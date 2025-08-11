Cảng Cái Mép - Thị Vải: Từ cảng địa phương đến vị thế dẫn đầu toàn cầu

Hành trình phát triển vượt bậc

Ý tưởng xây dựng cảng nước sâu tại khu vực phía Nam được hình thành từ đầu thập niên 1990, nhằm giải quyết bài toán tắc nghẽn và hạn chế của các cảng hiện có. Với địa hình sông sâu, rộng và gần tuyến hàng hải quốc tế, Cái Mép - Thị Vải được chọn làm nơi xây dựng cảng cửa ngõ quốc tế.

Cụm cảng Cái Mép - Thị Vải không chỉ là cửa ngõ giao thương quốc tế quan trọng mà còn khẳng định vị thế trên bản đồ hàng hải toàn cầu. Ảnh: CH

Năm 2009, cụm cảng chính thức đi vào hoạt động. Ngay lập tức, Cái Mép - Thị Vải đã tạo nên một dấu mốc lịch sử khi đón chuyến tàu container 80.000 DWT đi thẳng tới châu Âu và châu Mỹ. Đây là lần đầu tiên hàng hóa Việt Nam xuất khẩu không cần phải trung chuyển qua Singapore hay Hong Kong, giúp tiết kiệm đáng kể thời gian và chi phí.

Cái Mép - Thị Vải hiện là cụm cảng nước sâu lớn nhất và hiện đại nhất cả nước, thuộc địa bàn TP.HCM (sau sáp nhập). Cảng sở hữu vị trí chiến lược, kết nối chặt chẽ với các khu công nghiệp trọng điểm và các trung tâm kinh tế lớn như Đồng Nai và Bình Dương.

Với quy mô đầu tư, tại đây có 24 dự án đang hoạt động, tổng vốn đầu tư đã vượt 55.000 tỷ đồng.

Năng lực khai thác của cảng gồm 6 bến tàu container có tổng công suất thiết kế trên 8,3 triệu TEU/năm.

Về sản lượng, năm 2024, lượng hàng hóa thông qua cảng đạt khoảng 152 triệu tấn, chiếm gần 34% tổng lượng container của cả nước. Đáng chú ý, khoảng 70% hàng hóa xuất nhập khẩu đường biển của Việt Nam được thông quan tại đây.

Cảng có thể tiếp nhận các siêu tàu container lớn nhất thế giới với trọng tải lên tới 214.000 DWT, chở hơn 24.000 TEU.

Cái Mép - Thị Vải hiện có 22 tuyến vận tải đi Mỹ, 2 tuyến đi châu Âu và 10 tuyến nội Á, tăng gấp 3 lần so với năm 2018. Khả năng tiếp nhận tàu lớn giúp giảm chi phí bốc xếp, tăng tính cạnh tranh cho hàng hóa Việt Nam.

Thứ hạng toàn cầu và tầm nhìn tương lai

Vào tháng 6/2024, Ngân hàng Thế giới (World Bank Group) và S&P Global Market Intelligence đã công bố Chỉ số hiệu suất cảng container (CPPI), trong đó Cái Mép - Thị Vải được xếp hạng thứ 7 toàn cầu. Kết quả này phản ánh sự cải thiện vượt bậc về hiệu suất, năng suất bốc dỡ và mức độ số hóa của cảng.

Hình ảnh mới nhất ghi nhận ngày 10/8 cụm cảng Cái Mép - Thị Vải. Ảnh: C.H

Việc vươn lên từ vị trí thứ 12 chỉ sau một năm và vượt qua các cảng lớn trong khu vực như Yokohama (Nhật Bản), Hong Kong (Trung Quốc) và Singapore đã khẳng định vị thế mới của ngành cảng biển Việt Nam.

Để tiếp tục phát huy hiệu quả của cụm cảng trong tương lai, đặc biệt khi TP.HCM hình thành khu thương mại tự do Cái Mép Hạ, các chuyên gia nhấn mạnh sự cần thiết phải đẩy nhanh đầu tư vào cơ sở hạ tầng kết nối.

Trong đó, việc phát triển tuyến đường sắt để liên kết cảng với mạng lưới đường sắt quốc gia được xem là giải pháp then chốt nhằm giảm tải cho đường bộ và đảm bảo luồng hàng hóa được thông suốt.