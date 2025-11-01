TP.HCM lấy ý kiến người dân về công trình biểu tượng tri ân thời kỳ chống dịch COVID-19

Triển khai lấy ý kiến rộng rãi về công trình biểu tượng COVID-19

Thực hiện chỉ đạo của Bí thư Thành ủy TP.HCM, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố vừa triển khai tổ chức lấy ý kiến người dân về ý tưởng công trình “Biểu tượng ghi nhận sự chung sức, đồng lòng của người dân Thành phố vượt qua đại dịch COVID-19”.

Khu đất số 1, đường Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài, nơi sẽ xây công trình biểu tượng tri ân thời kỳ chống dịch COVID-19. Ảnh: G.L

Công trình dự kiến được đặt tại khu đất số 1, đường Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài, TP.HCM, do Tập đoàn Sun Group đề xuất tặng Thành phố như một không gian công cộng, công viên cây xanh kết hợp biểu tượng tri ân.

Theo Sở Văn hóa và Thể thao việc lấy ý kiến đa chiều của người dân từ ngày 1/11 đến 15/11/2025, trên nhiều nền tảng. Các ý kiến đồng thuận, không đồng thuận hoặc đề xuất khác sẽ được tổng hợp gửi về Sở trước 11 giờ ngày 16/11/2025 để báo cáo UBND Thành phố.

Người dân cũng có thể trực tiếp đóng góp ý kiến qua email: svhtt@tphcm.gov.vn hoặc gửi về địa chỉ 164 Đồng Khởi, phường Sài Gòn, TP.HCM.

Công trình mang thông điệp tri ân, đoàn kết và nhắc nhớ lịch sử

Theo đề xuất, công trình biểu tượng mang thông điệp “Từ mất mát đến sự hồi sinh thần tốc”, phản ánh giai đoạn lịch sử đặc biệt khi TP.HCM chịu tổn thất nặng nề vì đại dịch nhưng đã vươn dậy mạnh mẽ. Giai đoạn 2022–2024, GRDP Thành phố lần lượt tăng 9,03%, 5,81% và 7,17%, minh chứng cho sự hồi sinh đầy nghị lực.

Biểu tượng còn thể hiện tinh thần tri ân với đội ngũ y bác sĩ, lực lượng tuyến đầu và Nhân dân cả nước đã đồng lòng góp sức trong cuộc chiến chống dịch. Đây cũng là lời nhắc nhở cho tương lai, về bài học đoàn kết và chủ động trước những thách thức an ninh phi truyền thống.

Lãnh đạo TP.HCM đã thống nhất chủ trương thực hiện và phấn đấu hoàn thành công trình trước Tết Nguyên đán 2026. Sở Văn hóa và Thể thao kỳ vọng, với sự đóng góp của người dân, công trình sẽ thể hiện trọn vẹn truyền thống nghĩa tình, gắn bó và nhân ái của Thành phố mang tên Bác — nơi luôn biết tri ân quá khứ và hướng tới tương lai.

TP.HCM yêu cầu bàn giao khu đất số 1 Lý Thái Tổ cho đơn vị tài trợ trong tháng 10



Trước đó, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đã chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương bàn giao mặt bằng khu đất số 1 Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài cho Tập đoàn Sun Group – đơn vị tài trợ dự án chỉnh trang, xây dựng công viên và đài tưởng niệm người mất do COVID-19. Việc bàn giao phải hoàn thành chậm nhất ngày 31/10.



Theo kế hoạch, khu đất này sẽ được xây dựng thành công viên cây xanh, không gian sinh hoạt cộng đồng và đài tưởng niệm nhằm tri ân những người đã mất trong đại dịch. Các hạng mục dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng trước Tết Bính Ngọ 2026.



Chủ tịch UBND TP.HCM giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc kiểm kê, đánh giá, phân loại các công trình biệt thự trong khu đất trước ngày 10/11, đồng thời hướng dẫn UBND phường Vườn Lài điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2.000. Sở Văn hóa và Thể thao được giao tổ chức lấy ý kiến người dân về phương án thiết kế công trình, tổng hợp trong vòng 15 ngày gửi lại cho đơn vị tài trợ hoàn thiện.



Giám đốc Sở Xây dựng được giao trực tiếp chỉ đạo thi công cho đến khi công trình hoàn thành, đồng thời lập dự án mở rộng đường Trần Bình Trọng bằng nguồn vốn ngân sách Thành phố.



Trước đó, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang cho biết TP.HCM sẽ chuyển khu đất số 1 Lý Thái Tổ thành công viên, đồng thời xây dựng tượng đài tưởng niệm người mất do COVID-19 như một biểu tượng tri ân và hồi sinh của Thành phố.