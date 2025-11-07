Không còn “vùng xám” cho bãi giữ xe trái phép dưới gầm cầu ở TP.HCM

Mạnh tay với bãi giữ xe trái phép

Sau khi sự việc cháy bãi giữ xe tại gầm cầu gây ảnh hưởng xấu tới môi trường, kết cấu công trình giao thông tại TP.Hà Nội, lãnh đạo TP.HCM đã trực tiếp chỉ đạo cơ quan ban ngành vào cuộc, kiểm tra xử lý không để diễn ra tình trạng tổ chức giữ xe, đậu đỗ xe qua đêm tại gầm cầu, chân cầu...

Theo khảo sát của PV Dân Việt, tại khu vực cầu Ông Lớn (nằm trên đại lộ Nguyễn Văn Linh, bắc qua rạch Ông Lớn, thuộc địa phận TP.HCM) thời gian trước đây có nhiều phương tiện giao thông đậu đỗ. Sau khi cơ quan chức năng kiểm tra, khu vực trên đã không còn xe đỗ dưới gầm cầu.

Gầm cầu Ông Lớn được sử dụng kinh doanh làm quán cà phê. Ảnh: Gia Linh





Tuy nhiên, khu vực gầm cầu được nhiều người kinh doanh "trưng dụng" làm quán cà phê. Quá trình khảo sát, PV ngỏ ý muốn được gửi xe tại gầm cầu. Chủ quán cà phê cho biết sẽ nhận nhưng chỉ nhận gửi 1 ngày và phải tới lấy sớm, chứ không giữ lâu.

Tại khu vực cầu Him Lam (nằm trên địa bàn quận 7 cũ và huyện Bình Chánh cũ) vào ngày 31/10, PV ghi nhận tình trạng bãi giữ xe phía dưới chân cầu vẫn còn xuất hiện. Bãi xe này được che chắn khá kín đáo, bên ngoài, treo biển rửa xe và giữ xe 24/24, khi các phương tiện vào, nhân viên sẽ hỏi gửi qua đêm hay theo giờ để tính tiền.

Chia sẻ với phóng viên, anh T., một tài xế từng chạy tuyến Long An cho biết, anh thường xuyên chở khách qua khu vực quận 7 và Trung Sơn (Bình Chánh cũ). Nhiều khi khách ở lại qua đêm, thay vì đậu xe ngoài đường, anh chọn gửi xe tại bãi dưới chân cầu vì giá rẻ và tiện nghỉ ngơi.

“Thấy có bãi giữ xe thì tôi cứ vào đậu, cũng không rõ là khu vực đó có bị cấm hay không. Nghĩ bãi có người trông giữ thì chắc cơ quan chức năng cũng biết, nên tôi yên tâm gửi xe ở đó", anh T. nói.

Hình ảnh giữ xe tại chân cầu Him Lam được PV ghi nhận trong ngày 31/10, dù trước đó, TP.HCM đã có nhiều thông báo xử lý quyết liệt các bãi giữ xe trái phép dưới chân cầu. Ảnh: Gia Linh



Trong sáng ngày 4/11, khi PV quay trở lại khu vực cầu Him Lam (địa phận xã Bình Hưng), vẫn xuất hiện tình trạng đậu đỗ hàng chục chiếc xe. Được biết, cầu Him Lam là công trình hạ tầng nằm ngoài dự án khu đô thị mới Him Lam Tân Hưng được chủ đầu tư đóng góp với Nhà nước khi thực hiện dự án nhà ở.

Trao đổi với PV, bà P.T.T.T (người dân xã Bình Hưng, TP.HCM) cho rằng trước nay, người dân vẫn không để ý tới các điểm giữ xe, kinh doanh dưới chân cầu. Thấy có bãi giữ, tưởng rằng được cơ quan chức năng cho phép, nếu là tự phát và trái quy định, cơ quan chức năng cần xử lý mạnh tay, triệt để hơn.

Hình ảnh xe đậu đỗ tại chân cầu Him Lam thuộc xã Bình Hưng được ghi nhận trong ngày 4/11. Ảnh: Gia Linh

Tại khu vực cầu Lò Gốm (quận 6 cũ) trước đây cũng có bãi giữ xe. Tuy nhiên, chỉ trong vòng vài ngày, khu vực này đã "sạch bóng", cơ quan chức năng cũng sử dụng rào chắn để ngăn ở dưới chân cầu, không để xảy ra tình trạng lấn chiếm.

Luật sư Lê Thị Bích Hằng (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho biết việc lập bãi giữ xe tự phát dưới chân cầu vi phạm hành lang an toàn giao thông, quy định phòng cháy chữa cháy và sử dụng trái phép đất công cộng. Đây là hành vi vi phạm Luật Giao thông đường bộ, có thể bị xử phạt hành chính, buộc tháo dỡ, thậm chí xử lý hình sự nếu gây hậu quả nghiêm trọng.

Luật sư Hằng nhấn mạnh cần xử lý nghiêm các bãi giữ xe trái phép dưới chân cầu để ngăn sử dụng sai mục đích công trình công cộng, bảo đảm an toàn PCCC và quyền lợi người dân.

Xử lý nghiêm hành vi lấn chiếm, sử dụng gầm cầu làm bãi giữ xe

Theo Văn phòng UBND TP.HCM, thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà về việc rà soát, xử lý các bãi giữ xe dưới gầm cầu, gầm đường bộ, Chủ tịch UBND TP.HCM đã giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu ban hành đầy đủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn.

Thành phố sẽ xây dựng kế hoạch và giải pháp cụ thể để đầu tư hệ thống bãi đỗ xe đáp ứng nhu cầu thực tế, ưu tiên triển khai tại các đô thị lớn, khu dân cư đông và khu công nghiệp.

Một số cây cầu không còn xuất hiện cảnh đậu đỗ xe. Ảnh: Gia Linh

Đồng thời, tăng cường tuần tra, kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn tình trạng lấn chiếm, xây dựng trái phép trong phạm vi bảo vệ hạ tầng giao thông, đặc biệt là dưới các gầm cầu, đảm bảo trật tự an toàn giao thông và an toàn công trình đường bộ.

TP.HCM sẽ đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý, bảo trì hạ tầng giao thông và triển khai thu phí không dừng tại các bến, bãi đỗ xe nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, thúc đẩy văn minh đô thị.

Thành phố yêu cầu rà soát, chấn chỉnh toàn bộ việc cấp phép và quản lý bãi đỗ xe, đặc biệt là công tác PCCC; kiên quyết xử lý các bãi giữ xe tự phát, lấn chiếm, sử dụng trái phép gầm cầu, lòng đường, vỉa hè.

Việc tạo bãi giữ xe dưới gầm cầu sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Ảnh: Gia Linh

Chủ tịch UBND TP.HCM cũng giao Sở Quy hoạch – Kiến trúc phối hợp các đơn vị rà soát, điều chỉnh quy hoạch hệ thống bãi đỗ xe đảm bảo tính khả thi, báo cáo kết quả về UBND Thành phố.

Công an TP.HCM sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm PCCC tại các bãi giữ xe tạm trên lòng đường, vỉa hè và dưới gầm cầu.

Chính quyền phường, xã, đặc khu phải đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu rõ quy định về bảo vệ hạ tầng giao thông, đặc biệt các hành vi bị cấm. Người đứng đầu địa phương sẽ bị xử lý nếu để tái diễn tình trạng sử dụng gầm cầu làm bãi giữ xe trái phép, gây mất an toàn công trình.

Chiều 6/11, tại buổi họp báo về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM, ông Nguyễn Kiên Giang, Phó Trưởng phòng Quản lý bảo trì và khai thác công trình giao thông (Sở Xây dựng) thông tin về việc các điểm giữ xe trái phép ở dạ cầu tại xã Bình Hưng vẫn được duy trì, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ.



Ông Nguyễn Kiên Giang cho biết Sở Xây dựng đã chỉ đạo Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ phối hợp với UBND xã Bình Hưng kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm hành lang bảo vệ cầu Him Lam và cầu Ông Lớn.



Theo ông Giang, Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ đã có 2 văn bản đề nghị UBND xã Bình Hưng xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm tại 2 công trình cầu nêu trên. Tuy nhiên, đến nay Sở Xây dựng vẫn chưa nhận được phản hồi của UBND xã Bình Hưng về nội dung này.



Phó Trưởng phòng Quản lý bảo trì và khai thác công trình giao thông cho biết ngày 30/10, UBND TP.HCM có văn bản gửi các sở, ngành, địa phương về việc tiếp tục rà soát, xử lý bãi trông giữ xe dưới gầm cầu đường bộ; trong đó có nội dung: “Chủ tịch UBND cấp xã chịu trách nhiệm người đứng đầu nếu để xảy ra hiện tượng tái vi phạm việc sử dụng gầm cầu, gầm đường bộ làm bãi trông giữ xe, gây mất an toàn công trình đường bộ”.



Ông Giang cũng cho rằng, nếu UBND xã Bình Hưng còn “chây ì” trong việc dẹp các bãi xe trái phép ở dạ cầu Him Lam và cầu Ông Lớn, Sở Xây dựng sẽ báo cáo UBND TP.HCM xử lý trách nhiệm người đứng đầu địa phương này.



