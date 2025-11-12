Diễn đàn kinh tế cấp cao ASEAN – Italia tại TP.HCM: Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo

Sự kiện cấp cao tại Trung tâm Hội nghị Triển lãm Bình Dương (TP.HCM) được xác định là cầu nối chiến lược cho đầu tư, đổi mới sáng tạo, thương mại và phát triển xanh giữa các nước ASEAN và nước Ý (Italia).

Ảnh phối cảnh Khu phức hợp Trung tâm Thương mại thế giới (WTC) Bình Dương, nơi có Trung tâm Hội nghị Triển lãm Bình Dương. Nguồn: wtcbinhduong.vn

Diễn đàn do UBND TP.HCM chủ trì cùng với The European House – Ambrosetti (TEHA, công ty tư vấn quốc tế) và Associazione Italia – ASEAN (Hiệp hội Italia – ASEAN), thu hút sự tham gia của hơn 500 khách mời là lãnh đạo bộ ngành, địa phương, cùng các tổ chức quốc tế và chuyên gia từ hai khu vực.

Diễn đàn chú trọng thúc đẩy hợp tác kinh tế

Những chủ đề trọng tâm định hình tương lai hợp tác ASEAN – Italia, theo Ban tổ chức, bao gồm: Triển vọng kinh tế và địa chính trị của ASEAN trong bối cảnh biến động toàn cầu; khai mở tiềm năng đầu tư ASEAN – Italia: xúc tiến FDI và chiến lược giảm thiểu rủi ro; con đường ASEAN hướng tới Net Zero: Các chiến lược phát triển xanh và bền vững; sản xuất thông minh trong kỷ nguyên công nghiệp 5.0; hợp tác ASEAN – Italia trong kết nối giao thông và phát triển hạ tầng thế hệ mới; hệ sinh thái an ninh cho tương lai: Giải pháp và thực tiễn quốc tế; thúc đẩy năng suất và tăng trưởng thông qua đổi mới số và phát triển công nghiệp công nghệ cao.

Việc TP.HCM tổ chức diễn đàn quan trọng này, đặc biệt là lần đầu tiên sau khi thành phố hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu, thể hiện mạnh mẽ tầm nhìn chiến lược và trách nhiệm kế thừa trong hoạt động hợp tác quốc tế.

Theo Ban tổ chức, sự kiện không chỉ góp phần định hình tương lai kinh tế khu vực mà còn là bước đi quan trọng nhằm hiện thực hóa mục tiêu đưa TP.HCM trở thành “siêu đô thị quốc tế” của Đông Nam Á, lọt vào top 100 thành phố đáng sống toàn cầu.

Bốn trụ cột hợp tác tại diễn đàn

Theo Ban tổ chức diễn đàn, các bên đã nhất trí xây dựng bốn định hướng chiến lược hợp tác trọng tâm nhằm thúc đẩy phát triển bền vững và sáng tạo, dựa trên hệ giá trị mới. Đó là xanh hóa – số hóa – nhân văn – hội nhập.

Trong đó, con đường Net Zero gồm những nội dung như xây dựng nền kinh tế xanh, tuần hoàn và bao trùm, với cam kết của Việt Nam đạt mục tiêu phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) vào năm 2050.

Về sản xuất thông minh 4.0-5.0, sẽ thúc đẩy ứng dụng công nghệ tiên tiến, đặt con người làm trung tâm để phục vụ sáng tạo và nâng cao năng suất, thúc đẩy đổi mới.

Trong hạ tầng thế hệ mới, các bên chú trọng phát triển kết nối đa phương thức, xây dựng đô thị xanh và hệ thống logistics bền vững, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.

Đối với đổi mới và chuyển đổi số, Việt Nam đặt mục tiêu kinh tế số chiếm 30% GDP vào năm 2030, thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện trên mọi lĩnh vực.



Khu vực Thành phố mới Bình Dương thuộc tỉnh Bình Dương cũ, nay là TP.HCM. Ảnh: Becamex

Diễn đàn lần này cũng đánh dấu sự chuyển dịch mạnh mẽ trong cách thức hợp tác, từ mô hình giao thương truyền thống sang hợp tác dựa trên giá trị cao, công nghệ tiên tiến và tri thức sáng tạo.

Dưới sự chủ trì của UBND TP.HCM, diễn đàn được kỳ vọng làm nền tảng để các bên hợp tác và đối tác cùng nhau xây dựng các chuỗi giá trị xanh, phát triển các trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D), thúc đẩy khởi nghiệp công nghệ cao, đồng thời hình thành các hành lang logistics xanh, thông minh nhằm nâng cao hiệu quả và bền vững trong chuỗi cung ứng.

Hiện nay, TP.HCM (mới) đóng góp gần 1/4 % GDP quốc gia và hơn một phần ba tổng thu ngân sách, khẳng định vị thế trung tâm kinh tế năng động hàng đầu Việt Nam và khu vực ASEAN.