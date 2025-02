Tổng Cục trưởng Quản lý thị trường trải lòng về mô hình hoạt động sau hợp nhất

Dự kiến thành lập Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước

Phát biểu tại Hội nghị trực tuyến toàn lực lượng Quản lý thị trường, tổng kết Kế hoạch Cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Tổng Cục trưởng Trần Hữu Linh cho biết, dự kiến từ 1/3/2025 sẽ là một dấu mốc mới của lực lượng Quản lý thị trường khi mô hình hoạt động có sự thay đổi.

Sự điều chỉnh này nhằm thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 18-NQ/TW về sắp xếp, tinh gọn bộ máy. Theo đó, Bộ Công Thương dự kiến tinh gọn 18% bộ máy hoạt động, trong đó sẽ kết thúc mô hình tổ chức Tổng cục Quản lý thị trường. Đồng thời, dự kiến thành lập Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước trên cơ sở hợp nhất Tổng cục Quản lý thị trường và Vụ Thị trường trong nước.

"Trong thời gian tới, mặc dù Tổng cục Quản lý thị trường sẽ không trực tiếp quản lý về con người, tuy nhiên sẽ là đơn vị chỉ đạo, kiểm tra, định hướng, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ", người đứng đầu Tổng cục Quản lý thị trường chia sẻ.

Tổng Cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường Trần Hữu Linh. Ảnh: Quyên Lưu

Theo ông Linh, chuyển đổi mô hình tổ chức, nhưng lực lượng quản lý thị trường vẫn hoạt động, vận hành dưới Pháp lệnh Quản lý thị trường năm 2016; nghị định, quy định, thông tư, hướng dẫn, tiêu chuẩn và chính sách cho kiểm soát viên thị trường. Chính vì vậy, trong năm 2025, ngành tiếp tục duy trì và nâng cấp hệ thống xử phạt vi phạm hành chính (INS), ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI vào hệ thống. Duy trì Hệ thống công văn edms; email để trao đổi thông tin trong nội bộ.

Mặc dù tổ chức bộ máy mới, Tổng cục vẫn tiếp tục thực hiện công tác chuyển ngạch kiểm soát viên thị trường, cấp và theo dõi thẻ kiểm tra thị trường; và các công tác hướng dẫn chỉ đạo chuyên môn nghiệp vụ, tập huấn, đào tạo tiếp tục được triển khai.

Đối với các Cục Quản lý thị trường, trong thời gian tới, Tổng Cục trưởng Trần Hữu Linh đề nghị các đơn vị tiếp tục khẳng định vai trò của lực lượng trên thị trường. Đồng thời, phải nhận thức được bối cảnh mới của đất nước, môi trường làm việc, địa bàn hoạt động của các đơn vị dự kiến sẽ có nhiều thay đổi, theo đó lực lượng Quản lý thị trường "không thể đi ngược bối cảnh".

Chính vì vậy, Tổng Cục trưởng đề nghị, các đơn vị cần làm việc có trách nhiệm, chuyên sâu, tập trung vào các lĩnh vực, mặt hàng do Bộ Công Thương quản lý cũng như các lĩnh vực là thế mạnh của lực lượng, như hàng giả, xâm phạm quyền SHTT, đặc biệt giám sát, kiểm tra và ngăn chặn kịp thời các vi phạm trên môi trường thương mại điện tử.

"Dù chuyển đổi mô hình hoạt động, tuy nhiên các đơn vị phải thể hiện được thành quả trong xây dựng và phát triển lực lượng Quản lý thị trường trong hơn 6 năm qua" Tổng Cục trưởng Trần Hữu Linh một lần nữa nhấn mạnh.

Thu nộp 125 tỷ đồng vào ngân sách trong dịp Tết

Trở lại với công tác chuyên ngành, lãnh đạo Tổng cục Quản lý thị trường cho biết, trong dịp Tết Ất Tỵ 2025, các Cục Quản lý thị trường địa phương đã thực hiện nghiêm chỉ đạo của Tổng cục, duy trì đường dây nóng thông suốt từ lãnh đạo Cục đến các Đội và lực lượng phối hợp. Đồng thời, nhiệm vụ được phân công cụ thể cho từng tổ công tác tại các huyện, thị xã, thành phố, đảm bảo sẵn sàng triển khai nhiệm vụ ngay khi có sự việc phát sinh.

Ngành Quản lý thị trường đảm bảo an toàn, minh bạch hàng hóa dịp Tết.

Các Cục Quản lý thị trường đã chủ động và phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương nắm tình hình cung cầu, giá cả hàng hóa, lượng dự trữ của các đơn vị kinh doanh trên địa bàn đối với các hàng hóa tiêu dùng thiết yếu như: Xăng dầu, gạo, đường, dầu ăn, thịt lợn, thịt gà, trứng gà,...

Bên cạnh đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tại các siêu thị, chợ đầu mối; xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm.

Cục Quản lý thị trường các địa phương đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an trên các địa bàn, tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự cho nhân dân vui Tết; sẵn sàng phối hợp, hỗ trợ các lực lượng chức năng trên địa bàn triển khai nhiệm vụ chống buôn lậu, sản xuất và buôn bán hàng giả, hàng cấm, vi phạm an toàn thực phẩm; kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ mặt hàng pháo các loại, đồ chơi trẻ em bạo lực....

Các Cục Quản lý thị trường địa phương đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành và cơ quan chức năng trên địa bàn, bao gồm Công an, Sở Công Thương, Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cùng UBND các quận, huyện trong công tác kiểm tra, kiểm soát. Nhờ đó, hoạt động buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu, sản xuất và kinh doanh hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ cũng như các hành vi gian lận thương mại đã được hạn chế đáng kể. Đồng thời, các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật trong sản xuất, kinh doanh đã bị ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm.

Theo đó, từ ngày 1/11/2024 đến ngày 10/2/2025, lực lượng Quản lý thị trường đã tiến hành kiểm tra 9.902; phát hiện, xử lý 8.560 vụ vi phạm; chuyển cơ quan cảnh sát điều tra 59 vụ có dấu hiệu hình sự; tổng số tiền xử lý 212 tỷ đồng, trong đó: Thu nộp NSNN 125 tỷ đồng; trị giá hàng hóa tịch thu 55 tỷ đồng; trị giá hàng hóa buộc tiêu hủy 32 tỷ đồng.

Một trong những điểm nóng, thu hút sự quan tâm của người dân và xã hội trong dịp trước trong và sau Tết Nguyên đán là lĩnh vực An toàn thực phẩm.

Theo đó, lực lượng Quản lý thị trường đã tăng cường kiểm tra, phối hợp xử lý hàng loạt vụ vi phạm đối với lĩnh vực này.

Riêng lĩnh vực này, trong giai đoạn cao điểm, lực lượng Quản lý thị trường đã tiến hành kiểm tra 1.890 vụ, xử lý 1.606 vụ, xử phạt vi phạm hành chính 13,5 tỷ đồng, trị giá hàng hóa vi phạm 14,3 tỷ đồng.