no, hạnh phúc của nhân dân.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà khẳng định, 78 năm qua, dù trong hoàn cảnh nào, chính sách chăm lo người có công luôn được Đảng, Nhà nước đặt lên hàng đầu (Ảnh: Tống Giáp)

Cuộc gặp mặt hôm nay là sự tiếp nối truyền thống tốt đẹp "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc. Đây cũng là dịp để Đảng, Nhà nước và toàn xã hội thể hiện tấm lòng tri ân sâu sắc đối với sự hy sinh, cống hiến của các thế hệ người có công với cách mạng, là dịp để khẳng định và tôn vinh những giá trị bền vững làm nên bản sắc và khí phách của dân tộc Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho biết, trong những năm qua, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn quan tâm, chăm lo, thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa đối với người có công với cách mạng và nhân thân.

Chỉ tính riêng từ năm 2024 đến nay, hơn 7.000 hồ sơ tồn đọng đã được giải quyết cơ bản, trong đó có hơn 2.400 liệt sĩ và hơn 2.700 thương binh, người hưởng chính sách như thương binh được Thủ tướng Chính phủ công nhận. Mức chuẩn trợ cấp ưu đãi năm 2025 tăng hơn 70% so với năm 2021 góp phần cải thiện đáng kể đời sống người có công. Đặc biệt, ngay trong những ngày tháng Bảy lịch sử này, chúng ta đã hoàn thành 100% việc xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người có công với cách mạng (khoảng 34.000 căn nhà, sớm hơn 3 tháng so với kế hoạch đề ra); Hơn 81% người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống nơi cư trú...

Từ đầu năm 2025, Đảng, Nhà nước và toàn dân đã huy động trên 1.400 tỷ đồng ủng hộ, tri ân cho 3,26 triệu người có công, đã hỗ trợ 57.037 sổ với tổng số tiền tiết kiệm là 124.079 triệu đồng cho người có công.

Bên cạnh đó, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được thực hiện với quyết tâm cao nhất. Kết quả có 3.000 nghĩa trang và 4.000 công trình ghi công liệt sĩ trên cả nước được đầu tư xây dựng, tu bổ; hệ thống trung tâm điều dưỡng, chăm sóc thương, bệnh binh và người có công được quan tâm đầu tư theo hướng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng nhu cầu cả về điều kiện vật chất và tinh thần cho đối tượng chính sách. Đến nay có trên 98,6% hộ gia đình người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình tại khu dân cư nơi cư trú...

Một trong những gương mặt đặc biệt tại hội nghị tri ân năm nay là thương binh Lê Xuân Chinh, 71 tuổi, đến từ tỉnh Điện Biên. Ông là nhân vật trong bức ảnh "Nụ cười chiến thắng bên Thành cổ Quảng Trị" năm 1972 của nhà báo khoác áo lính Đoàn Công Tính.

Ông Lê Xuân Chinh trong bức ảnh Nụ cười chiến thắng bên Thành cổ Quảng Trị (Ảnh: Đoàn Công Tính).

Chia sẻ tại lễ gặp mặt, thương binh Lê Xuân Chinh nhớ lại: "Thời điểm ấy tôi mới 20 tuổi. Cuộc chiến rất khốc liệt, nhưng lúc ấy, những người lính như tôi luôn tin rằng cuộc chiến sẽ sớm kết thúc, Việt Nam sẽ sớm chiến thắng".

Ông Chinh cho biết, dù sức khỏe yếu, nhưng vào dịp này, hàng năm ông và các cựu chiến binh, những người đồng đội năm xưa vẫn cố gắng vào chiến trường xưa để thắp hương tưởng nhớ các đồng đội.

Qua sự kiện, nhiều cựu chiến binh tham gia lễ gặp mặt kỳ vọng thế hệ trẻ sẽ trân trọng quá khứ, hướng tới tương lai cùng xây dựng và bảo vệ đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.

Hướng về Ngày Thương binh liệt sĩ 27/7, TP.Hải Phòng đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm tri ân các Anh hùng Liệt sĩ và người có công với cách mạng.



TP.Hải Phòng mới tặng 99.351 suất quà cho người có công, với số tiền là 272.577,64 triệu đồng. Trong đó, TP.Hải Phòng cũ đã triển khai tặng 43.633 suất quà cho người có công, với số tiền là 239.108,84 triệu đồng và lãnh đạo thành phố tăm tặng quà 10 người có công, thân nhân liệt sĩ, với số tiền 25 triệu 3 đồng.



Đối với tỉnh Hải Dương cũ đã triển khai tặng 55.698 suất quà cho người có công, với số tiền là 33.418,8 triệu đồng và lãnh đạo thành phố thăm tặng quà 10 người có công, thân nhân liệt sĩ, với số tiền 25 triệu đồng).



Cùng với đó thành phố tổ chức 2 Đoàn cán bộ lãnh đạo thành phố Đoàn 1, thăm viếng nghĩa trang liệt sĩ tại các tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Quảng Trị do đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng làm Trưởng Đoàn; hoạt động của Đoàn bắt đầu từ ngày 20/7 đến ngày 21/7/2025.



Đoàn 2, thăm viếng nghĩa trang liệt sĩ tại tỉnh Cùng với đó thành phố Tuyên Quang do đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố làm Trưởng Đoàn; hoạt động của Đoàn bắt đầu từ ngày 25/7 đến ngày 27/7/2025...