TP.HCM khởi động dự án mới, tăng nguồn cung nhà ở xã hội

TP.HCM khởi công dự án nhà ở xã hội tại phường Hiệp Bình

Ngày 19/8, TP.HCM đã khởi công Dự án nhà ở xã hội HUD Thủ Đức tại phường Hiệp Bình. Công trình nằm trong khuôn khổ chuỗi hoạt động khởi công, khánh thành các dự án hạ tầng trọng điểm, chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Ông Đậu Minh Thanh - Chủ tịch Hội đồng thành viên HUD cho biết, Dự án nhà ở xã hội Thủ Đức gồm 3 khối nhà cao 7 tầng trên nền khối đế 2 tầng tích hợp hệ thống dịch vụ tiện ích, thương mại và bãi đỗ xe hiện đại.

Tổng diện tích sàn gần 30.000 m2, cung cấp 209 căn hộ nhà ở xã hội được thiết kế thông minh, tận dụng tối đa ánh sáng và thông gió tự nhiên, đảm bảo không gian sống thoáng đãng và thẩm mỹ. Công trình nhằm mục đích phục vụ nhu cầu chỗ ở cho người dân.

TP.HCM đã khởi công Dự án nhà ở xã hội HUD Thủ Đức tại phường Hiệp Bình. Ảnh: Hochiminhcity.gov

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường cho biết, thành phố được Thủ tướng Chính phủ giao hoàn thành chỉ tiêu 199.400 căn hộ nhà ở xã hội đến năm 2030; trong đó, riêng năm 2025 phải hoàn thành 13.040 căn hộ nhà ở xã hội (bao gồm cả tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và tỉnh Bình Dương trước đây).

Thành phố xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn 2025 – 2030. Do vậy, UBND Thành phố đã và đang khẩn trương chỉ đạo các ngành, các cấp trên địa bàn Thành phố nghiên cứu triển khai, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền…

Đồng thời, thành phố chú trọng việc cắt giảm tối đa các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tham gia đầu tư phát triển nhà ở xã hội; thực hiện thủ tục hành chính giao đất, giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng, lựa chọn nhà đầu tư dự án nhà ở xã hội theo hướng rút gọn, bảo đảm nhanh chóng, thuận tiện, công khai, minh bạch.

TP.HCM đang thiếu hụt nhà ở xã hội. Ảnh: Gia Linh

Phó Chủ tịch UBND Thành phố nhấn mạnh: “Mục tiêu cuối cùng là đáp ứng nhu cầu về nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố cho các đối tượng được hưởng chính sách nhà ở xã hội như người có công với cách mạng, hộ gia đình nghèo, cận nghèo, người thu nhập thấp, công nhân, người lao động, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp... đang gặp khó khăn về chỗ ở”.

Thời gian tới, theo ông Cường, thành phố sẽ có nhiều dự án mới được khởi công, phê duyệt và chấp thuận chủ trương đầu tư, tạo đà để mở rộng nguồn cung nhà ở trong những năm tiếp theo.

Trước đó, theo báo cáo của Sở Xây dựng TP.HCM, trong quý 2/2025, TP.HCM (cũ) không có dự án nhà ở xã hội nào hoàn thiện. Hiện tại, thành phố đang tiếp tục triển khai thực hiện thủ tục pháp lý đối với 21 dự án với quy mô khoảng 40.000 căn hộ.