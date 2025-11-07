Chủ đề nóng

Kỉ niệm 80 năm ngành Nông nghiệp và Môi trường
Thứ sáu, ngày 07/11/2025

TP.HCM: 8 bệnh viện đầu ngành "tổng lực" hỗ trợ Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 Cần Giờ trước ngày khai trương

Nguyệt Minh Thứ sáu, ngày 07/11/2025
Sáng 7/11, tám bệnh viện chuyên khoa đầu ngành của thành phố đồng loạt "ra quân" đến Bệnh viện Từ Dũ Cơ sở 2 tại Cần Giờ, hoàn tất khâu chuẩn bị cuối cùng để cơ sở y tế này chính thức đi vào hoạt động theo kế hoạch.
Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2: Mô hình bệnh viện đa khoa liên kết


Dự kiến, Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 – Cần Giờ bắt đầu hoạt động chính thức 10/11. Ảnh: BVCC

Theo thông tin từ Bệnh viện Từ Dũ, sự kiện diễn ra ba ngày trước thời điểm dự kiến Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 – Cần Giờ bắt đầu hoạt động chính thức (10/11).

Để đảm bảo buổi thẩm định có kết quả tốt trước khi đi vào hoạt động theo như kế hoạch ban đầu, Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 đã sắp xếp, chuẩn bị và cài đặt toàn bộ hệ thống từ cơ sở vật chất đến trang thiết bị theo mô hình bệnh viện đa khoa.

Đáng chú ý, đợt "chi viện" lần này có sự tham gia của một lực lượng hùng hậu từ các đơn vị y tế hàng đầu. Tám bệnh viện chuyên khoa bao gồm: Bệnh viện Từ Dũ, Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố, Bệnh viện Tai Mũi Họng, Bệnh viện Răng Hàm Mặt, Bệnh viện Mắt, Bệnh viện Lê Văn Thịnh, Viện Y Dược Học Dân tộc và Bệnh viện Da Liễu.

Các bệnh viện này đã đồng thời đưa xuống Cần Giờ cả trang thiết bị cần thiết và nguồn nhân lực chất lượng cao. Việc này nhằm phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người dân địa phương, đảm bảo cơ sở mới có thể cung cấp dịch vụ y tế công lập chất lượng cao, hoạt động 24/7 ngay tại chỗ.

Cơ sở vật chất khang trang, hiện đại tại Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 – Cần Giờ. Ảnh: BVCC

Đảm bảo an sinh và phát triển kinh tế

Trước đó, Sở Y tế TP.HCM thông tin việc đưa Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 vào hoạt động nằm trong khuôn khổ Đề án "Củng cố, nâng cao năng lực và phát triển y tế huyện Cần Giờ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045" (ban hành theo Quyết định số 1564/QĐ-UBND ngày 08/5/2024 của UBND TP.HCM).

Sở Y tế cho biết quyết định chọn Bệnh viện Từ Dũ – một bệnh viện tự chủ nhóm 1 làm đơn vị chịu trách nhiệm chính là một quyết định chiến lược, quán triệt sâu sắc tinh thần Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Theo đó, địa bàn Cần Giờ là khu vực ven biển, người dân hiện còn gặp khó khăn trong tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao. Bên cạnh nhiệm vụ chính là khám, chữa bệnh, Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 còn được giao hỗ trợ tư vấn, hội chẩn từ xa với các Trạm y tế xã, tham gia các chương trình y tế dự phòng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở.

Sở Y tế TP.HCM cho biết, việc sớm có một bệnh viện đa khoa chất lượng cao tại đây không chỉ đơn thuần là đầu tư y tế đảm bảo an sinh xã hội mà còn mang ý nghĩa tạo dựng hạ tầng chăm sóc sức khỏe phục vụ phát triển kinh tế xã hội.

Theo định hướng của thành phố, Cần Giờ đang trong tiến trình phát triển kinh tế biển, du lịch và cảng biển (Dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ và khu đô thị du lịch sinh thái biển). Sự hiện diện của cơ sở y tế này sẽ đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho người lao động, chuyên gia và khách du lịch khi các dự án lớn này được triển khai, góp phần thu hút dân cư và nguồn nhân lực chất lượng cao về sinh sống và làm việc tại huyện đảo này.

Sở Y tế TP.HCM đánh giá cao sự quyết tâm, nỗ lực nhận trách nhiệm của tập thể lãnh đạo và cán bộ của Bệnh viện Từ Dũ cùng các bệnh viện liên kết trong việc thực hiện mục tiêu chiến lược này.

Không còn “vùng xám” cho bãi giữ xe trái phép dưới gầm cầu ở TP.HCM

Không còn “vùng xám” cho bãi giữ xe trái phép dưới gầm cầu ở TP.HCM

Ăn bánh mì ở quán cóc, 40 người ở TP.HCM nhập viện vì nghi ngộ độc

Ăn bánh mì ở quán cóc, 40 người ở TP.HCM nhập viện vì nghi ngộ độc

