Tập huấn nghiệp vụ bồi thường cho cán bộ, đẩy nhanh tiến độ dự án trọng điểm tại TP.HCM

Hơn 1.500 công chức tại TP.HCM được bồi dưỡng nghiệp vụ về bồi thường, giải phóng mặt bằng

Hiện nay, sau khi hợp nhất mở rộng phạm vi địa giới hành chính, vấn đề giải phóng mặt bằng, triển khai các dự án tại TP.HCM đang được tập trung. Để triển khai tốt công tác này, Sở Nội vụ TP.HCM phối hợp với Sở Nông nghiệp - Môi trường và Sở Xây dựng tổ chức hội nghị tập huấn (trực tiếp kết hợp trực tuyến) về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn.

Hội nghị có sự tham dự của hơn 1.500 công chức, viên chức thuộc hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và hội đồng thẩm định giá đất tại 168 xã, phường, thị trấn.

Bà Phạm Thị Thanh Hiền - Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM cho biết chính quyền địa phương 2 cấp sau 3 tháng đi vào hoạt động, bên những điểm sáng cũng còn có những khó khăn, nhất là công tác giải phóng mặt bằng, giải ngân đầu tư công cũng gặp nhiều khó khăn.

Chính vì vậy, lãnh đạo chính quyền TP.HCM rất quan tâm đến việc tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, viên chức trên từng lĩnh vực, đặc biệt là những vấn đề "nóng" hiện nay, trong đó có công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, giải ngân đầu tư công.

TP.HCM siết chặt nghiệp vụ bồi thường cho cán bộ để đẩy nhanh tiến độ dự án trọng điểm. Ảnh: Gia Linh

Ông Nguyễn Toàn Thắng - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM cho hay công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng yêu cầu ngày càng cao về bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân có đất bị thu hồi.

Trong khi luật Đất đai năm 2024 và các nghị định hướng dẫn thi hành có nhiều điểm mới liên quan trực tiếp đến công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Nếu đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức không được trang bị kịp thời, thống nhất, sẽ dẫn đến cách hiểu và áp dụng không đồng đều, dễ phát sinh vướng mắc, khiếu kiện, ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

Ông Thắng nhấn mạnh, hội nghị tập huấn không chỉ là dịp trang bị kiến thức pháp lý, mà còn là diễn đàn để cán bộ các đơn vị trao đổi thẳng thắn, chia sẻ kinh nghiệm thực tế, cùng nhau tháo gỡ khó khăn. Qua đó, thành phố kỳ vọng sẽ nâng cao hiệu quả công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, góp phần thúc đẩy tiến độ đầu tư công và tạo nền tảng cho sự phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.

Được biết, TP.HCM đã đẩy nhanh công tác bồi thường giải phóng mặt bằng với nhiều dự án. Trong đó, tập trung ưu tiên các dự án trọng điểm như dự án cải tạo môi trường bờ Bắc Kênh Đôi (quận 8 cũ); dự án cải tạo Rạch Xuyên Tâm (quận Bình Thạnh và quận Gò Vấp cũ); dự án cầu đường Nguyễn Khoái (quận 4 cũ)...