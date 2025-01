Khám phá địa điểm mới, “chốn bồng lai tiên cảnh” ở Hà Giang, du khách không nên bỏ lỡ trong dịp Tết Ất Tỵ

Hà Giang luôn là điểm đến đầy hấp dẫn không chỉ với du khách trong nước mà cả với du khách nước ngoài. Nơi đây thu hút bởi cảnh sắc thiên nhiên hùng vỹ nhưng cũng thật thơ mộng, từ những cung đường đèo quanh co hai bên là vách núi, rừng cây, núi đôi quản bạ tới đèo Mã Pí Lèng, hẻm Tu Sản tới dòng sông Nho Quê xanh biêng biếc, rực rỡ sắc đỏ, hồng phớt, trắng của đồi hoa tam giác mạch hay những điểm di tích, những ngôi làng cổ, homestay…

Ngoài ra, Hà Giang còn có những địa điểm mới, độc đáo mà vẻ đẹp của nó không thua kém những địa điểm nổi tiếng kia, thậm chí sự hoang sơ chưa bị khai thác quá đà của du lịch đã mang đến sự hấp dẫn, nét đẹp tự nhiên cho nơi đây.

Dưới đây là những địa điểm mới, đẹp như truyện cổ tích mà du khách không nên bỏ lỡ trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ này.

Top những địa điểm đẹp ở Hà Giang: Khuổi My, nét đẹp mộng mơ của thiếu nữ

Thôn Khuổi My, một thôn nhỏ gần Thành phố Hà Giang. (Ảnh: Ngọc Phúc)

Theo đó, khuổi My là tên của một thôn nhỏ cách Thành phố Hà Giang khoảng 12km, nằm trên sườn dãy Tây Côn Lĩnh, thuộc xã Phương Độ có độ cao từ 1.000 đến 1.200m.

Nơi đây được thiên nhiên ưu đãi, khí hậu quanh năm mát mẻ, trong lành, đặc biệt phía sau là dãy núi Tây Côn Lĩnh hùng vĩ, càng điểm tô cho bức tranh nơi đây thêm phần tráng lệ.

Thôn Khuổi My thực chất là do ba bản nhỏ Nà Thác, bản Khuổi My và bản Lùng Vài tổ hợp thành thôn. Khu vực này chủ yếu là dân tộc Dao sinh sống và chủ yếu làm nông nghiệp trên những thửa ruộng bậc thang vắt ngang sườn núi.

Đến đây vào mùa lúa chín, du khách sẽ rất thích thú và ấn tượng bởi màu vàng rực rỡ của ruộng bậc thang. (Ảnh: Ngọc Phúc)

Người dân nơi đây sống hiền hòa chất phác và có nét văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, Khuổi My gần đây được các bạn trẻ biết đến nhiều hơn và đón nhận được lượng khách du lịch tới thăm khá lớn, đặc biệt là vào mùa lúa chín vàng. Dọc đường lên Khuổi My du khách sẽ thấy những nếp nhà sàn phủ rêu nổi bật giữa ruộng bậc thang.

Đến với Khuổi My ngoài trải nghiệm ngắm cảnh du khách còn có thể tìm hiểu nhiều hơn về cuộc sống của người Dao như hái Thảo quả dưới những tán rừng già; hái chè Shan tuyết cổ thụ hàng trăm năm tuổi trên sườn dãy núi Tây Côn Lĩnh…

Top những địa điểm đẹp ở Hà Giang: Thác Khâu Làn sở hữu vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ

Thác Khâu Làn ẩn mình giữ những tán rừng xanh bạt ngàn nên ít được du khách biết đến. (Ảnh: Ta Ba Lô)

Thác Khâu Làn nằm trong một thung lũng thuộc xã Quyết Tiến, huyện Quản Bạ, cách TP Hà Giang khoảng 40km. So với các điểm đến ở Hà Giang khác, thác Khau Làn chưa có nhiều người biết đến. Bởi lẽ thác nước gần như "giấu mình" giữa những tán rừng xanh tươi bạt ngàn. Để đến được thác Khau Làn, du khách sẽ trải nghiệm trekking cung đường 1km. Tuy nhiên sau khi chinh phục cũng đường trekking, dòng thác hiện ra chắc chắn sẽ không làm du khách thất vọng.

Thác nước chảy xuống, bọt tung trắng xóa đổ ào ào xuống hồ nước. (Ảnh: @paiadventure23)

Từ giữa rừng cây thăm thẳm, dòng nước trắng xóa đổ xuống ào ạt với lưu lượng nước khá lớn. Đến gần thác, du khách sẽ nghe được không khí mát lạnh lan tỏa khắp không gian, nghe được tiếng nước chảy ào ào rất vui tai. Hai bên thác nước, cây cối, dây leo, cổ thụ mọc um tùm, vẽ nên một bức tranh rất hoang sơ, thi vị. Dừng chân ở đây, du khách sẽ cảm thấy bình yên, thư giãn trong không khí trong lành.

Top những địa điểm đẹp ở Hà Giang: Tà Làng - chốn thần tiên ít người biết

Bản Tà Làng nằm trên lưng chừng núi, bên cạnh dòng sông Nho Quê, tạo nên vẻ đẹp nên thơ. (Ảnh: Travelblogger Thu Hằng)

Bản Tà Làng thuộc xã Pải Lủng, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang, nơi được du khách ví là chốn thần tiên. Bản cách trung tâm xã Pải Lủng khoảng 8 km, cách thị trấn Đồng Văn khoảng 5 km.

Tà Làng được nằm bên cạnh dòng sông Nho Quế và cũng từng là bến thuyền đầu tiên, tuy nhiên sau khi bến thuyền chuyển sang Xín Cái thì bản chỉ dành cho những ai thích trải nghiệm trekking.

Để đến được bản Tà Làng, du khách sẽ trải qua hai con đèo nổi tiếng đó là đèo Mã Pí Lèng và đèo Tà Làng. Đèo Tà Làng dài 7,5km với 45 tầng đèo, 47 khúc cua.

Điều kỳ lạ nơi đây có dòng suối chảy ngày đêm và tạo thành con thác, cùng đó là những tán cây xanh to tỏa bóng mát, điều rất hiếm thấy ở cao nguyên đá này. (Ảnh: Travelblogger Thu Hằng)

Điều khá thú vị là cung đường đèo này nhiều mây hơn những cung đèo khác và đi qua một con suối trong vắt, nếu đi dọc theo suối sẽ là con thác đổ xuống, bồng bềnh như làn tóc của thiếu nữ đan xen là những mảng xanh mướt của cây rừng, khác hẳn với một cao nguyên đá Đồng Văn, Hà Giang, chính điều này đã tạo nên một khung cảnh thơ mộng du khách ngỡ mình như lạc vào chốn thần tiên.

Đi tiếp nữa, bản Tà Làng sẽ hiện ra trước mắt với những thửa ruộng bậc thang đang uốn lượn như dải lụa mềm. Nếu du khách đến vào mùa lúa chín, thì nơi đây sẽ là một bức tranh tuyệt đẹp bởi màu vàng óng ánh của lúa đan xen với màu lá cây, xa hơn đó là màu xanh ngọc bích của sông Nho Quế.

Đèo Tà Làng quanh co nhưng cũng rất đẹp. Đèo này luôn được phủ nhiều mây, tạo nên sự quyến rũ riêng. (Ảnh: Travelblogger Thu Hằng)

Còn nếu vào mùa nước đổ hay mùa lúa trổ đòng sẽ lại là một bức tranh thiên nhiên đầy kỳ ảo và sức sống bên cạnh là thấp thoáng cạnh ruộng là những ngôi nhà của đồng bào người Tày, Mông. Ngôi nhà bằng gỗ sạch sẽ.

Đến với bản Tà Làng du khách có thể trải nghiệm trekking xuống sông Nho Quế; Trekking và bơi lội dọc theo thác, thăm quan bản làng của người Tày và Mông.

Top những địa điểm đẹp ở Hà Giang: Cột mốc 428

Cột mốc 428, nơi phân chia ranh giới giữa Việt Nam và Trung Quốc. (Ảnh: Mia)

Mặc dù biểu tượng của cực Bắc là cột cờ Lũng Cú nhưng trên thực tế Cột mốc 428 mới chính là điểm phân chia ranh giới giữa Việt Nam và Trung Quốc mà con người có thể đặt chân đến. Cột mốc này nằm ở độ cao 1433,73 mét so mới mực nước biển, thuộc bản Xéo Lủng (hay còn gọi là Séo Lủng), xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.

Cột mốc 428 được khởi công xây dựng chính thức vào ngày 28 tháng 4 năm 2008, dưới sự hỗ trợ của người dân trong vùng và sự giám sát của đồn biên phòng Lũng Cú. Đây là một cột mốc nhỏ, nằm trên một nền đất cao lót bê tông và làm bằng đá hoa cương để tăng thêm độ bền và sự trang trọng.

Địa điểm du lịch đẹp ở Hà Giang này được đông đảo phượt thủ yêu thích với hành trình trekking ngoằn ngoèo qua các con dốc và uốn lượn quanh các sườn đồi rồi mới đến nơi.

Đến cộc mốc 428, du khách có thể ngắm nhìn dòng sông Nho Quế, tuy nhiên để đến đây check in du khách cần đến Đồn Biên phòng Lũng Cú xin phép.

Top những địa điểm đẹp ở Hà Giang: Hồ Noong

Hồ Noong được mạnh danh là "chốn bồng lai tiên cảnh" trên cao nguyên. (Ảnh: Mia)

Được mệnh danh là "chốn bồng lai tiên cảnh" trên cao nguyên, vẻ đẹp hồ Noong đã khiến biết bao du khách đắm say. Hồ nước tự nhiên này nằm trong địa phận xã Phú Linh, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang và nổi tiếng với rừng cây trên mặt nước. Hồ Noong là hồ đất ngập nước, loại địa hình đặc biệt bởi vừa có thể nuôi trồng thủy sản, vừa có thể trồng trọt hoa màu.

Du khách đến nơi đây mùa nào cũng rất đẹp. (Ảnh: Mia)

Du khách trải nghiệm Hà Giang ghé thăm hồ vào 2 mùa khác nhau sẽ có cảm giác khác nhau. Mùa mưa đến nước trong hồ dâng cao bạn có thể ngao du khắp lòng hồ trên chiếc thuyền độc mộc hoặc trên bè cùng dân bản.

Vào mùa khô khi nước cạn dân cư tại đây sẽ quây vuông thả vịt, ngan trên mặt hồ đang phản chiếc gốc cây già trụi lá, ngôi chòi nổi nằm lẻ loi. Đừng bỏ qua cơ hội thưởng ngoạn khung cảnh hữu tình không đâu sánh được, thưởng thức cá Đắng, gà, vịt, dê, bò, thịt thú rừng và các loại rau tự trồng của người dân tại địa điểm du lịch đẹp Hà Giang này.

Top những địa điểm đẹp ở Hà Giang: Khu du lịch Thác Tiên – Đèo Gió

Khu vực đèo gió tại Hà Giang. (Ảnh: Mia)

Thác Tiên là thác nước nằm sâu trong rừng già nguyên sinh của khu vực Đèo Gió, thuộc địa phận xã Nấm Dẩn, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang.

Nơi đây được xây dựng nên khu du lịch Thác Tiên - Đèo Gió được công nhận là di sản thiên nhiên cấp quốc gia.

Thác Tiên ở độ cao hơn 1400 mét so với mực nước biển và buông mình xuống từ độ cao 70 mét tại Đèo Gió tạo thành thác nước tự nhiên vô cùng hùng vĩ. Hòa cùng không gian núi rừng, thác nước ngày đêm tung bọt trắng xóa, tạo nên khung cảnh hữu tình. Du khách đến đây có thể ngắm nhìn khung cảnh tuyệt diệu này và khám phá vẻ hoang sơ khác biệt của phong lan rừng, thảo mộc, nấm các loại và nhiều loài gỗ quý nghìn năm tuổi.

Thác Tiên nằm sâu trong rừng già nguyên sinh của khu vực Đèo Gió, thuộc địa phận xã Nấm Dẩn, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang. (Ảnh: Mia)

Điều khá đặc biệt, thác Tiên chẳng bao giờ cạn, mùa mưa hay mùa khô thì dòng nước cũng đều êm ả nhẹ nhàng, nên dù cột nước chảy từ độ cao 70 mét nhưng mặt hồ bên dưới lại chỉ gợn sóng lăn tăn. Đây đồng thời cũng là nơi đầu nguồn của con suối Tả Lán chảy về thôn Nấm Dẩn, nơi có bãi đá cổ Nấm Dẩn nổi tiếng với giá trị văn hóa, lịch sử lâu đời.

Để đến được Thác Tiên – Đèo Gió du khách có thể lựa chọn một trong ba cung đường gồm: Cung đường 1 dài khoảng hơn 120km, đi theo hướng quốc lộ 2, rồi theo dọc quốc lộ 279 sẽ dẫn đến đường tỉnh 178. Tổng thời gian di chuyển mất khoảng 3 giờ 23 phút với ô tô.

Cung đường 2 dài khoảng 142km đi theo hướng quốc lộ 2 và0 đường tỉnh 177. Tổng thời gian di chuyển mất khoảng 4 giờ 53 phút đi ô tô.

Cung đường 3 có tổng chiều dài 131km đi theo hướng 197C và đường tỉnh 177. Tổng thời gian di chuyển mất khoảng thời gian tương đương cung đường 2.