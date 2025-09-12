Chủ đề nóng

Tổng Bí thư Tô Lâm: Trang thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV là cầu nối giữa Đảng với Nhân dân

Quỳnh Nguyễn Thứ sáu, ngày 12/09/2025 19:12 GMT+7
Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ, Trang thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV là một địa chỉ số, là hạ tầng thông tin chính thống của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, một địa chỉ thông tin nhanh, chính xác, tin cậy, thân thiện, bảo đảm “một nguồn-một chuẩn-một tiếng nói” trong toàn bộ quá trình chuẩn bị, tổ chức Đại hội và triển khai Nghị quyết sau Đại hội XIV.
Chiều 12/9, Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ ra mắt Trang thông tin điện tử "Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV" của Báo Nhân Dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Báo Nhân Dân

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ, Trang thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV là một địa chỉ số, là hạ tầng thông tin chính thống của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, một địa chỉ thông tin nhanh, chính xác, tin cậy, thân thiện, bảo đảm “một nguồn-một chuẩn-một tiếng nói” trong toàn bộ quá trình chuẩn bị, tổ chức Đại hội và triển khai Nghị quyết sau Đại hội XIV.

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại, định hình tầm nhìn, mục tiêu và những đột phá cho giai đoạn phát triển mới của đất nước. Trong bối cảnh truyền thông đa nền tảng, thông tin lưu chuyển cực nhanh, đa chiều đan xen, mỗi thông tin chính thống đều có giá trị như một “điểm tựa” để xã hội định hướng nhận thức và hành động. Vì vậy, Trang thông tin điện tử phải hoàn thành ba nhiệm vụ cốt lõi: cung cấp thông tin đúng-đủ-kịp thời; định hướng dư luận bằng luận cứ khoa học và dữ kiện chính xác; kết nối-tương tác tạo đồng thuận xã hội trong và ngoài nước.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, Trang thông tin Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV phải là nơi cập nhật chương trình, nội dung, văn kiện, kết quả Đại hội; là kênh phát hành thông cáo báo chí, tài liệu hỏi-đáp, dữ liệu đồ họa, ảnh và video chính thức. Ba yêu cầu mang tính nguyên tắc là chính xác, kịp thời, dễ hiểu.

Mỗi con số, trích dẫn, thuật ngữ được chuẩn hóa; bản tin ngắn gọn, rõ ràng, có nguồn dẫn và thời điểm công bố; tài liệu dễ tìm, dễ tải, dễ trích dẫn; trải nghiệm tối ưu trên thiết bị di động để ai cũng tiếp cận được nhanh nhất, đầy đủ nhất.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu tham quan khu triển lãm về các Tổng Bí thư của Đảng tại Báo Nhân Dân. Ảnh: Báo Nhân Dân

Để vận hành Trang thông tin hiệu quả, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Báo Nhân Dân quán triệt và thực hiện sáu yêu cầu trọng tâm, coi đó là “kỷ luật vận hành” của Trang thông tin. Trước hết, là kỷ luật thông tin. Mọi nội dung bám sát chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cơ quan liên quan theo thẩm quyền; tuyệt đối không suy đoán; không rò rỉ, không sơ suất.

Hai là, chính xác, kịp thời. Thiết lập lịch công bố rõ ràng; phát hành đồng bộ văn bản, đồ họa, video; cung cấp đồng thời cho báo chí, nền tảng số và các kênh đối ngoại. Tiêu chí là “đúng-đủ-nhanh-gọn-hay”.

Ba là, an toàn-an ninh. Vận hành bảo mật nhiều lớp; giám sát 24/7; có kịch bản ứng phó với tấn công, giả mạo, chiếm đoạt; dự phòng máy chủ, nội dung và nhân sự; không để “mất sóng”, không để bị động, bất ngờ trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Tổng Bí thư nhấn mạnh yêu cầu thứ tư là phải phối hợp nhịp nhàng. Kết nối thông suốt giữa Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Văn phòng Trung ương; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các cơ quan báo chí, bộ, ngành, địa phương; thống nhất một đầu mối phát ngôn; phản hồi nhanh những vấn đề dư luận quan tâm; chia sẻ tài nguyên thông tin và chuẩn thuật ngữ để tránh sai sót.

Năm là, chú trọng đối ngoại. Chuẩn bị gói thông tin dành cho phóng viên quốc tế; tài liệu giải thích ngắn gọn, chuẩn mực; phản hồi kịp thời, văn minh, tôn trọng thông lệ quốc tế; tạo điều kiện thuận lợi để bạn bè năm châu tiếp cận chính xác đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta.

Sáu là, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực. Chủ động tạo chủ đề tốt, câu chuyện đẹp, con số biết nói; lan tỏa điển hình hay trong xây dựng Đảng, phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh; đồng thời kiên quyết phản bác luận điệu sai trái bằng lý lẽ khoa học, bằng chứng thuyết phục, thái độ điềm tĩnh, chuẩn mực.

Tổng Bí thư lưu ý, đối với cán bộ, đảng viên, Trang thông tin là “Sổ tay điện tử” trong những ngày Đại hội (lịch làm việc, quy chế thông tin, tài liệu dùng chung, hướng dẫn tác nghiệp truyền thông nội bộ, lưu ý bảo mật). Đối với nhân dân, đây là “điểm đến tin cậy” để tiếp cận văn kiện, theo dõi thảo luận chính sách, hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm công dân trong thực thi nghị quyết. Đối với kiều bào và bạn bè quốc tế, đây là “cửa sổ Việt Nam” về một đất nước đổi mới, kỷ cương, văn hóa, chủ động hội nhập, là đối tác tin cậy, thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Trang thông tin cần phát huy thế mạnh của dữ liệu và công nghệ. Mỗi bản tin nên kèm dữ liệu gốc và liên kết tới văn bản quy phạm liên quan; mỗi số liệu có nguồn trích dẫn; mỗi thông điệp lớn có phiên bản tóm tắt và phiên bản đầy đủ để phục vụ đa dạng đối tượng. Tăng cường công cụ tìm kiếm thông minh, gợi ý theo chủ đề, thông báo theo dõi nội dung mới; chuẩn hóa quy trình chuyển tải để cơ quan báo chí, nhà nghiên cứu và công chúng sử dụng thuận tiện mà không sai lệch. Chú ý trách nhiệm dữ liệu, bản quyền và quyền riêng tư của người dùng. Mỗi phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, chuyên gia dữ liệu, chuyên gia an ninh mạng là một “chiến sĩ” trên mặt trận thông tin.

Các đại biểu Ủy viên Bộ Chính trị cùng nhấn nút khai trương Trang thông tin điện tử "Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV". Ảnh: Báo Nhân Dân

Khẳng định việc khai trương Trang thông tin điện tử "Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV" là bước đi quan trọng để tổ chức một kỳ Đại hội Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Đột phá-Phát triển, Tổng Bí thư tin tưởng với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, tinh thần chủ động, chuyên nghiệp của các cơ quan tham mưu, giúp việc, sự đồng hành của báo chí, truyền thông và niềm tin, sự ủng hộ của đồng bào ta trong và ngoài nước, Trang thông tin sẽ hoàn thành xuất sắc sứ mệnh: là nguồn thông tin chính thống, là vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng-văn hóa, là cầu nối bền chặt giữa Đại hội và nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã ấn nút khai trương Trang thông tin điện tử “Đảng Cộng sản Việt Nam – Đại hội XIV”- kênh thông tin chính thống, phục vụ công tác tuyên truyền Đại hội XIV của Đảng. Đây còn là kênh báo chí dữ liệu về các kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng Cộng sản Việt Nam và đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.

