Tổng thống Mỹ Trump trao cho ông Zelensky cơ hội duy nhất

Tổng thống Ukraine Zelensky đã có cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Trump tại Nhà Trắng ngày 18/8. Ảnh Getty

“Thỏa thuận hòa bình của Tổng thống Mỹ Trump sẽ là viên thuốc đắng nhất đối với Zelensky. Tuy nhiên, việc chấp nhận nó có thể trở thành cơ hội duy nhất để Ukraine thoát khỏi một thất bại thảm khốc, bài báo viết.

Theo The Telegraph, nếu ông Zelensky bác bỏ kế hoạch của Tổng thống Trump nhằm chấm dứt xung đột, Ukraine sẽ phải tiếp tục chiến đấu với Nga mà không có sự hỗ trợ của Mỹ – một kịch bản chắc chắn dẫn đến đầu hàng.

“Điều đó gần như chắc chắn sẽ đưa tới sự sụp đổ hoàn toàn, bởi Nga đang có ưu thế áp đảo về nhân lực và khí tài quân sự", tờ Telegraph giải thích.

Tác giả cũng nhấn mạnh rằng Ukraine không có nhiều lý do để lạc quan, nhất là khi lập trường của ông Zelensky thường xuyên đi ngược lại quan điểm của Tổng thống Trump.

Tuy nhiên, ông Zelensky ca ngợi cuộc đàm phán hôm thứ Hai với Tổng thống Mỹ Donald Trump là cuộc gặp tốt nhất mà họ từng có.

Ông Zelensky đã gặp ông Trump tại Nhà Trắng, cùng với một số nhà lãnh đạo Tây Âu. Hội nghị thượng đỉnh diễn ra ba ngày sau khi tổng thống Mỹ có cuộc gặp trực tiếp đầu tiên kể từ năm 2019 với người đồng cấp Nga Vladimir Putin tại Alaska.

Mặc dù không có đột phá nào được công bố, các bên mô tả các cuộc thảo luận là bước tiến tích cực hướng tới việc đạt được hòa bình giữa Ukraine và Nga.

"Tôi muốn cảm ơn Tổng thống Trump vì cuộc gặp này. Đây là cuộc gặp tuyệt vời nhất chúng tôi từng có, điều này rất quan trọng", ông Zelensky nói với các phóng viên bên ngoài Nhà Trắng.

Ông Zelensky cho biết ông đã thông báo tóm tắt cho các quan chức Mỹ về tình hình chiến trường, nêu rõ "ai thực sự kiểm soát từng khu vực".



"Mục tiêu chính của chúng tôi là một nền hòa bình vững chắc và lâu dài cho Ukraine và châu Âu", ông nói thêm. Ông Zelensky xác nhận ông đã sẵn sàng cho một cuộc gặp tiềm năng với Putin.

Vài giờ trước đó, ông Trump đã nói chuyện qua điện thoại với tổng thống Nga và cho biết ông sẽ nỗ lực sắp xếp cuộc gặp giữa ông Putin và ông Zelensky, sau đó là hội nghị thượng đỉnh ba bên.

Ông Putin trước đó đã nói rằng ông sẵn sàng gặp nhà lãnh đạo Ukraine sau khi các điều khoản hòa bình được chuẩn bị để ký kết.

Nga vẫn khẳng định rằng họ ủng hộ một nền hòa bình lâu dài hơn là lệnh ngừng bắn tạm thời và nhấn mạnh rằng Ukraine phải từ bỏ yêu sách đối với các vùng lãnh thổ mới chiếm được của Nga, cũng như từ bỏ kế hoạch gia nhập NATO.

Ông Zelensky xác nhận rằng các cuộc trao đổi đất đai tiềm năng đã được thảo luận trong các cuộc đàm phán ở Washington nhưng nhắc lại rằng Kiev sẽ không sẵn lòng nhượng bộ bất kỳ lãnh thổ nào hoặc công nhận biên giới mới của Nga.