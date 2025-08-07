Rà soát, bổ sung khu vực đủ điều kiện miễn giấy phép xây dựng

Hiện, Sở Xây dựng đang phối hợp UBND các xã, phường (kế thừa từ UBND quận, huyện, TP. Thủ Đức trước đây) thực hiện rà soát các dự án đã có quy hoạch chi tiết 1/500 được phê duyệt hoặc chấp thuận, nhằm cập nhật danh mục khu vực đủ điều kiện miễn Giấy phép xây dựng theo quy định của Luật Xây dựng.

Sở Xây dựng sẽ tiếp tục tham mưu UBND TP. HCM báo cáo Thủ tướng và Bộ Xây dựng về kiến nghị cho phép thành phố thí điểm chính sách miễn giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ có quy mô dưới 17 tầng trong các khu vực đã có quy hoạch chi tiết 1/500 hoặc thiết kế đô thị được phê duyệt.

TP. HCM muốn mở rộng đối tượng được miễn giấy phép xây dựng. Ảnh: Gia Linh

Ngoài ra, Sở cũng yêu cầu mở rộng đối tượng được miễn giấy phép xây dựng tại khu vực có thiết kế đô thị được duyệt, với các nội dung chỉ tiêu quy hoạch, kiến trúc đảm bảo tương ứng yêu cầu của quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500.

Trước đó, TP. HCM đã công bố danh sách các khu vực người dân được miễn thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng nhà ở.

Cụ thể, phường Bình Phú (TP. HCM trước đây) vừa công bố 3 khu vực được miễn giấy phép xây dựng, gồm Khu nhà ở khu phố chợ An Dương Vương (khu phố 12), khu tái định cư 2,9 ha (khu phố 23), khu dân cư rạch Ruột Ngựa (khu phố 22). Các dự án này nằm trên các khu vực thuộc phường 10 và phường 11 của quận 6 cũ và một phần của phường 16, quận 8 cũ.

UBND phường Bình Phú cho biết, từ đầu tháng 7 đến nay, UBND phường đã xem xét, hướng dẫn 4 hồ sơ theo chủ trương miễn giấy phép xây dựng. Trong thời gian sắp tới, UBND phường Bình Phú sẽ tiếp tục kiến nghị Sở Xây dựng TP. HCM phê duyệt một số khu vực trên địa bàn phường được miễn giấy phép xây dựng và công bố trong giai đoạn tiếp theo.

Đồng thời, UBND phường sẽ chủ động phối hợp đơn vị tư vấn quy hoạch triển khai lập và phê duyệt thiết kế đô thị riêng các khu vực, trục đường tại hai dự án tiếp theo (dự kiến tuyến đường số 26, khu vực cư xá Phú Lâm D) thí điểm mở rộng khu vực được miễn giấy phép xây dựng.

Phường Tam Thắng (TP. Vũng Tàu cũ) có 3 khu vực được miễn thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng nhà ở, gồm Khu biệt thự Đồi Ngọc Tước 2 (phường 8, TP. Vũng Tàu cũ), khu nhà ở 53/30 Lê Hồng Phong (phường 7, TP. Vũng Tàu cũ), khu nhà ở và dịch vụ Bến Đình (phường 9, TP. Vũng Tàu trước đây).

Miễn giấy phép xây dựng đang được kỳ vọng là bước tiến mới để đơn giản hoá thủ tục hành chính về vấn đề đất đai. Ảnh: Gia Linh

Đầu tháng 7 Sở Xây dựng TP. HCM đã công bố danh mục (giai đoạn 1) 112 dự án đủ điều kiện miễn giấy phép xây dựng (thuộc địa bàn trước ngày 1/7) theo quy định pháp luật về xây dựng qua các thời kỳ.

Trong tháng 7/2025, Sở Xây dựng TP. HCM cho biết, đã xây dựng mới nhà ở riêng lẻ khoảng 0,61 triệu m2 sàn do dân tự xây, nhà ở thương mại trong dự án ghi nhận khoảng 0,07 triệu m2.

Luỹ kế trong 7 tháng đầu năm, TP. HCM đã xây dựng mới 5,5 triệu m2 sàn nhà ở (đạt 68,9% chỉ tiêu đề ra trong năm 2025 là 8 triệu m2 sàn). Trong đó, nhà ở riêng lẻ là 3,478 triệu m2 sàn, nhà ở thương mại là 2.035 triệu m2 sàn. TP. HCM đã cấp 2.623 giấy phép xây dựng, tăng 13% so với cùng kỳ, với tổng diện tích sàn xây dựng là 783.929 m2, tăng 74% so với cùng kỳ năm 2024.