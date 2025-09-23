TP.HCM: Chiến dịch 90 ngày làm sạch dữ liệu đất đai, bảo đảm quyền lợi người dân

Đồng bộ dữ liệu đất đai với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Theo kế hoạch, TP.HCM sẽ tiến hành rà soát, phân loại và làm sạch dữ liệu đất đai tại 168 xã, phường, đặc khu, tương ứng hơn 5 triệu thửa đất đã được xây dựng cơ sở dữ liệu trong nhiều giai đoạn.

TP.HCM triển khai chiến dịch làm sạch dữ liệu đất đai nhằm đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia. Ảnh: H.V

Công tác phân loại sẽ được chia thành 3 nhóm: dữ liệu đã hoàn thiện; dữ liệu còn thiếu, cần bổ sung và dữ liệu không thể khai thác, phải xây dựng lại.

Đặc biệt, TP.HCM đặt mục tiêu xác thực thông tin người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất bằng cách đối chiếu với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Tỷ lệ xác thực phải đạt trên 95% trước ngày 30/10/2025. Đây là bước quan trọng để bảo đảm tính chính xác, đồng bộ và minh bạch trong quản lý đất đai.

Song song đó, các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở chưa được cập nhật vào cơ sở dữ liệu sẽ được quét, số hóa và lưu trữ dưới dạng dữ liệu điện tử. Việc này giúp hình thành kho dữ liệu đầy đủ, phục vụ công tác quản lý cũng như nhu cầu khai thác thông tin của người dân, doanh nghiệp.

Rút ngắn thủ tục hành chính, bảo đảm minh bạch

Một trong những mục tiêu lớn của chiến dịch là tái cấu trúc thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Theo đó, nhiều giấy tờ bản cứng sẽ được cắt giảm, thay thế bằng việc khai thác trực tiếp thông tin có sẵn trong cơ sở dữ liệu.

Người dân và doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục liên quan đến đất đai sẽ không còn phải nộp lại các giấy tờ đã có trong hệ thống. Các cơ quan chức năng sẽ sử dụng dữ liệu số hóa để giải quyết hồ sơ, giảm thời gian xử lý, tăng tính minh bạch và sự hài lòng của người dân.

Đặc biệt, cơ sở dữ liệu đất đai của TP.HCM sẽ được kết nối với hệ thống thuế để xác định nghĩa vụ tài chính. Việc này không chỉ giúp cơ quan thuế thuận tiện trong quản lý mà còn hạn chế tình trạng thất thu ngân sách, đồng thời tạo sự công bằng trong thực hiện nghĩa vụ của người dân.

Bảo đảm an ninh, an toàn dữ liệu

Trong bối cảnh dữ liệu số trở thành “tài sản quốc gia”, TP.HCM đặc biệt chú trọng đến an ninh, an toàn thông tin. Công an TP.HCM sẽ chủ trì việc triển khai các giải pháp kỹ thuật như tường lửa, mã hóa, phân quyền truy cập và xây dựng phương án dự phòng khi xảy ra sự cố.

Việc làm sạch dữ liệu đất đai phải gắn với bảo đảm an toàn thông tin và dữ liệu. Ảnh minh họa

Các đơn vị chức năng cũng phải giám sát, kiểm tra định kỳ để bảo đảm hệ thống vận hành liên tục, thông suốt. Điều này nhằm tránh gián đoạn trong cung cấp dịch vụ công, bảo đảm quyền lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Lãnh đạo TP.HCM cũng phân công cụ thể trách nhiệm cho từng cơ quan, đơn vị. Trong đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường là đơn vị chủ trì, trực tiếp triển khai và phối hợp với Công an TP, Trung tâm Chuyển đổi số cùng các sở, ngành liên quan. UBND cấp xã sẽ thành lập ban chỉ đạo, tổ công tác cấp cơ sở để thu thập giấy tờ, tuyên truyền và hỗ trợ người dân.

Trung tâm Chuyển đổi số TP.HCM sẽ khai thác, tích hợp dữ liệu để tiếp nhận và xử lý hồ sơ hành chính trên môi trường điện tử.

Theo UBND Thành phố, chiến dịch 90 ngày này không chỉ là bước chuẩn bị cho việc vận hành cơ sở dữ liệu đất đai đồng bộ, thống nhất, mà còn là nền tảng quan trọng để thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý nhà nước, hướng tới nền hành chính hiện đại, minh bạch và hiệu quả.