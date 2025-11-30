Chủ đề nóng

Chủ nhật, ngày 30/11/2025 23:30 GMT+7

Tống Huy Tông nghe gian thần hãm hại Lương Sơn Bạc, cuối cùng lại chết bi thảm

Nguyệt Hòa (Theo NKD, VĐH) Chủ nhật, ngày 30/11/2025 23:30 GMT+7
Với nhiều thế hệ độc giả Thủy Hử, nhân vật Hoàng đế nhà Bắc Tống – Tống Huy Tông có lẽ là một trong những nhân vật đáng giận nhất. Bởi nếu ông thực sự là một đấng minh quân, thì kết cục của 108 vị anh hùng Lương Sơn Bạc đã không bi đát đến vậy.
Trong Thuỷ Hử, Thi Nại Am không nêu rõ kết cục sau này của vị Hoàng đế này ra sao. Tuy nhiên, lịch sử lại ghi chép tường tận về số phận của nhân vật này, làm bài học cho hậu thế.

Nhân vật Hoàng đế trong Thủy Hử

Nhân vật “Thiên tử” được nhắc tới nhiều trong 50 hồi sau của Thủy Hử (phần Tục Thủy Hử) qua nỗ lực được triều đình chiêu an của Tống Giang, ở cuộc hội ngộ với Yến Thanh ở nhà của Lý Sư Sư; các quyết định dung nạp nghĩa quân Lương Sơn; chuyện truyền lệnh đánh Liêu, dẹp Điền Hổ, Vương Khánh, bình Phương Lạp…

“Thiên tử” của Thủy Hử hiện lên với hình ảnh là một vị Hoàng đế có Tâm nhưng không có Tầm. “Thiên tử” ấy cũng có những cảm xúc, suy tư nhân tình thế thái nhưng lại thiếu hoàn toàn các quyết sách, hành động để làm vững mạnh triều cương, vì dân vì nước. Đúng như lời Lý Sư Sư từng nói: “Bệ hạ tuy là đấng thánh minh, ở ngôi cửu trùng nhưng bị bọn gian thần rào đường rấp lối, ngăn cản người hiền, biết làm sao được?”.

Nhiều anh hùng Lương Sơn Bạc phải chịu kết cục đau đớn vì bị gian thần hãm hại, gián tiếp xuất phát từ sự nhu nhược, u mê của Hoàng đế (Poster phim Thuỷ Hử 1998).


Lời nói cuối cùng của “Thiên tử” trong danh tác Thủy Hử của Thi Nại Am là câu quát mắng bọn “Tứ đại ác nhân” đứng sau cái chết của Tống Giang, Lư Tuấn Nghĩa: “Các ngươi là gian thần hại nước, làm hư nát cả thiên hạ của trẫm!”. Nhưng sau đó thì sao? “Hoàng đế bị bốn tên gian thần quanh co che giấu nên không bắt tội được chúng, chỉ quát đuổi bọn Cao Cầu, Dương Tiễn ra ngoài”.

Tống Huy Tông trong lịch sử

Với những chi tiết và nhân vật lịch sử được Thi Nại Am nhắc tới, thì “Thiên tử” của Thủy Hử chính là Tống Huy Tông, Hoàng đế thứ 8 của triều đại Bắc Tống trong lịch sử Trung Quốc. Tống Huy Tông, tên thật Triệu Cát, trị vì từ năm 1100 đến năm 1126 thì nhường ngôi, trở thành Thái thượng hoàng. Sử gia nổi tiếng thời nhà Nguyên – Thoát Thoát bình luận về Tống Huy Tông thế này: “Tống Huy Tông mọi sự đều có khả năng, chỉ riêng việc làm vua thì vô năng”.

Đó là một bình luận tuy ngắn gọn nhưng hoàn toàn chính xác về Tống Huy Tông: một Hoàng đế có tài năng xuất chúng về nghệ thuật nhưng về mặt chính trị lại u mê, trọng dụng gian thần, chỉ thích hưởng lạc, tiêu pha vô độ, khiến triều đình hủ bại, lòng dân oán thán.

Thời gian trị vì của Tống Huy Tông gắn liền với rất nhiều quyết định thiếu chính xác. Tống Huy Tông sinh hoạt xa xỉ, dùng nhọc sức triều đình để thỏa mãn những nhu cầu của mình. Tống Huy Tông bỏ trung dùng gian, để cho tham quan lộng hành dẫn tới khởi nghĩa nông dân trong nước suốt mười mấy năm, khiến triều cương bị lũng đoạn, đất nước rối ren và suy yếu. Sự kết thúc thời kỳ trị vì của Tống Huy Tông, quanh sự kiện Tĩnh Khang, đánh dấu một giai đoạn đầy thảm họa cho nhà Tống.

Một kết cục bi thảm

Những việc làm của Tống Huy Tông đã khiến triều đại Bắc Tống kết thúc trong thảm hại. Năm 1126, quân Kim ở phía Bắc xâm lược và chiếm được kinh thành Biện Kinh (nay thuộc Khai Phong, tỉnh Hà Nam).

Không chỉ Tống Huy Tông cùng con trai của ông ta là Tống Khâm Tông, mà rất nhiều người trong hoàng thất – tổng cộng hơn vạn người, đa số là nữ – đều bị quân Kim bắt làm nô lệ, có người còn bị ép làm kỹ nữ. Một con trai khác của Tống Huy Tông là Tống Cao Tông đã chạy đến Lâm An (thuộc Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang ngày nay) và thành lập triều đại Nam Tống. Thảm họa này được gọi là loạn Tĩnh Khang.

Sau khi bị bắt, Tống Huy Tông và con trai Tống Khâm Tông bị giam giữ tại thành Ngũ Quốc (nay thuộc huyện Y Lan, tỉnh Hắc Long Giang), ông ta bị dằn vặt tinh thần, đã viết lại rất nhiều bài thơ thể hiện sự hối hận, ai oán, thê lương.

Thế nhưng, sự hối hận đó chỉ là để đổ lỗi cho quan viên trong triều về sự ô nhục này, nói rằng “xã tắc sơn hà đều vì đại thần kém cỏi”, mà không nhận ra bản thân vì tội khinh nhờn Phật Đạo Thần, hãm hại Phật giáo, làm xằng bậy mà đưa đến kết quả này.

Có lần, cha con Tống Huy Tông gặp một ông lão đến từ thành Biện Kinh. Hồi tưởng lại chuyện cũ, ba người họ ôm nhau khóc rống, bị thống lĩnh quân Kim nhìn thấy, ra lệnh cho quân lính quật cho hai cha con mỗi người 50 roi. Đêm đó, Tống Huy Tông cắt quần áo thành dải, làm dây chuẩn bị tự sát. Tống Khâm Tông thấy thế, bèn lao ra đỡ cha từ xà nhà xuống, xong hai cha con lại ôm nhau mà khóc.

Để sống sót qua mùa đông giá buốt ở phương Bắc, hai cha con Tống Huy Tông phải chui vào hầm sâu mấy thước mà sống. Cuối cùng, tóc của ông bị rụng hết, tai điếc, mắt mờ, khóc không ra nước mắt. Chín năm sau, ông chết ở tuổi 52.

Khi Tống Khâm Tông phát hiện ra thi thể của cha mình, nó đã lạnh cứng như đá. Quân Kim đem thi thể Tống Huy Tông dựng vào hố đá mà thiêu. Được nửa chừng, họ đổ nước vào hố để dập lửa, rồi đưa thi thể cháy dở vào cái hố khác chứa đầy nước. Họ cho rằng nước ngâm xác chết cháy có thể dùng để chế dầu đốt đèn. Quá đau buồn, Tống Khâm Tông cũng định nhảy xuống hố nước để tự kết liễu đời mình. Quân Kim đã ngăn lại, nói rằng người sống nhảy xuống nước thì không dùng làm dầu đốt đèn được.

Lịch sử Trung Quốc có nhiều quan lại và hoàng đế hủ bại, nhưng rất ít người gặp phải số phận bi thảm như Tống Huy Tông.

Hoàng đế duy nhất xuất thân hòa thượng trong lịch sử Trung Hoa là ai?
Đông Tây - Kim Cổ

Hoàng đế duy nhất xuất thân hòa thượng trong lịch sử Trung Hoa là ai?

Đông Tây - Kim Cổ

Người vừa làm hoàng đế vừa là một tu sĩ duy nhất trong lịch sử Trung Hoa là Cao Đàm Thịnh, ông sống vào cuối thời nhà Tùy và đầu thời nhà Đường.

U22 Việt Nam và ĐT nữ Việt Nam trao món quà bất ngờ đến đồng bào vùng bão lũ
Thể thao

U22 Việt Nam và ĐT nữ Việt Nam trao món quà bất ngờ đến đồng bào vùng bão lũ

Thể thao

Trước giờ lên đường dự SEA Games 33, U22 Việt Nam và ĐT nữ Việt Nam trao món quà bất ngờ khi trích 100 triệu đồng từ nhà tài trợ gởi đến đồng bào vùng bão lũ miền Trung.

Mẹ và anh trai rơi nước mắt xúc động khi xem Negav trình diễn “It’s Gon’ Be Alright”
Chuyện của Sao

Mẹ và anh trai rơi nước mắt xúc động khi xem Negav trình diễn “It’s Gon’ Be Alright”

Chuyện của Sao

Sau đêm Chung kết 1, phần trình diễn “It’s Gon’ Be Alright” của Negav được đánh giá cao, giúp nam ca sĩ giữ vững ngôi đầu bảng xếp hạng bình chọn "Anh trai được yêu thích nhất". Bên dưới khán đài, mẹ và anh trai của Negav có mặt cổ vũ, rơi nước mắt xúc động khi thấy nam ca sĩ trình diễn trên sân khấu.

Nông thôn Tây Bắc: Thực hiện tốt chính sách dân tộc, Tả Lèng “bứt phá” ngoạn mục
Lai Châu Ngày Mới

Nông thôn Tây Bắc: Thực hiện tốt chính sách dân tộc, Tả Lèng “bứt phá” ngoạn mục

Lai Châu Ngày Mới

Triển khai đồng bộ và sáng tạo các chính sách dân tộc, trọng tâm là Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xã Tả Lèng (Lai Châu) đã có sự “bứt phá” ngoạn mục cả về diện mạo và thu nhập của người dân.

Bí ẩn bên trong quán karaoke Monaza giữa phố Trần Duy Hưng, Hà Nội, bị cảnh sát đột kích lúc 1h sáng
Pháp luật

Bí ẩn bên trong quán karaoke Monaza giữa phố Trần Duy Hưng, Hà Nội, bị cảnh sát đột kích lúc 1h sáng

Pháp luật

Kiểm tra bất ngờ, cảnh sát phát hiện trong quán karaoke Monaza giữa phố Trần Duy Hưng có 83 bình khí cười, nhiều người dương tính ma túy và hàng loạt sai phạm dẫn đến việc tạm giữ 18 nghi can.

Quốc vương Brunei bắt đầu thăm chính thức Việt Nam
Thế giới

Quốc vương Brunei bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Thế giới

Quốc vương Brunei Haji Hassanal Bolkiah thăm chính thức Việt Nam từ 30/11 đến 2/12/2025 theo lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường, mở ra quan hệ hợp tác mới.

Thảm bại trước U17 Việt Nam, U17 Malaysia bị CĐV Đông Nam Á châm biếm
Thể thao

Thảm bại trước U17 Việt Nam, U17 Malaysia bị CĐV Đông Nam Á châm biếm

Thể thao

Sau thất bại 0-4 trước U17 Việt Nam tại lượt trận thứ 5 bảng C vòng loại giải U17 châu Á 2026, U17 Malaysia đã nhận vô số lời châm biếm từ các fan hâm mộ bóng đá Đông Nam Á.

Ukraine phục kích, tiêu diệt nhóm chiến binh Chechnya tinh nhuệ chiến đấu cho Nga
Thế giới

Ukraine phục kích, tiêu diệt nhóm chiến binh Chechnya tinh nhuệ chiến đấu cho Nga

Thế giới

Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR) ngày 30/11 thông báo vừa tiêu diệt một nhóm binh sĩ “Akhmat” của Chechnya tại thành phố cảng Berdyansk do Nga kiểm soát.

U17 Việt Nam đè bẹp U17 Malaysia, hiên ngang đoạt vé dự VCK U17 châu Á 2026
Thể thao

U17 Việt Nam đè bẹp U17 Malaysia, hiên ngang đoạt vé dự VCK U17 châu Á 2026

Thể thao

U17 Việt Nam đã có một trận đấu hoàn toàn vượt trội và thắng đậm 4-0 đầy thuyết phục trước U17 Malaysia để xuất sắc vượt qua vòng loại U17 châu Á 2026.

Tin bão mới nhất: Bão số 15 KOTO vẫn mạnh cấp 9, ít dịch chuyển, dự báo vùng biển Gia Lai - Khánh Hoà rủi ro thiên tai
Nhà nông

Tin bão mới nhất: Bão số 15 KOTO vẫn mạnh cấp 9, ít dịch chuyển, dự báo vùng biển Gia Lai - Khánh Hoà rủi ro thiên tai

Nhà nông

Tin bão mới nhất hôm nay, bão số 15 KOTO vẫn mạnh cấp 9, hầu như ít dịch chuyển. Dự báo đến ngày 3/12, bão số 15 KOTO sẽ suy yếu thành vùng áp thấp trước khi đổ bộ đất liền.

Phó Chủ tịch Quốc hội: Đây là nhiệm kỳ có công tác nhân sự nhiều nhất từ trước tới nay
Tin tức

Phó Chủ tịch Quốc hội: Đây là nhiệm kỳ có công tác nhân sự nhiều nhất từ trước tới nay

Tin tức

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh lưu ý, trong nhiệm kỳ tới, Ủy ban Công tác đại biểu cần đi đầu trong chuyển đổi số của Quốc hội, chú trọng xây dựng cơ sở dữ liệu nhân sự Quốc hội thống nhất, đồng bộ; số hóa hồ sơ nhân sự, hồ sơ bầu cử và hồ sơ đại biểu; tiến tới quản trị nhân sự bằng dữ liệu.

Du khách háo hức trải nghiệm Lễ hội cơm mới trên Bản Mây
Ảnh

Du khách háo hức trải nghiệm Lễ hội cơm mới trên Bản Mây

Ảnh

Lễ hội tái hiện nghi lễ và sinh hoạt truyền thống của 7 dân tộc: H’Mông Sa Pa, H’Mông Điện Biên, Xa Phó, Tày, Giáy, Dao Đỏ, Thái và Hà Nhì. Đây cũng là dịp đồng bào ăn mừng một năm mưa thuận gió hòa và đón chào mùa vụ bội thu.

Ukraine khiến quốc gia Trung Á nổi giận vì tấn công trạm dầu của Nga ở Biển Den
Thế giới

Ukraine khiến quốc gia Trung Á nổi giận vì tấn công trạm dầu của Nga ở Biển Den

Thế giới

Kazakhstan hôm Chủ nhật vừa gửi công hàm phản đối Ukraine vì tiến hành “một cuộc tấn công có chủ đích khác” nhằm vào một trạm dầu của Nga ở Biển Đen, đồng thời yêu cầu Kiev thực hiện “những biện pháp hiệu quả để ngăn chặn các sự cố tương tự trong tương lai”.

Sophia Phương Anh - Sophia Huỳnh Trần vô địch Pickleball đôi nữ VTV Cúp 2025
Thể thao

Sophia Phương Anh - Sophia Huỳnh Trần vô địch Pickleball đôi nữ VTV Cúp 2025

Thể thao

Ngày 30/11/2025, tại Cụm sân US Pickleball, Hà Nội đã diễn ra Lễ bế mạc Giải Pickleball VTV Cúp 2025. Trong ngày thi đấu cuối cùng, các nhà vô địch nội dung chuyên nghiệp đã xuất sắc khép lại mùa giải bằng những màn trình diễn đỉnh cao: , Sophia Huỳnh Trần Ngọc Nhi - Nguyễn Đắc Tiến vô địch đôi nam nữ chuyên nghiệp và bộ đôi Harsh Mehta - Vanshik Kapadia vô địch đôi nam chuyên nghiệp. Danh hiệu Hoa khôi Pickleball VTV Cúp 2025 thuộc về vận động viên trẻ Sophia Phương Anh.

Nghệ An: Nhiệt độ xuống thấp dưới 0, băng giá phủ trắng xã Na Ngoi
Tin tức

Nghệ An: Nhiệt độ xuống thấp dưới 0, băng giá phủ trắng xã Na Ngoi

Tin tức

Nhiệt độ xuống thấp dưới 0 độ, băng giá xuất hiện phủ trắng tại xã Na Ngoi, tỉnh Nghệ An. Người nông dân cũng chủ động các phương án phòng chống rét.

Tin tối (30/11): U22 Việt Nam có 7 cầu thủ sở hữu chiều cao từ 1m80
Thể thao

Tin tối (30/11): U22 Việt Nam có 7 cầu thủ sở hữu chiều cao từ 1m80

Thể thao

U22 Việt Nam có 7 cầu thủ sở hữu chiều cao từ 1m80; luật sư tư vấn FAM kiện 7 cầu thủ; HLV Alonso bác tin đồn mâu thuẫn với Bellingham; Napoli quyết chiêu mộ Mainoo; Messi tạo nên kỷ lục mới.

Ukraine hủy diệt 'thần sấm' Tor-M2, sở chỉ huy Nga tại căn cứ Saky
Thế giới

Ukraine hủy diệt "thần sấm" Tor-M2, sở chỉ huy Nga tại căn cứ Saky

Thế giới

Hải quân Ukraine phối hợp với lực lượng Đặc nhiệm (SOF) đã thực hiện một chiến dịch đặc biệt nhằm vào căn cứ không quân Saky ở bán đảo Crimea do Nga kiểm soát. Đòn tấn công đã phá hủy sở chỉ huy, kho UAV Orion, hệ thống Tor-M2 và Pantsir-S1 của Nga tại đây.

Nữ diễn viên phim 'Bến Thượng Hải' bị fan cuồng tấn công trong khách sạn?
Văn hóa - Giải trí

Nữ diễn viên phim "Bến Thượng Hải" bị fan cuồng tấn công trong khách sạn?

Văn hóa - Giải trí

Nhiều nguồn tin cho biết Triệu Nhã Chi - minh tinh nổi tiếng của điện ảnh Hoa ngữ bị làm phiền bởi những người hâm mộ cuồng nhiệt.

Phim trường sau ngày đóng máy: Lãng phí tài nguyên hay 'mỏ vàng' du lịch?
Văn hóa - Giải trí

Phim trường sau ngày đóng máy: Lãng phí tài nguyên hay "mỏ vàng" du lịch?

Văn hóa - Giải trí

Các phim trường được đầu tư hàng tỷ đồng phải tháo dỡ đầy tiếc nuối, đây được xem là "mỏ vàng" du lịch nếu được khai thác và đầu tư hợp lý.

Bác sĩ chuyên khoa điểm mặt hai bệnh lý thường gặp bậc nhất ở buồng trứng
Y tế

Bác sĩ chuyên khoa điểm mặt hai bệnh lý thường gặp bậc nhất ở buồng trứng

Y tế

Buồng trứng là cơ quan quan trọng của hệ sinh sản. Phụ nữ có nguy cơ mắc nhiều bệnh lý liên quan ở buồng trứng trong đó hai bệnh lý thường gặp là u nang buồng trứng và lạc nội mạc tử cung ở buồng trứng.

Tử vi ngày mai: 3 con giáp được Thần Tài để mắt, tháng 11 giữ phong độ, tháng 12 gặt thành công
Gia đình

Tử vi ngày mai: 3 con giáp được Thần Tài để mắt, tháng 11 giữ phong độ, tháng 12 gặt thành công

Gia đình

Tử vi ngày mai nhấn mạnh, Thần Tài ưu ái những người sáng suốt, không phải những người bốc đồng. Do đó, 3 con giáp này cần thận trọng hơn.

Hà Nội ra mắt “Âm nhạc cuối tuần”: Tạo điểm hẹn văn hóa giữa lòng Thủ đô
Tin tức

Hà Nội ra mắt “Âm nhạc cuối tuần”: Tạo điểm hẹn văn hóa giữa lòng Thủ đô

Tin tức

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội chính thức khởi động Dự án “Âm nhạc cuối tuần” tại Nhà Bát Giác – hồ Gươm, mở ra không gian nghệ thuật cộng đồng mới, đưa âm nhạc chất lượng cao đến gần hơn với đời sống người dân Thủ đô.

Thủ tướng biểu dương Công an Lai Châu triệt phá tổ chức lừa đảo hơn 8.000 người
Tin tức

Thủ tướng biểu dương Công an Lai Châu triệt phá tổ chức lừa đảo hơn 8.000 người

Tin tức

Lực lượng chức năng Lai Châu đã xác định, làm rõ vai trò chủ mưu, cầm đầu của đối tượng Sùng Thị Mải, xác định nhóm đối tượng này đã chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồng của hơn 8.000 nạn nhân...

Đạo diễn Lee Nghĩa tiết lộ lý do mời 3 chị em Ngân Quỳnh, Thanh Hằng, Thanh Ngọc đóng phim
Phim ảnh

Đạo diễn Lee Nghĩa tiết lộ lý do mời 3 chị em Ngân Quỳnh, Thanh Hằng, Thanh Ngọc đóng phim

Phim ảnh

Lee Nghĩa cho biết anh đã có nhiều lần cộng tác cùng Ngân Quỳnh, đến khi chuyển qua làm đạo diễn, có nhiều câu chuyện, nhân vật hợp với tính cách của Thanh Hằng và Thanh Ngọc nên quyết định mời cả 3 chị em cùng đóng chung.

Ông Zelensky công bố hai quyết định trừng phạt mới đối với Nga
Thế giới

Ông Zelensky công bố hai quyết định trừng phạt mới đối với Nga

Thế giới

Ukraine đã đồng bộ hóa các lệnh trừng phạt chống Nga với Mỹ và cũng áp đặt các hạn chế đối với những cá nhân tham gia vào quá trình phát triển và sản xuất máy bay không người lái của Nga.

Thủ quân U22 Việt Nam: Khoác áo ĐTQG từ năm 19 tuổi, được định giá 300.000 euro
Thể thao

Thủ quân U22 Việt Nam: Khoác áo ĐTQG từ năm 19 tuổi, được định giá 300.000 euro

Thể thao

Tiền vệ Khuất Văn Khang vừa được HLV Kim Sang-sik lựa chọn làm thủ quân U22 Việt Nam tham dự môn bóng đá nam SEA Games 33.

Không phải biển xanh, cát trắng, nắng vàng, đây mới là điều thu hút nhất khi đến đặc khu lớn nhất Việt Nam
Xã hội

Không phải biển xanh, cát trắng, nắng vàng, đây mới là điều thu hút nhất khi đến đặc khu lớn nhất Việt Nam

Xã hội

Mới đây, bạn Nguyễn Thanh Nhật (An Giang) đã đăng tải loạt chia sẻ cùng những bức ảnh tuyệt đẹp chụp tại đặc khu Phú Quốc, khiến cộng đồng mạng không khỏi xuýt xoa. Thú vị là điều khiến chàng trai gen Z say mê không nằm ở “biển xanh, cát trắng, nắng vàng” vốn quen thuộc, mà lại đến từ những trải nghiệm độc đáo và rất riêng mà cậu bắt gặp trong hành trình khám phá đảo ngọc.

BTV Thời sự là 'mỹ nhân đời đầu VTV', từng là giảng viên Đại học Bách khoa Hà Nội, tốt nghiệp thạc sĩ ở Mỹ
Văn hóa - Giải trí

BTV Thời sự là "mỹ nhân đời đầu VTV", từng là giảng viên Đại học Bách khoa Hà Nội, tốt nghiệp thạc sĩ ở Mỹ

Văn hóa - Giải trí

BTV Thu Uyên nổi tiếng không chỉ bởi tài năng mà còn bởi vẻ đẹp thanh lịch. Ít ai biết, cô học thạc sĩ tại Mỹ, từng là giảng viên đại học.

Chuyển đổi số không phải dành cho người giỏi công nghệ mà dành cho người dám bắt đầu
Nhà nông

Chuyển đổi số không phải dành cho người giỏi công nghệ mà dành cho người dám bắt đầu

Nhà nông

Chia sẻ kinh nghiệm với các thanh niên nông thôn ở Hải Phòng về việc livestream quảng bá nông sản, các nhà sáng tạo nội dung trên TikTok khẳng định: “Chuyển đổi số không phải để dành cho người giỏi công nghệ mà dành cho người dám bắt đầu”.

