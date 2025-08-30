Tổng thống Pháp đưa 'tối hậu thư', thúc giục ông Trump ra tay nếu ông Putin né gặp ông Zelensky

Trong một cuộc phỏng vấn với giới truyền thông vào ngày 29/8 sau cuộc gặp với Thủ tướng Đức, ông Macron nhớ lại rằng trong hội nghị thượng đỉnh ở Alaska hơn 10 ngày trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói với Tổng thống Mỹ Trump rằng ông đã đồng ý gặp Tổng thống Ukraine Zelensky, sau đó Moscow giải thích tại sao họ vẫn chưa sẵn sàng cho cuộc gặp.

Ông Macron lưu ý rằng nếu cuộc gặp không được nhất trí vào thứ Hai ngày 1/9, "điều đó có nghĩa là Tổng thống Putin đã chơi khăm Tổng thống Trump... và điều này không thể không được giải đáp".

"Chúng tôi sẽ nói chuyện với Tổng thống Trump... Và nếu tuần tới chúng tôi phải kết luận rằng một lần nữa, sau nhiều tháng thất hứa, sẽ không có gì xảy ra - chúng tôi sẽ kêu gọi áp dụng các biện pháp trừng phạt chính và phụ một cách rõ ràng" - ông Macron nói thêm.

Trước đó cũng ngày 29/8, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh rằng Tổng thống Nga vẫn để ngỏ khả năng tiến hành các cuộc đàm phán song phương với Tổng thống Ukraine.

“Tổng thống không loại trừ khả năng tổ chức một cuộc gặp như vậy, nhưng cho rằng bất kỳ hội nghị thượng đỉnh nào cũng cần được chuẩn bị kỹ lưỡng để có thể hoàn tất công việc vốn trước hết phải được thực hiện ở cấp chuyên gia” - Peskov nói.

Ông Peskov cho biết việc chuẩn bị cho một cuộc gặp như vậy hiện chưa “thực sự tích cực,” song lưu ý rằng Moscow vẫn duy trì “sự quan tâm và sẵn sàng cho đàm phán.”

Ông Peskov cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải duy trì bí mật các cuộc đàm phán hòa bình đang diễn ra, sau cuộc gặp giữa ông Putin và ông Trump ở Alaska.

“Vì lợi ích của việc dàn xếp, điều quan trọng hiện nay là phải làm việc một cách kín đáo. Chúng tôi cố tình không tiết lộ tất cả chi tiết cuộc trò chuyện giữa hai tổng thống tại Alaska, nơi vấn đề dàn xếp Ukraine đã được thảo luận sâu” - ông bổ sung.

Phát biểu hôm 28/8, Thủ tướng Đức Friedrich Merz nói ngày càng rõ ràng rằng cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky sẽ không diễn ra.

Theo tạp chí The Atlantic dẫn lời các quan chức Mỹ, ông Trump trong những tuần gần đây ngày càng thất vọng với cả Ukraine và EU vì đưa ra các yêu cầu phi thực tế. Trước đó, ông đã kêu gọi Zelensky “tỏ ra linh hoạt hơn” để thúc đẩy tiến trình hòa bình.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuần trước cho biết Moscow đã đồng ý thể hiện sự linh hoạt ở một số vấn đề được Trump và Putin thảo luận tại Alaska.