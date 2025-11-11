Bán dẫn và công nghệ cao tại “siêu đô thị”: Hợp lực vượt trội, hướng tới tăng tốc mạnh mẽ

"Siêu đô thị": Nền tảng cho một hệ sinh thái bán dẫn

Tháng 7/2025 là cột mốc quan trọng đánh dấu việc TP.HCM hợp nhất với hai tỉnh lân cận là Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu. Sự cộng hưởng này hình thành một siêu đô thị với GRDP ước đạt 123 tỷ USD, chiếm 23,5% GDP cả nước. Đây là tiềm năng to lớn để hình thành một trung tâm phát triển công nghiệp bán dẫn có sức cạnh tranh vượt trội.

Theo định hướng chiến lược, khu vực TP.HCM cũ giữ vai trò hạt nhân nghiên cứu và phát triển (R&D) và đào tạo nhân lực chất lượng cao. Khu vực Bình Dương cũ là trung tâm sản xuất, lắp ráp quy mô lớn. Khu vực Bà Rịa-Vũng Tàu cũ với cụm cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải sẽ là cửa ngõ logistics quốc tế, bảo đảm chuỗi cung ứng vật tư, thiết bị và xuất khẩu thông suốt.

Hướng đến phát triển ngành bán dẫn bền vững, ông Võ Minh Thành, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM, cho biết chiến lược phát triển vi mạch, bán dẫn của thành phố là một chiến lược toàn diện, tập trung xây dựng theo chuỗi giá trị từ vật liệu, R&D, nguồn nhân lực cho đến sản phẩm cuối cùng.

Bên trong nhà máy IPV của tập đoàn bán dẫn Intel (Mỹ) tại Khu Công nghệ cao SHTP ở TP.HCM. Ảnh: DNCC

Về trụ cột phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, TP.HCM xác định đây là yếu tố then chốt và quyết định. Chủ trương nhất quán là cạnh tranh bằng chất xám và kỹ năng của đội ngũ kỹ sư, chuyên gia với mục tiêu tham gia đào tạo khoảng 9.000 kỹ sư và bồi dưỡng chuyên sâu 1.500 chuyên gia vi mạch bán dẫn đến năm 2030. Để làm được điều này, thành phố đẩy mạnh mô hình hợp tác “Ba nhà”: Nhà nước-nhà trường-doanh nghiệp để bảo đảm chương trình đào tạo luôn bám sát thực tiễn.

Các tập đoàn bán dẫn Mỹ đồng hành

Quyết tâm của TP.HCM đi cùng với sự mở rộng đầu tư từ các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới. Trong đó, Marvell Technology, tập đoàn giải pháp vi mạch và bán dẫn của Mỹ, mới đây đã khai trương đồng loạt ba văn phòng mới tại Việt Nam, trong đó có hai văn phòng tại TP.HCM.

Chỉ trong vòng hai năm, Việt Nam đã trở thành trung tâm R&D lớn thứ ba toàn cầu của Marvell, với đội ngũ kỹ sư tăng lên hơn 500 người vào năm 2025. Các kỹ sư tại Việt Nam, đa phần hoạt động tại TP.HCM, đang tham gia sâu vào các dự án thiết kế vi mạch IC phức tạp như Nova 1.6 Tbps PAM4 DSP và Alaska P PCIe Gen6 Retimer.

Ông Lê Quang Đạm, Tổng Giám đốc Marvell Việt Nam, tại lễ khai trương 2 văn phòng mới của Marvell tại TP.HCM ngày 30/9/2025. Ảnh: H.V.

Trong khi Marvell mở rộng mạnh mẽ như vậy, Intel cũng đang chuẩn bị. Theo ông Kenneth Tse, Tổng giám đốc Công ty Intel Products Vietnam (IPV), Intel đang có kế hoạch chuyển một phần hoạt động từ Costa Rica sang các thị trường tiềm năng như Việt Nam và đang tiếp nhận chuyển giao công nghệ mới để sản xuất chip máy tính chủ – dòng sản phẩm phức tạp và giá trị lợi nhuận cao nhất của tập đoàn.

Nhà máy IPV trong Khu Công nghệ cao TP.HCM (SHTP) hiện là cơ sở lắp ráp và kiểm định lớn nhất của Intel toàn cầu, chiếm hơn 50% sản lượng lắp ráp và kiểm định của tập đoàn trên toàn thế giới. Tính đến quý II/2025, IPV đã xuất khẩu lũy kế vượt mốc 100 tỷ USD.

Lực đẩy tổng hợp từ Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025

Sự kiện quốc tế quan trọng sắp diễn ra tại TP.HCM là Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025 cũng sẽ khẳng định vai trò của TP.HCM như một trung tâm đổi mới sáng tạo, kết nối quốc tế về phát triển bền vững và kinh tế thông minh của khu vực.

Với chủ đề “Chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số”, Diễn đàn Kinh tế mùa thu năm 2025 dự kiến quy tụ hơn 1.500 đại biểu trong nước và quốc tế, với liên tục các hoạt động trọng điểm diễn ra từ ngày 25 đến 27/11.

Diễn đàn có sự đồng hành của Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF), cùng sự tham gia của các tổ chức, định chế quốc tế uy tín toàn cầu như UNESCO, Ngân hàng Thế giới (WB), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), Liên minh Viễn thông quốc tế (ITU), các Trung tâm Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (C4IR) trong mạng lưới toàn cầu của WEF…

Theo chương trình dự kiến, trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa thu năm 2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính và lãnh đạo WEF sẽ có phiên đối thoại cấp cao chủ đề “Khoa học, công nghệ định hình Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình”.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trong phiên đối thoại với Chủ tịch điều hành WEF Borge Brende tại WEF Thiên Tân tháng 6/2025 - Ảnh: VGP

Diễn đàn cũng dự kiến có sự hiện diện và tham gia của nhiều tập đoàn công nghệ, logistics, năng lượng, tài chính, đô thị thông minh cũng như các tổ chức học thuật, nghiên cứu hàng đầu Việt Nam và thế giới như Foxconn Industrial Internet, Schneider Electric, Siemens, MassRobotics, Qualcomm, Ant Group, Tập đoàn Sunwah, Huawei, Đại học Thành phố Hong Kong, Đại học Quốc gia Seoul, Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM, Đại học RMIT Việt Nam, CMC, Tập đoàn Viettel, Tập đoàn Thaco.

Bên lề của diễn đàn cũng sẽ có không gian giới thiệu sản phẩm, dịch vụ tăng trưởng xanh TP.HCM lần thứ 3 năm 2025 (GRECO 2025), diễn ra ngay tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, khu vực trung tâm phía trước Trụ sở UBND TP.HCM.

Với chủ đề “Trí tuệ nhân tạo và Phát minh, sáng chế công nghệ 4.0”, GRECO 2025 được định hướng là sự kiện quốc tế nhằm giới thiệu các phát minh sáng chế, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, các công nghệ và giải pháp tăng trưởng xanh, ứng dụng công nghệ tiên tiến và đột phá trên nền tảng chuyển đổi số.

Trên tổng diện tích 8.000 m2, GRECO 2025 dự kiến quy tụ hơn 100 tổ chức, doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Không gian triển lãm được chia thành 7 khu vực chuyên đề chính, bao gồm các khu vực nổi bật như: Không gian giới thiệu thành tựu chuyển đổi số AI, robot; không gian đổi mới sáng tạo, sản xuất xanh – xuất khẩu xanh. Các lĩnh vực chuyên sâu được đưa vào triển lãm bao gồm công nghiệp, giao thông, đô thị, nông nghiệp, môi trường, tài chính, y tế và giáo dục.

Ngoài ra, hội thảo chuyên về đào tạo, công nghệ và ứng dụng trong ngành công nghiệp bán dẫn sẽ diễn ra ngày 27/11. Sự kiện do Văn phòng Hội Công nghệ Vi mạch Bán dẫn TP.HCM (HSIA) phối hợp cùng Ban Quản lý Khu Công nghệ cao (SHTP), Vườn ươm Doanh nghiệp Công nghệ cao (SHTP-IC) và Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP.HCM (ITPC) tổ chức.

Hội thảo này tập trung vào hai vấn đề cốt lõi là công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao. Về mặt công nghệ, các đại biểu sẽ tập trung vào những báo cáo chuyên sâu về kỹ thuật sản xuất và ứng dụng vi mạch.

Sự kiện cũng sẽ dành nhiều thời lượng cho chuyên đề đào tạo trong ngành bán dẫn vì việc giải quyết bài toán thiếu hụt nhân lực đang được xem là thách thức lớn của các ngành công nghệ cao Việt Nam hiện nay.