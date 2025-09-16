Chủ đề nóng

Thứ ba, ngày 16/09/2025 11:52 GMT+7

Việc triển khai Nghị quyết của Bộ Chính trị về giáo dục và y tế cần nguồn ngân sách rất lớn, Tổng Bí thư chỉ đạo "nóng"

Quỳnh Nguyễn Thứ ba, ngày 16/09/2025 11:52 GMT+7
Sáng 16/9, tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai 4 Nghị quyết mới của Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng, trong đó nhấn mạnh yêu cầu cấp bách phải thể chế hóa và tổ chức thực hiện ngay các nghị quyết, đặc biệt là các nghị quyết về giáo dục đào tạo và y tế.
Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ tại Kỳ họp thứ 10 - kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XV, những nội dung của các nghị quyết này cần phải được Quốc hội triển khai, thể chế hóa ngay bằng những quyết sách hoặc luật liên quan.

Đồng thời, Chính phủ, Quốc hội phải tính toán những nguồn lực, những điều kiện để triển khai.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc quán triệt 4 Nghị quyết của Bộ Chính trị. Ảnh VGP

"Việc triển khai nghị quyết của Bộ Chính trị về giáo dục và về y tế thì nguồn ngân sách rất lớn. Nếu Quốc hội khóa XV, Kỳ họp thứ 10 này mà không thông qua được thì kế hoạch tài chính của năm 2026 và 5 năm của những kỳ tới bị ảnh hưởng. Không rõ định hướng này thì nguồn ngân sách để phân bổ sẽ như thế nào. Đây là những việc rất quan trọng, thành ra phải triển khai ngay", Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Cùng với Quốc hội, các Đảng bộ trung ương và địa phương đang trong quá trình tổ chức đại hội, xây dựng văn kiện cũng phải cập nhật, đưa ngay tinh thần này vào nghị quyết, vào văn kiện đại hội cấp mình. Đặc biệt là phải hoàn thiện chương trình hành động để thực hiện ngay, chứ không còn chờ đợi gì nữa.

Giáo dục là then chốt của mọi then chốt

Đối với Nghị quyết 71, Tổng Bí thư yêu cầu phải xác định rõ giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là động lực then chốt để phát triển đất nước. Giáo dục đào tạo phải theo phương châm lấy chất lượng làm trục, lấy nhà giáo làm then chốt, lấy công nghệ làm đòn bẩy.

"Đầu tư cho giáo dục chính là đầu tư bồi đắp nâng cao nguyên khí quốc gia, chính là đầu tư cho tương lai của dân tộc. Đây là lĩnh vực then chốt của mọi then chốt, là động lực căn cơ của tăng năng suất, bứt phá, năng lực cạnh tranh quốc gia, nuôi dưỡng khát vọng phát triển", Tổng Bí thư khẳng định.

Các đại biểu dự Hội nghị. Ảnh: Báo Nhân Dân

Tổng Bí thư đã chỉ ra 8 nhóm giải pháp chủ đạo. Trong đó xây dựng chuẩn mực đầu ra theo bậc học, ngành nghề; triển khai kiểm định bắt buộc, bảng xếp hạng công khai.

Đổi mới chương trình và đánh giá, giảm bệnh thành tích, chống dạy thêm tràn lan, triển khai đánh giá chuẩn hóa, chú trọng kỹ năng cốt lõi.

Đột phá đội ngũ nhà giáo: chuẩn nghề nghiệp mới, đãi ngộ gắn với hiệu quả, học bổng thu hút sư phạm, bồi dưỡng số, đảm bảo đạo đức và danh dự nhà giáo.

Thúc đẩy tự chủ đại học đi đôi với trách nhiệm giải trình; kiến tạo chương trình với doanh nghiệp, tăng cường thực tập có lương, xây dựng trung tâm đổi mới sáng tạo.

Nâng cấp giáo dục nghề nghiệp gắn với chuỗi cung ứng, học thật, làm thật theo mô hình kép, công nhận chứng chỉ kỹ thuật, kỹ năng số, đánh giá bởi doanh nghiệp.

Chuyển đổi số trong giáo dục: học liệu mở quốc gia, hồ sơ học tập điện tử suốt đời, nền tảng thi cử an toàn, bảo đảm an ninh dữ liệu. Về tài chính giáo dục phải có mục tiêu, quan tâm hỗ trợ nhóm yếu thế bằng những giải pháp phù hợp, chứ không phải là chiếu cố. "Chúng ta nên bỏ những cái mà trước đây vì những ưu tiên chiếu cố đó không thực chất", Tổng Bí thư nói. Ông cũng cho rằng, cần có quỹ phát triển kỹ năng, cơ chế đặt hàng đào tạo theo nhu cầu của vùng, của ngành. Quốc tế hóa qua việc công nhận tín chỉ, chương trình liên kết, thu hút chuyên gia quốc tế và nâng chuẩn ngoại ngữ theo ngành.

"Người già 70-80 tuổi loay hoay, cô đơn lắm"

Đối với Nghị quyết 72, Tổng Bí thư chỉ rõ phương châm "dự phòng là then chốt, cơ sở là nền tảng, nhân dân là trung tâm". Mục tiêu là tăng tuổi thọ khỏe mạnh, giảm chi trả của người bệnh, số hóa hệ thống, củng cố y tế cơ sở, nâng cao chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của người dân.

Về giải pháp, Tổng Bí thư nhấn mạnh cần tăng cường y tế dự phòng và sức khỏe cộng đồng: tiêm chủng, dinh dưỡng, phòng chống bệnh không lây, giám sát dịch tễ thời gian thực.

Phát triển y tế cơ sở và bác sĩ gia đình; nâng cấp trạm y tế, triển khai gói dịch vụ cơ bản, liên thông các tuyến.

Bảo hiểm y tế toàn dân đi đôi với chi trả theo giá trị, mở rộng quyền lợi và giảm chi phí cho người bệnh.

Phát huy tự chủ bệnh viện có kiểm soát, giá dịch vụ theo chi phí thực, công khai chất lượng, mua sắm tập trung minh bạch, chống lợi ích nhóm.

Bảo đảm an ninh dược phẩm, trang thiết bị, vaccine thông qua đấu thầu điện tử, khuyến khích sản xuất trong nước đạt chuẩn quốc tế.

Chú trọng sức khỏe tinh thần và bệnh nghề nghiệp, lồng ghép tại y tế cơ sở, trường học, nơi làm việc.

Tổng Bí thư cũng lưu ý y tế học đường toàn diện, dinh dưỡng, thể chất, sức khỏe sinh sản vị thành niên, liên thông dữ liệu với hồ sơ học tập.

Chuyển đổi số y tế, hồ sơ sức khỏe điện tử toàn dân, đơn thuốc điện tử, khám chữa bệnh từ xa, kho dữ liệu dùng chung.

Phát triển nhân lực y tế, chuẩn mực, chế độ đãi ngộ, liên thông đào tạo hành nghề, cơ chế thu hút về cơ sở. Phấn đấu toàn dân khỏe để học, khỏe để làm việc, khỏe để hạnh phúc, khỏe để bảo vệ Tổ quốc.

Đặc biệt, Tổng Bí thư đánh giá cao việc ngành y tế đã chú trọng phát triển vaccine, coi đây là giải pháp hiệu quả nhất, rẻ nhất để phòng bệnh trước khi phát bệnh. Tổng Bí thư phấn khởi khi Việt Nam đã tự chủ được 50% vaccine và yêu cầu nỗ lực hơn nữa để đảm bảo các yêu cầu này.

Tổng Bí thư cũng trăn trở về các mô hình chăm sóc người cao tuổi, chống lại sự cô đơn khi về già.

"Tôi từng nói là chăm sóc việc đó như là học sinh. Người già tuổi tới 70, 80, con thì đi làm, cháu thì đi học, ở nhà loay hoay, cô đơn lắm. Sáng có ô tô đón đi, chiều ô tô đưa về. Đến gặp bạn bè, đồng nghiệp, tâm sự nói chuyện, học thể thao, âm nhạc... những mô hình rất hay. Bây giờ không biết là Bộ Y tế chịu trách nhiệm về việc này hay là Bộ Nội vụ, hay là Hội người cao tuổi? Hay là kết hợp với nhau thế nào để phân công?", Tổng Bí thư đặt câu hỏi.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu tham quan gian trưng bày về thành tựu trong lĩnh vực y tế. Ảnh: Báo Nhân Dân

Bên cạnh đó, Tổng Bí thư lưu ý về năng lực phối hợp giữa các bộ, ngành còn có vấn đề, yêu cầu các bộ phải chủ động phối hợp với nhau vì mục tiêu chung là vì con người, vì nhân dân.

Ông chỉ rõ động lực phát triển mới của đất nước hình thành từ chính các mối liên kết hữu cơ giữa các nghị quyết. Khi từng bánh răng vận hành đúng nhịp, cỗ máy phát triển quốc gia sẽ tăng tốc một cách bền bỉ và khẩn trương.

"Mỗi bộ ngành, mỗi địa phương, mỗi đơn vị, mỗi cán bộ, mỗi đảng viên bắt tay ngay vào những việc với tinh thần nói đi đôi với làm, việc hôm nay không để ngày mai. Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm về kết quả, không đùn đẩy, không né tránh. Từng quý, từng năm chúng ta kiểm điểm nghiêm túc, công khai, minh bạch, khen thưởng xứng đáng với những người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, đồng thời xử lý nghiêm những sai phạm, tiêu cực", Tổng Bí thư nhấn mạnh.

