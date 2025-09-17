TP.HCM quyết liệt triển khai chỉ đạo của Thủ tướng, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch triển khai Quyết định 1544/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thành lập các Tổ công tác đôn đốc, tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu, xây dựng hạ tầng và giải ngân vốn đầu tư công.

Theo đó, Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu, xây dựng hạ tầng, thúc đẩy tăng trưởng, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Ảnh: H.V

Trong đó, Chủ tịch Thành phố giao Sở Tài chính giữ vai trò đầu mối, theo dõi sát tình hình giải ngân vốn đầu tư công; phối hợp Kho bạc Nhà nước TP và các chủ đầu tư phân tích nguyên nhân chậm trễ, đề xuất giải pháp tháo gỡ.

Sở Công Thương chịu trách nhiệm rà soát khó khăn của doanh nghiệp trong sản xuất, xuất nhập khẩu; phối hợp chặt chẽ với hải quan, thuế, ngân hàng và các hiệp hội doanh nghiệp để kịp thời nắm bắt, phản ánh kiến nghị từ thực tiễn.

Ở lĩnh vực xây dựng hạ tầng, lãnh đạo Thành phố chỉ đạo Sở Xây dựng tập trung rà soát, xử lý vướng mắc về quy hoạch, nhà ở xã hội.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao nhiệm vụ đẩy nhanh tiến độ các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

Sở Dân tộc và Tôn giáo được giao chủ trì việc rà soát, tháo gỡ khó khăn trong triển khai chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2030.

UBND TP.HCM yêu cầu tất cả các sở, ngành phải thực hiện chế độ thông tin, báo cáo nghiêm túc, chính xác và kịp thời.

Theo lãnh đạo Thành phố, việc triển khai kế hoạch lần này nhằm góp phần tháo gỡ các “điểm nghẽn” trong phát triển, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số, đồng thời nâng cao hiệu quả giải ngân vốn đầu tư công – một trong những động lực quan trọng của kinh tế TP.HCM năm 2025.