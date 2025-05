Hiện trường đường dẫn lên cầu Hòa Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh chiều 11/5. Clip: Chinh Hoàng

Ghi nhận của phóng viên Dân Việt chiều 11/5, tại hiện trường, đoạn đường dẫn dài khoảng 35 mét, sâu chừng 3 mét bị sụt lún hoàn toàn, tạo thành một “hàm ếch” lớn ngay trước chân cầu Hòa Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh.

Đường dẫn lên cầu Hòa Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh bị sụp lún lúc 4h ngày 11/5. Ảnh: Chinh Hoàng

Khoảng một nửa đường dẫn này sụt lún hẳn xuống phía dưới. Phần mặt đường bên cạnh không bị sụp xuống hiện ra nhiều lớp nhựa đường, đá, đất... và lớp nhựa nền đường cũ.

Theo ghi nhận, khu Quản lý Đường bộ IV (Cục Quản lý Đường bộ Việt Nam) đã có mặt tại hiện trường để nắm bắt tình hình vụ sụp lún, thống nhất phương án tổ chức phân luồng giao thông cho đến khi sự cố được khắc phục.

Đường dẫn lên cầu Hòa Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh nhìn từ trên cao. Ảnh: Chinh Hoàng

Theo báo cáo nhanh từ UBND huyện Châu Thành, vào khoảng 4h sáng, đoạn đường dẫn lên cầu Hòa Bình thuộc khu vực xã Hòa Hội, huyện Châu Thành bất ngờ bị sụp lún nghiêm trọng, khiến nhiều người dân và phương tiện gặp nạn.

Công trình cầu Hòa Bình và đoạn đường dẫn vừa được khánh thành vào ngày 25/4, sớm hơn dự kiến 1,5 tháng.

Ô tô, xe máy gặp nạn ở đường dẫn lên cầu Hòa Bình được lực lượng chức năng dùng cẩu kéo lên đưa về UBND xã Hòa Hội, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Ảnh: Chinh Hoàng

Đây là đoạn bắc qua kênh Sóc Hòa Hội, nối liền 2 xã Hòa Hội và Hòa Thạnh, huyện Châu Thành với đường liên xã và mạng lưới giao thông trên tuyến biên giới của tỉnh. Dự án có tổng chiều dài thiết kế 450m, rộng 12m.

Công trình cầu Hòa Bình do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Châu Thành làm chủ đầu tư, Công ty TNHH Vũ Hoan là đơn vị thi công.

Chốt chặn nối liền 2 xã Hòa Hội và Hòa Thạnh, huyện Châu Thành. Ảnh: Chinh Hoàng

Cũng theo báo cáo của UBND huyện Châu Thành, nguyên nhân dự đoán là do túi bùn cục bộ bị trượt, phần đường bị sụt nứt toác làm lộ ra các lớp đất, đá.

Ở phần đường bên cạnh, một vết nứt dài, đứt quãng kéo dài hàng chục mét, rộng khoảng 10cm, tạo ra các lỗ hổng lớn nhỏ nằm rải rác.

Chiều cùng ngày, theo chỉ đạo của Cục Đường bộ Việt Nam, đại diện Khu quản lý Đường bộ IV đã có mặt ở hiện trường vụ sụt lún đường để nắm bắt tình hình. Đơn vị cũng đã phối hợp với Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh, thống nhất phương án phân luồng, hướng dẫn người dân lưu thông tuyến đường phù hợp cho đến khi sự cố được khắc phục.

Theo đó, các phương tiện lưu thông theo hướng từ xã Hòa Hội đi xã Hòa Thạnh (và ngược lại) di chuyển theo phương án: Đi ĐT.781 ĐH 3 ĐH4 - ĐT.788 - Đường tuần tra Biên Giới - ĐH7 (xã Biên Giới) và ngược lại hoặc đi ĐT.781 (Phước Tân) - Đường tuần tra Biên Giới ĐH13 (Hiệp Bình) - ĐH7, đi ĐT.788 (ngã tư Phước Vinh) - Đường huyện 5 - Đường huyện 7.

Hiện tại UBND huyện Châu Thành đã bố trí chốt chặn hai đầu tuyến và hướng dẫn người dân lưu thông. Theo thống kê sơ bộ, thời điểm xảy ra sự cố có bảy người đang lưu thông qua cầu.

Trong đó, một ô tô chở bốn người và hai xe máy chở ba người bị lọt vào vùng sụt lún. May mắn, tài xế ô tô và một người đi xe máy không bị thương.

5 người còn lại bị xây xát và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh. Đến trưa cùng ngày, ba người đã được xuất viện, hai người còn lại đang tiếp tục được theo dõi sức khỏe nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.

Trong chiều nay, lực lượng chức năng đã đưa chiếc xe ô tô và 2 xe máy về trụ sở UBND xã Hòa Hội để kiểm tra.

Thông tin thêm từ UBND huyện Châu Thành, lãnh đạo địa phương cũng đã trực tiếp đến thăm hỏi các nạn nhân bị thương, hỗ trợ năm phần quà với tổng giá trị 10 triệu đồng nhằm động viên tinh thần những người gặp nạn.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang điều tra, xác định chính xác nguyên nhân sự cố cũng như tìm giải pháp khắc phục.

Để kịp thời phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai gây ra đối với kết cấu hạ tầng đường bộ, Cục Đường bộ VN yêu cầu Khu Quản lý đường bộ IV, Sở Xây dựng Tây Ninh rà soát tình trạng kết cấu hạ tầng đường bộ thuộc phạm vi quản lý.



Tổ chức khắc phục kịp thời các hư hỏng do thiên tai gây ra để bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt; kiểm tra, đôn đốc các nhà đầu tư BOT quản lý, vận hành khai thác quốc lộ thực hiện công tác phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai đối với công trình trong thời gian hợp đồng dự án.



Đối với Sở Xây dựng Tây Ninh, Cục Đường bộ VN yêu cầu hướng dẫn hoặc tham mưu cho UBND tỉnh Tây Ninh chỉ đạo UBND cấp huyện, các cơ quan, đơn vị liên quan khắc phục hư hỏng công trình cầu Hòa Bình tại huyện Châu Thành, bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt.