Thứ bảy, ngày 27/09/2025 11:13 GMT+7

TP.HCM: Đảm bảo quyền công dân tiếp cận thông tin nhưng vẫn còn nhiều khó khăn

Thứ bảy, ngày 27/09/2025 11:13 GMT+7
7 năm thi hành Luật Tiếp cận thông tin, TP.HCM ghi nhận nhiều kết quả tích cực, song vẫn còn khó khăn, bất cập, cần hoàn thiện pháp luật và đẩy mạnh chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả, bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của người dân.
Trách nhiệm giải trình được nâng cao

UBND TP.HCM vừa có báo cáo tổng kết sau 7 năm triển khai Luật Tiếp cận thông tin năm 2016 và Nghị định 13/2018/NĐ-CP.

Theo đó, TP.HCM cùng các địa phương liên quan đã đạt nhiều kết quả tích cực. Các cơ quan, đơn vị từ thành phố đến cơ sở đã chủ động ban hành kế hoạch, quy chế nội bộ, bố trí cán bộ đầu mối và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để cung cấp thông tin cho người dân.

Các buổi tiếp xúc cử tri cũng là việc nâng cao trách nhiệm giải trình của chính quyền Thành phố đối với quyền tiếp cận thông tin của người dân. Ảnh: H.V

Cụ thể, trong giai đoạn từ 2018 – 2025, toàn thành phố tiếp nhận hơn 875.000 yêu cầu cung cấp thông tin, trong đó hơn 872.000 yêu cầu được giải quyết đầy đủ, đúng thời hạn. Các lĩnh vực đất đai, xây dựng, đầu tư, y tế, giáo dục, tư pháp… đều được công khai theo quy định.

Hệ thống cổng thông tin điện tử của UBND TP, các sở, ngành, quận – huyện được duy trì, nâng cấp, tạo điều kiện cho người dân tra cứu, khai thác thông tin thuận tiện.

Công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Tiếp cận thông tin cũng được chú trọng với hàng nghìn ấn phẩm, tài liệu, tờ gấp pháp luật được phát hành, qua đó nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức và người dân.

Cán bộ kiêm nhiệm còn lúng túng

Bên cạnh kết quả đạt được, việc triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin vẫn còn nhiều hạn chế.

Trước hết, quy định pháp luật còn thiếu thống nhất, nhất là việc phân định rõ giữa thông tin “được tiếp cận”, “không được tiếp cận” và “được tiếp cận có điều kiện”. Một số quy định chưa đồng bộ với các luật mới như Luật Lưu trữ, Luật Giao dịch điện tử, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân… gây khó khăn cho cơ quan thực thi.

Ở cấp cơ sở, cán bộ phụ trách công tác cung cấp thông tin chủ yếu kiêm nhiệm, chưa được đào tạo chuyên sâu, dẫn đến quá tải và lúng túng khi xử lý tình huống. Hạ tầng công nghệ thông tin, đặc biệt ở cấp xã, chưa đáp ứng yêu cầu số hóa và công khai trực tuyến.

Về phía người dân, nhận thức về quyền tiếp cận thông tin còn hạn chế, nhiều người chưa biết cách khai thác các kênh chính thống, thậm chí gửi yêu cầu tới cơ quan không có thẩm quyền. Một số trường hợp còn sử dụng thông tin sai mục đích hoặc chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp phí, lệ phí.

Hoàn thiện pháp luật, đẩy mạnh chuyển đổi số

Để khắc phục những hạn chế nêu trên, TP.HCM kiến nghị nhiều giải pháp.

Về pháp luật, cần sửa đổi, bổ sung Luật Tiếp cận thông tin năm 2016 để đồng bộ với hệ thống pháp luật hiện hành, làm rõ khái niệm “thông tin” gắn với dữ liệu số, dữ liệu mở, đồng thời bổ sung quy định về quyền tiếp cận thông tin của người nước ngoài cư trú hợp pháp, người yếu thế.

Người dân được tiếp cận thông tin thông qua các buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: H.V

Về tổ chức thực hiện, Thành phố đề nghị Trung ương hướng dẫn cụ thể hơn về tiêu chí xác định loại thông tin công dân không được tiếp cận; rút ngắn thời gian cung cấp thông tin; chuẩn hóa, số hóa toàn bộ biểu mẫu và cho phép nộp, trả kết quả trực tuyến.

TP.HCM cũng đề xuất đầu tư xây dựng phần mềm quản lý yêu cầu cung cấp thông tin, liên thông dữ liệu giữa các cơ quan, đơn vị để rút ngắn thời gian xử lý.

Đồng thời, cần bố trí ngân sách thường xuyên cho công tác cung cấp thông tin, nâng cấp cổng thông tin điện tử theo hướng thân thiện, dễ sử dụng, phục vụ hiệu quả người dân và doanh nghiệp.

Việc thực thi Luật Tiếp cận thông tin không chỉ bảo đảm quyền công dân mà còn góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch, phòng chống tiêu cực, tham nhũng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của TP.HCM và cả nước.

