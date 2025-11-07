Chủ đề nóng

Kỉ niệm 80 năm ngành Nông nghiệp và Môi trường
Bão số 13 - Kalmaegi
Vingroup kiện ông Lê Trung Khoa
Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Lũ lụt, sạt lở ở miền Trung
Gala ảnh Dân Việt với Thu vàng
Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV
Giá vàng biến động mạnh
Chuyển động Sài Gòn
Thứ sáu, ngày 07/11/2025 16:25 GMT+7

Không còn "vùng xám" cho bãi giữ xe trái phép dưới gầm cầu ở TP.HCM

Gia Linh Thứ sáu, ngày 07/11/2025 16:25 GMT+7
Sau hàng loạt vụ cháy và vi phạm trật tự đô thị liên quan đến các bãi giữ xe tự phát dưới gầm cầu, TP.HCM đang mạnh tay chấn chỉnh, dẹp bỏ triệt để những điểm giữ xe trái phép.
Mạnh tay với bãi giữ xe trái phép

Sau khi sự việc cháy bãi giữ xe tại gầm cầu gây ảnh hưởng xấu tới môi trường, kết cấu công trình giao thông tại TP.Hà Nội, lãnh đạo TP.HCM đã trực tiếp chỉ đạo cơ quan ban ngành vào cuộc, kiểm tra xử lý không để diễn ra tình trạng tổ chức giữ xe, đậu đỗ xe qua đêm tại gầm cầu, chân cầu...

Theo khảo sát của PV Dân Việt, tại khu vực cầu Ông Lớn (nằm trên đại lộ Nguyễn Văn Linh, bắc qua rạch Ông Lớn, thuộc địa phận TP.HCM) thời gian trước đây có nhiều phương tiện giao thông đậu đỗ. Sau khi cơ quan chức năng kiểm tra, khu vực trên đã không còn xe đỗ dưới gầm cầu.

Gầm cầu Ông Lớn được sử dụng kinh doanh làm quán cà phê. Ảnh: Gia Linh


Tuy nhiên, khu vực gầm cầu được nhiều người kinh doanh "trưng dụng" làm quán cà phê. Quá trình khảo sát, PV ngỏ ý muốn được gửi xe tại gầm cầu. Chủ quán cà phê cho biết sẽ nhận nhưng chỉ nhận gửi 1 ngày và phải tới lấy sớm, chứ không giữ lâu.

Tại khu vực cầu Him Lam (nằm trên địa bàn quận 7 cũ và huyện Bình Chánh cũ) vào ngày 31/10, PV ghi nhận tình trạng bãi giữ xe phía dưới chân cầu vẫn còn xuất hiện. Bãi xe này được che chắn khá kín đáo, bên ngoài, treo biển rửa xe và giữ xe 24/24, khi các phương tiện vào, nhân viên sẽ hỏi gửi qua đêm hay theo giờ để tính tiền.

Chia sẻ với phóng viên, anh T., một tài xế từng chạy tuyến Long An cho biết, anh thường xuyên chở khách qua khu vực quận 7 và Trung Sơn (Bình Chánh cũ). Nhiều khi khách ở lại qua đêm, thay vì đậu xe ngoài đường, anh chọn gửi xe tại bãi dưới chân cầu vì giá rẻ và tiện nghỉ ngơi.

“Thấy có bãi giữ xe thì tôi cứ vào đậu, cũng không rõ là khu vực đó có bị cấm hay không. Nghĩ bãi có người trông giữ thì chắc cơ quan chức năng cũng biết, nên tôi yên tâm gửi xe ở đó", anh T. nói.

Hình ảnh giữ xe tại chân cầu Him Lam được PV ghi nhận trong ngày 31/10, dù trước đó, TP.HCM đã có nhiều thông báo xử lý quyết liệt các bãi giữ xe trái phép dưới chân cầu. Ảnh: Gia Linh


Trong sáng ngày 4/11, khi PV quay trở lại khu vực cầu Him Lam (địa phận xã Bình Hưng), vẫn xuất hiện tình trạng đậu đỗ hàng chục chiếc xe. Được biết, cầu Him Lam là công trình hạ tầng nằm ngoài dự án khu đô thị mới Him Lam Tân Hưng được chủ đầu tư đóng góp với Nhà nước khi thực hiện dự án nhà ở.

Trao đổi với PV, bà P.T.T.T (người dân xã Bình Hưng, TP.HCM) cho rằng trước nay, người dân vẫn không để ý tới các điểm giữ xe, kinh doanh dưới chân cầu. Thấy có bãi giữ, tưởng rằng được cơ quan chức năng cho phép, nếu là tự phát và trái quy định, cơ quan chức năng cần xử lý mạnh tay, triệt để hơn.

Hình ảnh xe đậu đỗ tại chân cầu Him Lam thuộc xã Bình Hưng được ghi nhận trong ngày 4/11. Ảnh: Gia Linh

Tại khu vực cầu Lò Gốm (quận 6 cũ) trước đây cũng có bãi giữ xe. Tuy nhiên, chỉ trong vòng vài ngày, khu vực này đã "sạch bóng", cơ quan chức năng cũng sử dụng rào chắn để ngăn ở dưới chân cầu, không để xảy ra tình trạng lấn chiếm.

Luật sư Lê Thị Bích Hằng (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho biết việc lập bãi giữ xe tự phát dưới chân cầu vi phạm hành lang an toàn giao thông, quy định phòng cháy chữa cháy và sử dụng trái phép đất công cộng. Đây là hành vi vi phạm Luật Giao thông đường bộ, có thể bị xử phạt hành chính, buộc tháo dỡ, thậm chí xử lý hình sự nếu gây hậu quả nghiêm trọng.

Luật sư Hằng nhấn mạnh cần xử lý nghiêm các bãi giữ xe trái phép dưới chân cầu để ngăn sử dụng sai mục đích công trình công cộng, bảo đảm an toàn PCCC và quyền lợi người dân.

Xử lý nghiêm hành vi lấn chiếm, sử dụng gầm cầu làm bãi giữ xe

Theo Văn phòng UBND TP.HCM, thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà về việc rà soát, xử lý các bãi giữ xe dưới gầm cầu, gầm đường bộ, Chủ tịch UBND TP.HCM đã giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu ban hành đầy đủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn.

Thành phố sẽ xây dựng kế hoạch và giải pháp cụ thể để đầu tư hệ thống bãi đỗ xe đáp ứng nhu cầu thực tế, ưu tiên triển khai tại các đô thị lớn, khu dân cư đông và khu công nghiệp.

Một số cây cầu không còn xuất hiện cảnh đậu đỗ xe. Ảnh: Gia Linh

Đồng thời, tăng cường tuần tra, kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn tình trạng lấn chiếm, xây dựng trái phép trong phạm vi bảo vệ hạ tầng giao thông, đặc biệt là dưới các gầm cầu, đảm bảo trật tự an toàn giao thông và an toàn công trình đường bộ.

TP.HCM sẽ đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý, bảo trì hạ tầng giao thông và triển khai thu phí không dừng tại các bến, bãi đỗ xe nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, thúc đẩy văn minh đô thị.

Thành phố yêu cầu rà soát, chấn chỉnh toàn bộ việc cấp phép và quản lý bãi đỗ xe, đặc biệt là công tác PCCC; kiên quyết xử lý các bãi giữ xe tự phát, lấn chiếm, sử dụng trái phép gầm cầu, lòng đường, vỉa hè.

Việc tạo bãi giữ xe dưới gầm cầu sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Ảnh: Gia Linh

Chủ tịch UBND TP.HCM cũng giao Sở Quy hoạch – Kiến trúc phối hợp các đơn vị rà soát, điều chỉnh quy hoạch hệ thống bãi đỗ xe đảm bảo tính khả thi, báo cáo kết quả về UBND Thành phố.

Công an TP.HCM sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm PCCC tại các bãi giữ xe tạm trên lòng đường, vỉa hè và dưới gầm cầu.

Chính quyền phường, xã, đặc khu phải đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu rõ quy định về bảo vệ hạ tầng giao thông, đặc biệt các hành vi bị cấm. Người đứng đầu địa phương sẽ bị xử lý nếu để tái diễn tình trạng sử dụng gầm cầu làm bãi giữ xe trái phép, gây mất an toàn công trình.

 

Chiều 6/11, tại buổi họp báo về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM, ông Nguyễn Kiên Giang, Phó Trưởng phòng Quản lý bảo trì và khai thác công trình giao thông (Sở Xây dựng) thông tin về việc các điểm giữ xe trái phép ở dạ cầu tại xã Bình Hưng vẫn được duy trì, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ.

Ông Nguyễn Kiên Giang cho biết Sở Xây dựng đã chỉ đạo Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ phối hợp với UBND xã Bình Hưng kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm hành lang bảo vệ cầu Him Lam và cầu Ông Lớn.

Theo ông Giang, Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ đã có 2 văn bản đề nghị UBND xã Bình Hưng xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm tại 2 công trình cầu nêu trên. Tuy nhiên, đến nay Sở Xây dựng vẫn chưa nhận được phản hồi của UBND xã Bình Hưng về nội dung này.

Phó Trưởng phòng Quản lý bảo trì và khai thác công trình giao thông cho biết ngày 30/10, UBND TP.HCM có văn bản gửi các sở, ngành, địa phương về việc tiếp tục rà soát, xử lý bãi trông giữ xe dưới gầm cầu đường bộ; trong đó có nội dung: “Chủ tịch UBND cấp xã chịu trách nhiệm người đứng đầu nếu để xảy ra hiện tượng tái vi phạm việc sử dụng gầm cầu, gầm đường bộ làm bãi trông giữ xe, gây mất an toàn công trình đường bộ”.

Ông Giang cũng cho rằng, nếu UBND xã Bình Hưng còn “chây ì” trong việc dẹp các bãi xe trái phép ở dạ cầu Him Lam và cầu Ông Lớn, Sở Xây dựng sẽ báo cáo UBND TP.HCM xử lý trách nhiệm người đứng đầu địa phương này.


Đột kích “lò độ” ở phường Dĩ An, TP.HCM, nhiều xe “lạ” bị cảnh sát tạm giữ

Nhiều lực lượng thuộc Công an TP.HCM đã đột kích một cơ sở "lò độ" ở phường Dĩ An, TP.HCM, tạm giữ nhiều xe lạ cùng phụ tùng xe máy.

Sở GDĐT TP.HCM yêu cầu tạm hoãn hoạt động ngoại khóa, sẵn sàng học trực tuyến ứng phó bão Kalmaegi

Chuyển động Sài Gòn
Sở GDĐT TP.HCM yêu cầu tạm hoãn hoạt động ngoại khóa, sẵn sàng học trực tuyến ứng phó bão Kalmaegi

Cùng lúc đối mặt bão số 13 và triều cường dâng cao, TP.HCM ra chỉ đạo khẩn

Chuyển động Sài Gòn
Cùng lúc đối mặt bão số 13 và triều cường dâng cao, TP.HCM ra chỉ đạo khẩn

Vỡ đê bao dưới chân cầu Ba Thôn 2, người dân hối hả ‘chạy lụt’

Chuyển động Sài Gòn
Vỡ đê bao dưới chân cầu Ba Thôn 2, người dân hối hả ‘chạy lụt’

Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP.HCM trực tiếp khảo sát tình trạng ngập tại làng nghề mai vàng Bình Lợi

Chuyển động Sài Gòn
Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP.HCM trực tiếp khảo sát tình trạng ngập tại làng nghề mai vàng Bình Lợi

Lâm Vỹ Dạ khiến sao nhí 'sợ phát khóc' trong gameshow
Văn hóa - Giải trí

Lâm Vỹ Dạ khiến sao nhí "sợ phát khóc" trong gameshow

Văn hóa - Giải trí

Lâm Vỹ Dạ hốt hoảng khi sao nhí MinHee bật khóc ngay trong lớp học mà cô đảm nhận vai trò cô giáo.

Làng chài Đề Gi mất trắng sau bão, người dân chết lặng nhìn căn nhà chỉ còn lại nền đất trơ trọi
Xã hội

Làng chài Đề Gi mất trắng sau bão, người dân chết lặng nhìn căn nhà chỉ còn lại nền đất trơ trọi

Xã hội

Sau cơn bão số 13 quét qua, làng chài Đề Gi (huyện Phù Mỹ, tỉnh Gia Lai) tan hoang trong biển cát, hàng chục ngôi nhà bị xóa sổ, người dân trắng tay trở về chỉ còn biết gắng gượng dựng lại cuộc sống từ đống đổ nát.

Hàng loạt quân nhân Mỹ đột ngột ngã bệnh, phải nhập viện vì gói hàng lạ đáng ngờ
Thế giới

Hàng loạt quân nhân Mỹ đột ngột ngã bệnh, phải nhập viện vì gói hàng lạ đáng ngờ

Thế giới

Gói hàng khả nghi chứa chất bột màu trắng được gửi đến căn cứ quân sự Andrews ở bang Maryland (Mỹ) đã khiến nhiều quân nhân Mỹ ngã bệnh và phải nhập viện, theo CNN.

Huỳnh Anh Tuấn đi chơi xa cùng 'hoa hậu màn ảnh Việt' sau 4 tháng đột quỵ
Văn hóa - Giải trí

Huỳnh Anh Tuấn đi chơi xa cùng "hoa hậu màn ảnh Việt" sau 4 tháng đột quỵ

Văn hóa - Giải trí

Mới đây, diễn viên Huỳnh Anh Tuấn chia sẻ đoạn clip ghi lại khoảnh khắc anh và diễn viên Khánh Huyền đi chơi xa cùng nhau, sau 4 tháng anh nhập viện vì đột quỵ.

Tin chiều 7/11: LĐBĐ Malaysia khởi kiện FIFA
Thể thao

Tin chiều 7/11: LĐBĐ Malaysia khởi kiện FIFA

Thể thao

LĐBĐ Malaysia khởi kiện FIFA; Liverpool và Tottenham cùng “săn” trung vệ trẻ Koulierakis; U17 Việt Nam có buổi tập đầu tiên tại Ehime (Nhật Bản); Sandro Tonali thẳng thừng từ chối Juventus; Vợ Nguyễn Van Bakel tái xuất gợi cảm bên biển Bali.

Đỡ trụ vô vọng, cổ phiếu bất động sản hụt hơi, VN-Index 'rơi' dưới mốc 1.600 điểm sau 3 tháng
Nhà đất

Đỡ trụ vô vọng, cổ phiếu bất động sản hụt hơi, VN-Index 'rơi' dưới mốc 1.600 điểm sau 3 tháng

Nhà đất

Thị trường chứng khoán tiếp tục lao dốc khi nhóm cổ phiếu bất động sản giảm mạnh gần 4%, áp đảo bởi sắc đỏ với 63 mã giảm và 4 mã giảm sàn. VN-Index “bốc hơi” hơn 43 điểm, xuống còn 1.599 điểm.

Kim Yoo Jung lột xác ấn tượng trong phim Dear X
Văn hóa - Giải trí

Kim Yoo Jung lột xác ấn tượng trong phim Dear X

Văn hóa - Giải trí

Phim Dear X ra mắt vào ngày 6/11 nhanh chóng tạo tiếng vang khi đánh dấu sự trở lại của Kim Yoo Jung trong hình ảnh gai góc, khác biệt hoàn toàn với những vai diễn trước.

Có 66% học sinh đạt giải Olympic đi du học nước ngoài, đa số ở lại làm việc vì lý do này
Xã hội

Có 66% học sinh đạt giải Olympic đi du học nước ngoài, đa số ở lại làm việc vì lý do này

Xã hội

Trong giai đoạn 2016-2024, có 146 học sinh, chiếm 66% tổng số học sinh đoạt giải đi du học và đa số các em đi học nước ngoài thường ở lại nước đó để làm việc do chế độ đãi ngộ (lương cao) cũng như mong muốn được nâng cao bản thân ở những nước có nền khoa học tiên tiến.

Khi yêu thương vượt mọi biên giới: Prudential Việt Nam viết tiếp hành trình 26 năm đồng hành cùng cộng đồng
Kinh tế

Khi yêu thương vượt mọi biên giới: Prudential Việt Nam viết tiếp hành trình 26 năm đồng hành cùng cộng đồng

Kinh tế

Tháng 11/2025 tại Lào Cai, Thông qua Quỹ Prudence Foundation, Prudential Việt Nam phối hợp cùng Trung tâm Nghiên cứu & Đào tạo, Bồi dưỡng Kiến thức Truyền thông số (CRC) triển khai chương trình PRU Volunteering (PRU Tình nguyện) 2025 tại xã Văn Chấn, tỉnh Lào Cai. Chương trình thể hiện cam kết bền vững của Prudential trong việc gắn kết hoạt động kinh doanh với trách nhiệm xã hội, vì một tương lai phát triển bền vững cho cộng đồng.

Cầu Kliếc sập trong đêm bão, Chủ tịch tỉnh Gia Lai xuống hiện trường chỉ đạo khẩn cấp
Tin tức

Cầu Kliếc sập trong đêm bão, Chủ tịch tỉnh Gia Lai xuống hiện trường chỉ đạo khẩn cấp

Tin tức

Ngay sau khi bão số 13 quét qua địa bàn, làm sập cầu Kliếc trên tuyến đường Trường Sơn Đông, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã có mặt tại hiện trường để kiểm tra, chỉ đạo khẩn trương khắc phục, đảm bảo giao thông và an toàn cho người dân.

Loại hạt 'vàng bổ thận' cho mùa thu đông, còn dịu phổi, thanh nhiệt, nấu canh với nguyên liệu gì cũng ngon
Gia đình

Loại hạt "vàng bổ thận" cho mùa thu đông, còn dịu phổi, thanh nhiệt, nấu canh với nguyên liệu gì cũng ngon

Gia đình

Loại hạt này không chỉ bổ thận còn là vua của các nguyên liệu giảm đờm, ăn sống bổ thận và tỳ, nấu chín bổ tỳ và xương. Đừng bỏ lỡ nhé!

Dòng chảy của tiền hôm nay (7/11): VN-Index mất mốc 1.600 điểm, ngân hàng thiệt hại lớn
Kinh tế

Dòng chảy của tiền hôm nay (7/11): VN-Index mất mốc 1.600 điểm, ngân hàng thiệt hại lớn

Kinh tế

Dòng chảy của tiền hôm nay (7/11) khép lại với sắc đỏ bao trùm toàn thị trường. VN-Index mất mốc 1.600 điểm khi lực bán áp đảo, tâm lý thận trọng lan rộng. Khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh, trong khi chỉ còn vài cổ phiếu như MCH, FPT giữ được sắc xanh.

Ăn bánh mì ở quán cóc, 40 người ở TP.HCM nhập viện vì nghi ngộ độc
Chuyển động Sài Gòn

Ăn bánh mì ở quán cóc, 40 người ở TP.HCM nhập viện vì nghi ngộ độc

Chuyển động Sài Gòn

Chiều 7/11, Bệnh viện Quân y 175 xác nhận đã tiếp nhận tổng cộng 40 ca cấp cứu rải rác trong ngày 6/11 với các triệu chứng ngộ độc thực phẩm, sau khi các bệnh nhân ăn bánh mì tại một quán cóc trên đường Nguyễn Thái Sơn, phường Hạnh Thông.

'Có trường hợp đóng dấu mật không phải để bảo vệ lợi ích quốc gia mà để an toàn cho người ký'
Tin tức

"Có trường hợp đóng dấu mật không phải để bảo vệ lợi ích quốc gia mà để an toàn cho người ký"

Tin tức

Theo Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Nguyễn Phương Thuỷ, có trường hợp cơ quan, tổ chức đóng dấu mật không phải để bảo vệ lợi ích quốc gia mà để an toàn cho người ký, để tránh bị chất vấn, tránh phải giải trình hoặc thậm chí để che giấu thông tin.

Xã Đông Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên chi trả tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án quan trọng này
Nhà nông

Xã Đông Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên chi trả tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án quan trọng này

Nhà nông

Với quyết tâm tạo bước đột phá trong thu hút đầu tư và phát triển công nghiệp nông thôn, thời gian qua, xã Đông Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên (địa phận huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên trước sáp nhập) đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) phục vụ dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp (CCN) Phong Châu.

Thứ trưởng Bộ KH&CN: Việt Nam có 13 doanh nghiệp tham gia thiết kế, năm 2030 sẽ có nhà máy chip vận hành
Kinh tế

Thứ trưởng Bộ KH&CN: Việt Nam có 13 doanh nghiệp tham gia thiết kế, năm 2030 sẽ có nhà máy chip vận hành

Kinh tế

Thông tin được ông Bùi Hoàng Phương, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đưa ra tại khai mạc Triển lãm ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam 2025 SEMIExpo VN 2025 diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia, Đông Anh, Hà Nội trong hai ngày 7- 8/11.

Vị tướng nào được Lưu Bị, Gia Cát Lượng ngưỡng mộ, là cứu tinh của Tư Mã Ý?
Đông Tây - Kim Cổ

Vị tướng nào được Lưu Bị, Gia Cát Lượng ngưỡng mộ, là cứu tinh của Tư Mã Ý?

Đông Tây - Kim Cổ

Vị tướng của nhà Thục Hán được Lưu Bị, Gia Cát Lượng đánh giá rất cao, đồng thời cũng từng có hành động giúp Tư Mã Ý thoát hiểm là ai?

Phương Oanh ngã quỵ, gào khóc thảm thiết trong hậu trường 'Gió ngang khoảng trời xanh'
Văn hóa - Giải trí

Phương Oanh ngã quỵ, gào khóc thảm thiết trong hậu trường "Gió ngang khoảng trời xanh"

Văn hóa - Giải trí

Phương Oanh ngã quỵ, khóc thảm thiết trong hậu trường phim "Gió ngang khoảng trời xanh", cô thậm chí bị thương mà không hề hay biết.

Tuyên bố của ông Rutte về Nga gây chấn động ở Moscow và phương tây
Thế giới

Tuyên bố của ông Rutte về Nga gây chấn động ở Moscow và phương tây

Thế giới

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã bác bỏ tuyên bố của Tổng thư ký NATO Mark Rutte, sau khi ông này lên tiếng cho rằng Nga và Trung Quốc đang “âm mưu phá hoại các quy tắc toàn cầu.”

Thiệt hại do bão Kalmaegi gây ra ở Gia Lai: 'Cả đời tôi chưa bao giờ thấy Quy Nhơn tan hoang như vậy'
Xã hội

Thiệt hại do bão Kalmaegi gây ra ở Gia Lai: "Cả đời tôi chưa bao giờ thấy Quy Nhơn tan hoang như vậy"

Xã hội

Bão số 13 (Kalmaegi) quét qua để lại cảnh hoang tàn ở trung tâm phường Quy Nhơn và Quy Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai). Người dân vẫn chưa hết bàng hoàng sau đêm gió rít mưa gào, khi mái nhà, cây cối, cột điện ngã đổ ngổn ngang.

Đền bù 1 tỷ đồng cho 68m2 đất: Người dân 'sống mòn' bên dự án mở rộng đường ở cửa ngõ Hà Nội
Ảnh

Đền bù 1 tỷ đồng cho 68m2 đất: Người dân "sống mòn" bên dự án mở rộng đường ở cửa ngõ Hà Nội

Ảnh

Bảy năm trôi qua, dự án mở rộng đường Tam Trinh (phường Hoàng Mai) vẫn là một đại công trường ngổn ngang. Tình trạng thi công cầm chừng, dang dở kiểu "xôi đỗ" đã khiến nơi đây thành "điểm đen" ùn tắc, ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng trăm hộ dân.

Giá vàng đắt đỏ, một công ty 'chơi lớn' thưởng nhân viên phím vàng nặng nhất trị giá hơn 1,1 tỷ đồng
Xã hội

Giá vàng đắt đỏ, một công ty "chơi lớn" thưởng nhân viên phím vàng nặng nhất trị giá hơn 1,1 tỷ đồng

Xã hội

Một công ty công nghệ Trung Quốc đã gây chú ý khi suốt 4 năm liên tiếp thưởng cho nhân viên những chiếc phím vàng như một món quà đặc biệt nhân Ngày Lập trình viên (24/10).

Bảng giá đất mới: Cần lộ trình hợp lý để thị trường không 'sốc giá'
Chuyển động Sài Gòn

Bảng giá đất mới: Cần lộ trình hợp lý để thị trường không "sốc giá"

Chuyển động Sài Gòn

Việc các địa phương xây dựng bảng giá đất lần đầu để áp dụng từ ngày 1/1/2026 đang làm nóng dư luận khi mức giá đề xuất tăng gấp nhiều lần hiện nay. Các chuyên gia và doanh nghiệp cho rằng cần lưu ý nguy cơ “sốc giá” nếu thiếu lộ trình phù hợp và cơ chế linh hoạt trong điều hành.

“HLV Kim Sang-sik và ĐT Việt Nam là nạn nhân của sự bất công'
Thể thao

“HLV Kim Sang-sik và ĐT Việt Nam là nạn nhân của sự bất công"

Thể thao

Chứng kiến vụ việc 7 cầu thủ nhập tịch giả mạo hồ sơ của ĐT Malaysia, tờ Chosun của Hàn Quốc đã tỏ ra đồng cảm với ĐT Việt Nam của HLV Kim Sang-sik.

30 triệu lượt xem, 350 tấn nông sản và cách kinh doanh 'không khoảng cách' của Lai Châu
Nhà nông

30 triệu lượt xem, 350 tấn nông sản và cách kinh doanh "không khoảng cách" của Lai Châu

Nhà nông

Nếu bắt đầu từ trung tâm Hà Nội, bạn sẽ mất khoảng tám tiếng để tới thành phố Lai Châu. Quãng đường dài hơn 400 km ngoằn ngoèo qua đèo dốc ấy từng khiến Lai Châu gần như bị “cách biệt” với thị trường tiêu thụ nông sản lớn nhất miền Bắc. Chuyện giờ đây đã khác.

Thực hư clip cô dâu 'lườm cháy mặt, quát chồng' ở lễ ăn hỏi
Xã hội

Thực hư clip cô dâu "lườm cháy mặt, quát chồng" ở lễ ăn hỏi

Xã hội

Cô dâu Thùy Linh khẳng định cô và chồng chỉ đang trao đổi về đội bê tráp, không hề xảy ra cãi vã.

Lần đầu tiên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam có nữ Chủ tịch
Tin tức

Lần đầu tiên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam có nữ Chủ tịch

Tin tức

Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương được hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Giá vàng hôm nay mới nhất (7/11) đi ngang: Người dân đội mưa mua vàng, chợ đen bắt đầu 'sốt' hàng
Thị trường

Giá vàng hôm nay mới nhất (7/11) đi ngang: Người dân đội mưa mua vàng, chợ đen bắt đầu "sốt" hàng

Thị trường

Giá vàng hôm nay 7/11, cả vàng SJC và nhẫn đều đi ngang giá so với sáng nay. Nhu cầu mua vàng tiếp tục cao khi người dân dù trời mưa lớn vẫn xếp hàng chờ mua vàng.

Nữ sinh tử vong, nam thanh niên nguy kịch sau va chạm với xe tải ở 'ngã ba tử thần'
Chuyển động Sài Gòn

Nữ sinh tử vong, nam thanh niên nguy kịch sau va chạm với xe tải ở 'ngã ba tử thần'

Chuyển động Sài Gòn

Một nữ sinh 20 tuổi tử vong tại chỗ, nam thanh niên đi cùng bị thương nặng sau khi xe máy va chạm với xe tải tại ngã ba đường Hoàng Cầm và đường số 5 (còn gọi là ngã ba chùa Cao Đài) thuộc phường Linh Xuân.

Chân dung và sự nghiệp của bà Bùi Thị Minh Hoài - nữ Chủ tịch đầu tiên của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Tin tức

Chân dung và sự nghiệp của bà Bùi Thị Minh Hoài - nữ Chủ tịch đầu tiên của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Tin tức

Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, được hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Bà trở thành nữ Chủ tịch đầu tiên của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

