TP.HCM tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy tại các nhà trọ, chung cư

Trong thời gian qua, công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) tại các nhà trọ, chung cư và khu dân cư trên địa bàn TP.HCM đã được chính quyền và lực lượng chức năng đặc biệt chú trọng. Nhiều biện pháp đã được triển khai nhằm đảm bảo an toàn cho người dân, hạn chế nguy cơ cháy nổ.

Tăng cường kiểm tra, huấn luyện nâng cao nghiệp vụ PCCC

Vừa qua, UBND phường Phạm Ngũ Lão đã tổ chức ra quân kiểm tra hàng loạt chung cư trên địa bàn như 207 Bùi Viện, 343 Phạm Ngũ Lão, 65-67 Đỗ Quang Đẩu, 144ter Trần Hưng Đạo. Kết quả kiểm tra cho thấy không có trường hợp vi phạm quy định về cho thuê lưu trú du lịch trái phép.

Công an phường Phạm Ngũ Lão triển khai kiểm tra lưu trú kết hợp PCCC tại chung cư trên địa bàn. Ảnh: Chinh Hoàng

Đồng thời, công tác kiểm tra an toàn PCCC cũng được thực hiện nghiêm túc để đảm bảo môi trường sống an toàn cho cư dân. UBND phường cam kết tổ chức kiểm tra định kỳ hàng tuần, tuyên truyền và vận động người dân tuân thủ nghiêm quy định của thành phố.

Trước đó, Công an quận 1 phối hợp với Công an phường Nguyễn Cư Trinh đã triển khai kiểm tra công tác PCCC tại khu Mả Lạng, nơi có nhiều nhà ở xuống cấp, diện tích nhỏ, kết cấu tạm bợ, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao.

Việc kiểm tra cho thấy nhiều hạn chế trong công tác chữa cháy do hẻm nhỏ, hệ thống điện xuống cấp và thiếu phương tiện hỗ trợ thoát hiểm. Dù đã có đội PCCC khu phố gồm 10 thành viên, nhưng đa số là người lớn tuổi, thiếu trang thiết bị và kỹ năng cần thiết.

Công tác kiểm tra PCCC trên địa bàn được Công an phường Phạm Ngũ Lão triển khai định kỳ hàng tuần. Ảnh: Chinh Hoàng

Thời gian qua, đại diện Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP.HCM (PC07) cho biết tình hình cháy, nổ trên địa bàn TP.HCM diễn biến hết sức phức tạp, đặc biệt tại các hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh.

Theo thống kê, từ năm 2018 đến nay, 50,8% vụ cháy ở TP.HCM xảy ra ở nhà riêng lẻ và nhà kết hợp sản xuất kinh doanh, trong đó 76% nguyên nhân xuất phát từ hệ thống, thiết bị điện trong hộ gia đình.

Trước thực trạng này, Công an TP.HCM cho biết trong thời gian tới sẽ tổ chức huấn luyện chuyên sâu về nghiệp vụ PCCC và CNCH cho hơn 15.000 thành viên thuộc lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trong năm 2025.

Chương trình huấn luyện tập trung vào nội dung quy định tại Luật Phòng cháy chữa cháy và các văn bản hướng dẫn thi hành. Mục tiêu của chương trình huấn luyện là giúp các thành viên vận dụng ngay kiến thức vào thực tiễn, chủ động phối hợp với lực lượng chức năng để kịp thời ứng phó sự cố, qua đó giảm thiểu thiệt hại do cháy nổ gây ra.

Siết chặt quản lý PCCC tại các nhà trọ, chung cư

Trước đó, Công an quận 1 cũng đã tăng cường kiểm tra PCCC tại các cơ sở kinh doanh nhà trọ, chung cư nhằm đảm bảo an toàn cho người thuê trọ. Trung tá Lê Tấn Châu, Phó Trưởng Công an quận 1, cho biết: "Chúng tôi thường xuyên kiểm tra và yêu cầu khắc phục ngay những trường hợp vi phạm để bảo đảm an toàn".

Bên cạnh đó, quận 1 còn triển khai mô hình "Nhà tôi ba có", khuyến khích các hộ gia đình trang bị mặt nạ phòng độc, thiết bị báo cháy thông minh và bình chữa cháy. Đây là giải pháp thiết thực nhằm nâng cao ý thức tự bảo vệ của người dân.

Trước đó, Công an quận 1 phối hợp Công an phường Nguyễn Cư Trinh tuyên truyền, hướng dẫn người dân tuân thủ quy định PCCC tại khu Mả Lạng. Ảnh: Chinh Hoàng

Ngoài ra, Trung tá Châu cũng cảnh báo người thuê trọ, đặc biệt là giới trẻ, cần sử dụng thiết bị điện an toàn, không câu mắc điện tùy tiện, không sạc điện thoại qua đêm khi đang ngủ và tránh để thiết bị điện gần vật liệu dễ cháy.

Trong một hoạt động hỗ trợ cộng đồng, UBND phường Nguyễn Cư Trinh và Công an quận 1 đã trao tặng 30 phần quà gồm mặt nạ phòng độc và thiết bị báo cháy cho các hộ dân nhằm tăng cường khả năng phòng chống cháy nổ.