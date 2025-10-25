Chủ đề nóng

Thế giới
Thứ bảy, ngày 25/10/2025 16:52 GMT+7

Tổng thư ký LHQ: Các quyền con người cơ bản phải được bảo vệ cả trong thế giới thực lẫn trên mạng

Mỹ Hằng - Xuân Ân Thứ bảy, ngày 25/10/2025 16:52 GMT+7
Phát biểu tại Lễ mở ký Công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng tại Hà Nội sáng nay 25/10, Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres kêu gọi các nước cùng xây dựng một không gian mạng tôn trọng nhân phẩm và quyền con người của tất cả mọi người, đồng thời bảo đảm rằng thời đại kỹ thuật số mang lại hòa bình, an ninh và thịnh vượng cho toàn nhân loại.
Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres cho biết, ông vinh dự được có mặt tại Hà Nội trong dịp lịch sử này và cảm ơn Việt Nam đã đăng cai tổ chức lễ ký kết và thể hiện vai trò dẫn dắt trong việc quy tụ các quốc gia tham gia Lễ mở ký.

Tổng Thư ký LHQ nhắc lại chuyến thăm chính thức Việt Nam đầu tiên của ông 3 năm trước: "Khi tôi đến thăm đất nước đầy tự hào này vào năm 2022, tôi đã được nhắc nhở về tầm nhìn hướng tới tương lai của Việt Nam, cũng như vai trò then chốt mà đất nước này đảm nhận trong chuỗi cung ứng điện tử toàn cầu".

"Chính vì vậy, Hà Nội là địa điểm lý tưởng để tổ chức sự kiện này - một thành phố thể hiện tinh thần của thời đại số: đổi mới, tiềm năng và kết nối. Liên Hợp Quốc tự hào được đồng hành cùng Việt Nam để biến ngày hôm nay thành hiện thực" - ông nói.

Chuyển đổi công nghệ - sự phi thường và mặt tối

Tổng thư ký LHQ Guterres cho rằng chúng ta đang sống trong một thời kỳ chuyển đổi công nghệ phi thường, khi hàng hóa và dịch vụ được giao dịch chỉ bằng một cú nhấp chuột, ý tưởng được lan truyền khắp thế giới nhanh hơn khả năng con người có thể tiếp nhận, những thiết bị trong túi áo chúng ta kết nối tức thời giữa các châu lục và đại dương. Thời đại số đã thu hẹp khoảng cách giữa con người, đồng thời mở rộng vô hạn các cơ hội phía trước.

Nhưng mỗi cuộc cách mạng công nghệ đều mang theo mặt tối của nó - Tổng thư ký LHQ nhấn mạnh.

Ông cho biết, trong nhiều năm qua, không gian mạng đã trở thành mảnh đất màu mỡ cho tội phạm, khiến chúng có khả năng tiếp cận chưa từng có và tốc độ hành động vượt xa tưởng tượng cách đây một thập kỷ.

Ông Guterres nhắc đến thực tế những vụ lừa đảo tinh vi mỗi ngày khiến nhiều gia đình mất trắng, cướp đi kế sinh nhai và làm thất thoát hàng tỷ đô la khỏi nền kinh tế. Những hình ảnh lạm dụng tình dục trẻ em gây nên nỗi ám ảnh suốt đời. Các dòng tiền phi pháp, được che giấu qua tiền mã hóa và giao dịch điện tử, lại tiếp tay cho buôn bán ma túy, vũ khí và khủng bố. Doanh nghiệp, bệnh viện và sân bay bị tê liệt bởi các cuộc tấn công bằng mã độc tống tiền.

Ông Guterres cũng cho rằng, tác hại không chỉ dừng ở kinh tế: nó làm xói mòn niềm tin vào các thể chế, phá hoại pháp quyền và gây tổn thương trong đời thực.

"Trong không gian mạng, không ai thực sự an toàn cho đến khi tất cả đều an toàn. Một lỗ hổng ở bất kỳ đâu có thể khiến con người và các tổ chức ở khắp nơi bị tổn thương" - ông nói. "Chính vì thế, chúng ta cần một phản ứng toàn cầu mạnh mẽ và mang tính tập thể".

Công ước Hà Nội: Nhiều đột phá quan trọng

Tổng thư ký cho biết: Cho đến nay, thế giới vẫn thiếu một khuôn khổ pháp lý chung để thống nhất nỗ lực của mình.

Nhưng sau 5 năm đàm phán phức tạp, các quốc gia thành viên đã đạt được hiệp ước hình sự quốc tế đầu tiên trong hơn hai thập kỷ qua.

Công ước Liên Hợp Quốc về Tội phạm mạng là một công cụ pháp lý mạnh mẽ và ràng buộc, nhằm củng cố khả năng phòng vệ tập thể của chúng ta trước tội phạm mạng.

"Đây là lời cam kết rằng các quyền con người cơ bản - như quyền riêng tư, nhân phẩm và an toàn - phải được bảo vệ cả trong thế giới thực lẫn trên mạng" - Tổng thư ký LHQ Guterres nói.

Ông cho rằng Công ước này mang lại nhiều đột phá quan trọng.

Một trong số đó là cơ chế chia sẻ bằng chứng số xuyên biên giới - điều lâu nay là trở ngại lớn cho công lý, khi thủ phạm ở quốc gia này, nạn nhân ở quốc gia khác, còn dữ liệu lại lưu trữ tại một nước thứ ba.

Công ước đã mở ra con đường rõ ràng để các điều tra viên và công tố viên có thể vượt qua rào cản đó.

Đây cũng là một chiến thắng cho các nạn nhân của bạo lực trực tuyến. Lần đầu tiên trong một hiệp ước quốc tế, hành vi phát tán hình ảnh riêng tư mà không có sự đồng thuận được công nhận là tội phạm.

Công ước cũng khuyến khích việc bảo vệ mạnh mẽ hơn cho nạn nhân - bao gồm quyền được phục hồi, bồi thường và gỡ bỏ nội dung vi phạm.

Thông qua các nghĩa vụ ràng buộc, Công ước biến những cam kết thành các biện pháp bảo đảm cụ thể.

Công ước bổ trợ cho Hiệp ước vì Tương lai và Thỏa thuận Toàn cầu về Kỹ thuật số, những sáng kiến nhằm thu hẹp khoảng cách số và tăng cường hợp tác kỹ thuật số toàn cầu.

Đồng thời, nó cũng phù hợp với các mục tiêu của Đối thoại Toàn cầu về Quản trị AI và Hội đồng Khoa học Quốc tế Độc lập về AI vừa được thành lập gần đây.

"Hãy cùng xây dựng một không gian mạng tôn trọng nhân phẩm và quyền con người của tất cả mọi người" - Tổng thư ký nói. "Và hãy bảo đảm rằng thời đại kỹ thuật số mang lại hòa bình, an ninh và thịnh vượng cho toàn nhân loại".

Biến chữ ký thành thực tế

Để nắm bắt những cơ hội mà Công ước Liên Hợp Quốc chống Tội phạm mạng mang lại, bà Ghada Waly, Giám đốc điều hành Cơ quan LHQ về phòng chống ma túy và tội phạm (UNODC) cho rằng cần bảo đảm Công ước sớm có hiệu lực bằng cách thúc đẩy việc ký kết và phê chuẩn của tất cả các Quốc gia Thành viên, đồng thời tạo nền tảng cho việc triển khai đầy đủ và hiệu quả, bao gồm xây dựng pháp luật, hợp tác đối tác và năng lực kỹ thuật.

"Điều này đòi hỏi đầu tư mạnh mẽ về chính trị và tài chính, đặc biệt là hỗ trợ nâng cao năng lực cho các quốc gia đang phát triển" - bà Waly nói. "Đồng thời, chúng ta cần hợp tác với khu vực tư nhân và xã hội dân sự để phát huy tối đa tiềm năng của Công ước".

Giám đốc điều hành UNODC cho biết, cơ quan này đang nỗ lực hết mình để hỗ trợ hai mục tiêu này: UNODC đã xây dựng một phương pháp phê chuẩn phù hợp với các hệ thống pháp lý khác nhau, và sẵn sàng hỗ trợ các quốc gia thành viên trong quá trình phê chuẩn.

Ngoài ra, UNODC sẽ cung cấp hỗ trợ kỹ thuật chuyên biệt trong việc thực thi Công ước. Với hơn 10 năm kinh nghiệm hỗ trợ hơn 60 quốc gia trong việc phòng ngừa, ngăn chặn, điều tra và truy tố tội phạm mạng, điều chỉnh pháp luật phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế, thúc đẩy hợp tác giữa các quốc gia và khu vực tư nhân, cũng như nâng cao nhận thức xã hội về các mối đe dọa mạng, UNODC có nền tảng vững chắc để đồng hành cùng các quốc gia thành viên.

UNODC cũng sẽ hỗ trợ các cuộc thảo luận trong 2 năm tới nhằm xây dựng quy tắc thủ tục của Công ước và xem xét các nghị định thư bổ sung.

"Con đường phía trước đã rõ ràng. Giờ là lúc chúng ta cùng nhau bước đi, với niềm tin và quyết tâm" - bà Waly nhấn mạnh.

