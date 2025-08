Theo Sở Xây dựng TP.HCM, công tác quần lý thi công là nội dung quan trọng, ảnh hưởng đến chất lượng, tiến độ và hiệu quả đầu tư của dự án. Công tác này thuộc trách nhiệm chính của chủ đầu tư.

Thời gian qua, Bộ Xây dựng đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về tăng cường kiểm soát chất lượng. Và, gần đây nhất, là Công điện số 15/CĐ-BXD ngày 11/5/2025, về tăng cường công tác đảm bảo chất lượng, an toàn giao thông, an toàn lao động và vệ sinh môi trường, trong quá trình thi công xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông.

Vào giữa tháng 5/2025, xảy ra sụt lún đường đầu cầu Hòa Bình, tỉnh Tây Ninh (cũ), gây xôn xao công luận. Ảnh: H.H

Ông Trần Quang Lâm – phó Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM – cho biết: "Công điện này của Bộ Xây dựng được ban hành, sau khi xảy ra sự cố sụt lún đường đầu cầu Hòa Bình, tỉnh Tây Ninh. Công tác quản lý chất lượng đối với các công trình, thuộc lĩnh vực giao thông đường bộ trên địa bàn TP.HCM, Sở Xây dựng TP.HCM đã tổ chức kiểm tra hiện trường và đã ban hành nhiều văn bản nhắc nhở, chấn chỉnh các chủ đầu tư".

Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn một số tồn tại ảnh hưởng đến chất lượng, tiến độ công trình và hiệu quả đầu tư của dự án như thi công không đảm bảo chất lượng, cần phải sửa chữa khắc phục, điển hình tại các dự án Đường Huỳnh Tấn Phát; Dự án xây dựng tuyển đường gom thuộc đường dẫn cao tốc TP.HCM - Trung Lương...

Hay một số dự án chưa đảm bảo tiến độ thực hiện dự án như dự án nút giao Mỹ Thủy, Dự án nút giao thông An Phú, Dự án cầu đường Nguyễn Khoái, Dự án Quốc lộ 50, Dự án kênh Tham Lương- Bến Cát - rạch Nước Lên...

Hình ảnh nút giao Mỹ Thủy ở TP.HCM nhìn từ trên cao. Ảnh: Ban Giao thông

Biện pháp thi công tại một số dự án chưa đảm bảo yêu cầu về an toàn lao động, an toàn thi công (sự cố sập cần cẩu tại Dự án nút giao Mỹ Thủy); không đảm bảo vệ sinh môi trường trong quá trình thi công (Dự án đường Thạnh Xuân 25, Dự án mở rộng đường Hoàng Hoa Thám...); điều chỉnh các giải pháp thiết kế, thi công dẫn đến phát sinh các chi phí đầu tư xây dựng (Dự án đường nối Trần Quốc Hoàn – Cộng Hòa; Dự án xây dựng đường Vành đai 3; Dự án nút giao thông An Phú, Dự án nút giao Mỹ Thủy; Dự án Quốc lộ 50...).

Từ những lý do trên, Sở Xây dựng đề nghị các chủ đầu tư đang thi công các dự án giao thông trên địa bàn TP.HCM chủ động kiểm tra, có giải pháp để xử lý, khắc phục các tồn tại của các dự án, tránh xảy ra tình trạng tương tự như trong thời gian vừa qua.

Hình ảnh bùng binh An Phú ở TP.HCM đang được thi công. Ảnh: T.L

Đồng thời, nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo của Bộ Xây dựng.Thực hiện nghiêm, đầy đủ trách nhiệm của chủ đầu tư, theo quy định tại Luật Xây dựng và các quy định khác của luật pháp, nhà nước. Các chủ đầu tư phải xây dựng kế hoạch chi tiết, công việc cần thực hiện. Có giải pháp xử lý kịp thời, đảm bảo tiến độ chung của dự án. Đảm bảo chất lượng, an toàn, môi trường, chi phí đầu tư theo quy định. Tổ chức kiểm điểm định kỳ để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, tổ chức điều hành dự án đúng quy định.



Ngày 31/7, UBND TP.HCM cũng công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng. Danh mục gồm 239 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng. Trong tổng số 18 lĩnh vực, thì lĩnh vực Hàng hải và Đường thủy nội địa có số thủ tục nhiều nhất - 78 thủ tục.

Kế đó, lĩnh vực Đường bộ (50 thủ tục); lĩnh vực Hoạt động xây dựng (22 thủ tục); lĩnh vực Đường sắt (16 thủ tục); lĩnh vực Đăng kiểm (14 thủ tục); lĩnh vực Kinh doanh bất động sản (10 thủ tục)…