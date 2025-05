Chủ tịch UBND TP. Huế mới ban hành kế hoạch thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất quỹ đất phân lô, các cơ sở nhà đất, khu đất thực hiện dự án đầu tư năm 2025.

Về quỹ đất phân lô, có 85 lô đất với tổng diện tích là hơn 14.200 m2 sắp được bán đấu giá, dự kiến thu được hơn 145 tỷ đồng.

5 cơ sở nhà đất của Công an TP.Huế ở đường Trần Cao Vân và đường Nguyễn Tri Phương sắp được bán đấu giá để thực hiện dự án Tổ hợp nhà ở, thương mại dịch vụ. Ảnh: M.H.

Cụ thể, tại khu định cư Bàu Vá giai đoạn 3 có 2 lô đất tổng diện tích 469,7 m2 sẽ được bán đấu giá với đơn giá dự kiến 27 triệu đồng/m2, số tiền thu dự kiến hơn 12 tỷ đồng.

Tại khu dân cư OTT4 thuộc Khu E - Đô thị mới An Vân Dương có 68 lô đất tổng diện tích hơn 11.300 m2 sẽ được bán đấu giá. Đơn giá dự kiến các lô đất này là 20 triệu đồng/m2, số tiền thu dự kiến hơn 113 tỷ đồng.

Tại khu TĐ5 thuộc Khu B - Đô thị mới An Vân Dương có 15 lô đất tổng diện tích hơn 2.400 m2 được bán đấu giá, đơn giá dự kiến 16 triệu đồng/m2, số tiền thu dự kiến hơn 19,5 tỷ đồng.



5 cơ sở nhà đất của Công an TP.Huế sắp bán đấu giá

Về thu tiền sử dụng đất các dự án nhà ở thương mại, có 2 khu đất với tổng diện tích hơn 30.300 m2 sẽ được bán đấu giá, dự kiến thu được hơn 1.150,6 tỷ đồng.

Thứ nhất, khu đất thực hiện dự án Tổ hợp nhà ở, thương mại dịch vụ trước Nhà thi đấu Bà Triệu và đường Hà Huy Tập có diện tích hơn 13.000 m2, dự kiến thu hơn 378 tỷ đồng.

Thứ hai, khu đất thực hiện dự án Tổ hợp nhà ở, thương mại dịch vụ tại các cơ sở nhà đất số 27, 29, 31, 50 Trần Cao Vân và 9 Nguyễn Tri Phương, nguồn gốc đất là các cơ sở nhà đất của Công an TP.Huế. Các khu đất này có diện tích hơn 17.200 m2, dự kiến thu hơn 772,4 tỷ đồng.

Với việc xây dựng trụ sở mới của Công an TP. Huế có kinh phí gần 800 tỷ đồng tại Khu E - Đô thị mới An Vân Dương, các cơ sở nhà đất do cơ quan này quản lý, dử dụng được đưa ra khỏi quy hoạch đất an ninh và chuyển giao cho TP. Huế huế quản lý, khai thác để phát triển kinh tế - xã hội và bán đấu giá.

Về thu tiền thuê đất 1 lần các cơ sở nhà đất, khu đất, có 5 khu đất tổng diện tích hơn 42.800 m2 được đem đấu giá, số tiền thu dự kiến hơn 654,7 tỷ đồng.

Dự án Trung tâm phát triển dịch vụ công nghệ thông tin tại khu đất DV1 - Khu tái định cư Thủy Thanh giai đoạn 3 có diện tích đất hơn 1.700 m2, đơn giá dự kiến 15 triệu đồng/m2, số tiền thu dự kiến hơn 26,3 tỷ đồng.

Dự án Trung tâm phát triển dịch vụ công nghệ thông tin tại khu đất DV2 - Khu Tái định cư Thủy Thanh giai đoạn 3 có diện tích đất hơn 1.400 m2, đơn giá dự kiến 15 triệu đồng/m2, số tiền thu dự kiến hơn 22,1 tỷ đồng.

Dự án Trung tâm phát triển dịch vụ công nghệ thông tin tại khu đất DV3 - Khu tái định cư Thủy Thanh giai đoạn 3 có diện tích đất 2.500 m2, đơn giá dự kiến 15 triệu đồng/m2, số tiền thu dự kiến hơn 38,3 tỷ đồng.

Khu đất có ký hiệu TMDV - 4 tại nút giao vòng xuyến Võ Nguyên Giáp - Tố Hữu có diện tích đất hơn 35.400 m2, đơn giá dự kiến 13 triệu đồng/m2, số tiền thu dự kiến hơn 460 tỷ đồng.

Khu nhà đất 47 Hai Bà Trưng có diện tích hơn 1.600 m2, số tiền thu dự kiến 107,8 tỷ đồng.

Như vậy, có tổng cộng 92 lô đất, khu đất với tổng diện tích gần 87.400 m2 sắp được TP. Huế đấu giá quyền sử dụng, số tiền thu dự kiến hơn 1.900 tỷ đồng.