Trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch Quốc tế TP.HCM diễn ra từ ngày 4 - 6/9, TP.HCM cũng đăng cai tổ chức Chương trình họp Đại hội đồng Tổ chức Xúc tiến Du lịch các Thành phố toàn cầu (Tourism Promotion Organization for Global Cities - TPO) lần thứ 12.

Chủ đề của Đại hội đồng lần thứ 12 là Định hình tương lai ngành du lịch: Hướng tới chuyển đổi số và chuyển đổi xanh.

TP.HCM đăng cai họp Đại hội đồng Tổ chức Xúc tiến Du lịch các Thành phố toàn cầu (TPO) lần thứ 12. Ảnh: BTC

Chương trình quy tụ đại diện lãnh đạo các thành phố thành viên TPO như Busan, Changnyeong, Changwon, Hapcheon, Incheon, Ipoh, Taichung, Taiping, Hà Nội, Tây Ninh… và các chuyên gia, tổ chức du lịch đến từ nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới.

TP.HCM là thành phố đầu tiên tại Việt Nam đăng cai tổ chức chương trình họp Đại hội đồng TPO. Việc tổ chức chương trình đặc biệt trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch Quốc tế TP.HCM được đánh giá là chiến lược đa mục tiêu, vừa nâng tầm vị thế quốc tế, vừa tạo động lực phát triển kinh tế, thương mại, du lịch và đổi mới sáng tạo của TP.HCM.

Ông Nguyễn Văn Được - Chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết TP.HCM là một trong những thành phố sáng lập và là thành phố duy nhất của Việt Nam giữ vai trò Ủy viên Ban điều hành TPO.

Ông Nguyễn Văn Được - Chủ tịch UBND TP.HCM, nhấn mạnh những cam kết của TP.HCM trong việc thúc đẩy du lịch khu vực. Ảnh: BTC

Theo ông Được, trong hành trình hơn hai thập kỷ qua, TP.HCM luôn tự hào đóng góp tích cực vào các hoạt động của tổ chức, không ngừng thúc đẩy liên kết và hợp tác phát triển du lịch giữa các thành viên, khẳng định vai trò trung tâm trong phát triển du lịch của khu vực.

“Việc đăng cai tổ chức Đại hội đồng TPO lần này là một cột mốc quan trọng, thể hiện rõ trách nhiệm, cam kết của TP.HCM trong việc thúc đẩy du lịch khu vực phát triển đồng bộ, sáng tạo và bền vững”, ông Được nhấn mạnh.

Lãnh đạo chính quyền TP.HCM cũng bày tỏ mong muốn với tư cách là ủy viên ban điều hành và là thành phố đăng cai, TP.HCM kỳ vọng thông qua các phiên họp, hội nghị lãnh đạo, các chương trình kết nối song phương và đa phương, Đại hội đồng TPO 2025 sẽ xây dựng và thống nhất thông điệp chung, tuyên bố Chủ tịch với những sáng kiến thiết thực có tính khả thi cao nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững của du lịch.



Về phía TP.HCM, Sở Du lịch TP.HCM đã xác định chuyển đổi số và chuyển đổi xanh là lựa chọn chiến lược để phát triển du lịch theo hướng bền vững, góp phần bảo vệ môi trường.

Đặc biệt, đối với các siêu đô thị như TP.HCM, việc thực hiện chuyển đổi số và xanh sẽ giúp nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút khách chất lượng cao và tạo ra giá trị gia tăng lâu dài, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ trong quản trị điểm đến, đo lường phát thải và định hướng tiêu dùng du lịch có trách nhiệm.

Hơn nữa, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh tạo nền tảng để du lịch TP.HCM thích ứng hiệu quả với các khủng hoảng trong tương lai và hội nhập mạnh mẽ vào xu thế toàn cầu.

Bà Kang Da-eun - Tổng Thư ký TPO, nhận định chuyển đổi số và chuyển đổi xanh là vấn đề cấp thiết của ngành du lịch.

Bà nhấn mạnh chuyển đổi số giúp củng cố kết nối và nâng cao trải nghiệm, trong khi chuyển đổi xanh đảm bảo tăng trưởng bền vững và toàn diện. Với định hướng này, du lịch sẽ trở thành động lực mạnh mẽ cho sự thịnh vượng và phát triển các thành phố thành viên.

“TPO không chỉ là một tổ chức mà còn là một gia đình của các thành phố và con người, gắn kết với nhau bởi niềm tin rằng du lịch là một sức mạnh hướng đến điều tốt đẹp”, bà nhấn mạnh.