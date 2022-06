TP.HCM: Phân khúc nhà liền thổ tăng sức hút nhà đầu tư

Bất động sản là kênh trú ẩn an toàn

Các tháng đầu năm 2022, sự biến động phức tạp của thị trường chứng khoán, lạm phát… khiến nhiều nhà đầu tư dồn dòng tiền vào các kênh trú ẩn an toàn, trong đó có bất động sản.

Chị Võ Thị Tuyết Nga (giám đốc kinh doanh một công ty tại TP.HCM) cho biết, thị trường chứng khoán liên tục lao dốc khiến chị "lỗ đậm" gần 5 tỷ đồng. Đối với nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm như chị Nga, chứng khoán là kênh đầu tư quá mạo hiểm.

"Thời buổi lạm phát, giá vàng thì lên xuống thất thường, cao hơn giá vàng thế giới khiến tôi không an tâm đầu tư. Vì thế, để "chắc ăn", tôi quyết định dồn dòng tiền còn lại của mình vào mua nhà phố tại TP. Thủ Đức. Nhà đất thì không thể lãi cao và nhanh như chứng khoán nhưng lại an toàn, chắn chắn hơn", chị Nga chia sẻ.

Nhà liền thổ thu hút nhà đầu tư TP.HCM. Ảnh: H.T

Bà Nguyễn Hương - CEO Đại Phúc Land nhận định bất động sản và chứng khoán luôn là hai kênh đầu tư có sự liên thông. Theo đó, dòng vốn bùng nổ từ kênh chứng khoán có xu hướng dừng chân ở thị trường bất động sản để chốt lời.

"Tương tự, nếu thị trường chứng khoán có biến động tiêu cực, nhà đầu tư tài chính nhiều khả năng quay lại thị trường địa ốc để tìm một bến đỗ an toàn hơn. Các dòng vốn mỏng, ngắn hạn thường cập bến thị trường chứng khoán, vàng hay ngoại tệ vì các kênh này có tính linh hoạt cao và vốn ít cũng rất khó tiếp cận các tài sản nhà đất.

Tuy nhiên, với nhà đầu tư có dòng vốn lớn, họ có thể chia trứng thành nhiều rổ và khó cưỡng được sức hấp dẫn của bất động sản vì tỷ suất sinh lời cao, ít biến động nhanh theo phiên hoặc theo ngày đồng thời là một kênh trú ẩn tương đối an toàn", bà Hương cho hay.

Theo ông Đinh Minh Tuấn - Giám đốc Batdongsan.com.vn khu vực phía Nam, hiện nay chứng khoán đang ở giai đoạn thanh lọc, chịu nhiều tác động từ biến động giá vàng, kênh trái phiếu doanh nghiệp bị siết chặt pháp lý, gửi tiết kiệm có mức lãi suất thấp nếu trừ lạm phát và tỉ giá nên cũng kém hấp dẫn nên bất động sản đang là lựa chọn hàng đầu.

Bên cạnh đó, lạm phát gia tăng khiến nguy cơ đồng tiền mất giá, nhiều nhà đầu tư chọn cách gửi tiền vào bất động sản để giữ dòng vốn an toàn. Đây cũng là kênh đầu tư truyền thống được người Việt ưa chuộng từ trước đến nay nhờ tỷ suất lợi nhuận dài hạn cao hơn so với các kênh đầu tư khác.

Nhà liền thổ hút khách vì tính "an toàn"

Hiện nay, thị trường đang xuất hiện làn sóng các nhà đầu tư lâu năm tích cực đổ tiền vào nắm giữ các tài sản có giá trị cao, tập trung "săn" bất động sản chống trượt giá. Trong đó, phân khúc nhà liền thổ đặc biệt được quan tâm vì khả năng "giữ giá" cũng như tính khai thác thương mại.

Giao dịch nhà liền thổ tại TP.HCM và các tỉnh lân cận có xu hướng tăng mạnh trong các tháng đầu năm. Ảnh: H.T

Theo chuyên gia Đinh Thế Hiển, phân khúc nhà liền thổ là loại hình có tính tích lũy và an toàn cao nên thường được nhà đầu tư săn đón. Dòng sản phẩm này vừa đảm bảo về mặt an ninh, riêng tư vừa hưởng lợi về mặt giá trị, thậm chí cao hơn hẳn so với các phân khúc bất động sản khác nhờ giá đất liên tục tăng trưởng. Do đó, dù lạm phát xảy ra, nhà phố, đất nền vẫn sẽ là gia sản thịnh vượng của các gia đình.

Khảo sát của Cushman & Wakefield, 5 tháng đầu năm 2022, giao dịch nhà liền thổ tại TP.HCM và các tỉnh lân cận có xu hướng tăng mạnh. Trong đó, thị trường chứng kiến sự dịch chuyển của nhiều "ông lớn" bất động sản ra các khu vực lân cận TP.HCM với nhiều dự án nhà liền thổ được phát triển.

Theo đó, tổng nguồn cung nhà liền thổ tại TP.HCM và các tỉnh lân cận như Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu, tính từ 2004 đến nay đạt 50.000 căn. Trong đó, nguồn cung tại TP. HCM chiếm 49% với 24.500 căn. Trong quý 1/2022, tại TP.HCM đã có 4 dự án cung cấp 200 căn ra thị trường.

Về giá bán, mức giá bán nhà liền thổ tại TP.HCM cao hơn 3 lần so với giá bán tại các tỉnh lận cận. Cụ thể, giá bán trung bình tại TP.HCM đạt 173 triệu đồng/m2, tăng 30% theo quý và tăng 42% theo năm. Trong khi đó, giá bán trung bình tại các tỉnh lân cận đạt 60 triệu đồng/m2, tăng 6% theo quý và 46% theo năm.

Dự báo, phân khúc nhà liền thổ vẫn tăng sức nóng trong thời gian tới. Ảnh: H.T

Khảo sát thực tế, nhiều dự án nhà liền thổ giá cạnh tranh triển khai ở tỉnh thu hút được sự quan tâm của giới đầu tư như dòng sản phẩm villa, nhà phố liền kề thuộc khu biệt lập The Standard của Tập đoàn bất động sản An Gia tại Tân Uyên đang nhận được quan tâm của người mua.

Ở Long An, dự án Diamond City của Thắng Lợi, khu biệt thự The Aqua của Nam Long Group hay dự án Imperia Grand Plaza của MIK Group đều ghi nhận thanh khoản tốt với nhu cầu mua đến từ giới đầu tư chiếm đa số.

Chuyên gia Cushman & Wakefield dự báo nhà liền thổ tiếp tục là phân khúc được ưa chuộng. Dự báo đến cuối năm 2022, nguồn cung nhà liền thổ tại những tỉnh lân cận sẽ sôi động hơn TP.HCM trong bối cảnh làn sóng đầu tư ra các khu vực ngoài trung tâm vẫn không ngừng tăng nhiệt.