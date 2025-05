Tổng thống Nga Putin trong một cuộc họp báo. Ảnh Ukrinform

Người đứng đầu nhà nước đã chia sẻ những kỷ niệm này trong bộ phim tài liệu "Nước Nga. Điện Kremlin. Putin. 25 năm" của Saida Medvedeva và Pavel Zarubin.

"So với xã hội phương Tây, có thể nói là công dân Nga, người Nga có một số điểm khác biệt. Chúng tôi nghĩ nhiều hơn về một điều gì đó vĩnh cửu, một điều gì đó vô hạn, một điều gì đó cao cả. Và ngay cả những người vô thần cũng tin vào điều này. Tôi nghĩ vậy. Và do đó, một người có quan điểm như vậy, với những niềm tin như vậy, với một quy tắc đạo đức và luân lý như vậy, thỉnh thoảng có mong muốn hướng đến Đấng toàn năng... Và tôi có một nhu cầu nội tại như vậy. Nhưng có lẽ không đáng để liệt kê tất cả những lý do hoặc nguyên nhân này. Khi đó, trong cuộc khủng hoảng với Nord-Ost, lần đầu tiên trong đời tôi đã quỳ xuống", ông Putin nói.

Ông cũng cho biết rằng trong thời điểm xảy ra vụ bắt giữ Nord-Ost, ông đã đến cầu nguyện trong nhà nguyện tại căn hộ ở Điện Kremlin. “Chính xác là nhà nguyện này”, ông Putin xác nhận. Vụ tấn công khủng bố kéo dài từ ngày 23 - 26/10/2002, khi đó một nhóm chiến binh vũ trang do Movsar Barayev chỉ huy đã bắt giữ con tin là các khán giả vở nhạc kịch Nord-Ost tại Trung tâm Nhà hát Dubrovka, nằm trong tòa nhà Nhà văn hóa của "Moskovsky Podshipnik".

Sau khi lực lượng đặc nhiệm xông vào tòa nhà, toàn bộ bọn khủng bố đã bị tiêu diệt và hầu hết các con tin được giải thoát. Theo số liệu chính thức, tổng cộng có 130 con tin thiệt mạng.