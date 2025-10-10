TP. HCM sắp có thêm 1.200 căn nhà ở xã hội

TP. HCM sắp có dự án nhà ở xã hội vốn 850 tỷ đồng

Mới đây, UBND TP. HCM đã có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận Công ty CP Đầu tư Xây dựng Dầu khí IDICO (IDICO-CONAC) làm chủ đầu tư dự án Khu nhà ở xã hội Mỹ Xuân B1 (tên thương mại: CONAC GARDEN) tại phường Phú Mỹ, TP. HCM (trước đây thuộc TP. Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Dự án có tổng diện tích hơn 34.260 m2, với tổng vốn đầu tư 850 tỷ đồng. Trong đó IDICO-CONAC góp 20% (tương đương 170 tỷ đồng), phần còn lại huy động từ các nguồn hợp pháp khác.

Dự án có 3 khối chung cư cao 15 tầng sẽ cung cấp 1.200 căn hộ có diện tích từ 25 - 65 m2, cùng 34 căn nhà liên kế thương mại diện tích khoảng 80 m2/căn, phục vụ khoảng 3.200 cư dân.

Theo quy hoạch, CONAC GARDEN được xây dựng theo mô hình “xanh - tiện nghi - bền vững”, tích hợp đầy đủ tiện ích nội khu như trường mầm non, công viên cây xanh, khu thể thao, khu sinh hoạt cộng đồng, đường nội bộ và bãi đỗ xe.

Dự án hướng đến việc tạo lập không gian sống hiện đại, an toàn và văn minh cho người dân, đặc biệt là nhóm đối tượng cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động thu nhập trung bình và thấp.

Phối cảnh dự án Khu nhà ở xã hội Mỹ Xuân B1 (CONAC GARDEN). Ảnh: Chủ đầu tư

UBND TP. HCM giao IDICO-CONAC chịu trách nhiệm xác định tổng mức đầu tư, đảm bảo năng lực tài chính và triển khai đúng tiến độ, đồng thời thực hiện bán, cho thuê hoặc thuê mua căn hộ theo quy định của Luật Nhà ở 2023 và Luật Kinh doanh bất động sản. Khu nhà liên kề thương mại được phép chuyển nhượng cho tổ chức, cá nhân trong nước có nhu cầu hợp pháp về nhà ở.



Theo chỉ tiêu Chính phủ giao, đến năm 2030 TP. HCM phải hoàn thành gần 200.000 căn nhà ở xã hội. Tuy nhiên, đến nay toàn thành phố mới đạt khoảng 6,6% mục tiêu, với 6.657 căn đã đưa vào sử dụng. Sở Xây dựng TP. HCM cho biết, nhiều dự án vẫn vướng khâu bồi thường, giải phóng mặt bằng, khiến tiến độ triển khai còn chậm.