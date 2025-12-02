TP.HCM thành lập Hội đồng thẩm định Bảng giá đất mới

UBND TP.HCM vừa ban hành Quyết định số 2940/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng thẩm định Bảng giá đất TP.HCM. Hội đồng gồm nhiều lãnh đạo sở, ngành và Chủ tịch UBND của 168 phường, xã, đặc khu trên địa bàn thành phố.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Minh Thạnh được giao giữ chức Chủ tịch Hội đồng.

TP.HCM đang khẩn trương xây dựng bảng giá đất lần đầu, áp dụng từ đầu năm 2026. Ảnh: H.V

Theo quyết định, Hội đồng có nhiệm vụ tổ chức thẩm định Bảng giá đất TP.HCM theo đúng quy định của Luật Đất đai 2024 và các nghị định hướng dẫn. Đây là bước quan trọng nhằm chuẩn bị cho việc ban hành bảng giá đất áp dụng từ năm 2026. Bảng giá đất là căn cứ để thu thuế, tính tiền bồi thường–giải phóng mặt bằng, thu tiền sử dụng đất và nhiều chính sách khác liên quan trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp.

Hội đồng quy tụ lãnh đạo của 22 sở, ngành như Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch – Kiến trúc, Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an TP, Bộ Tư lệnh TP, Thanh tra Thành phố... nhằm đảm bảo tính toàn diện trong đánh giá và thẩm định. Ngoài ra, Mặt trận Tổ quốc TP.HCM và Hội Nông dân Thành phố sẽ được mời tham gia phản biện tại các phiên họp để tăng tính minh bạch và khách quan.

Hội đồng được quyền sử dụng con dấu của UBND TP.HCM trong quá trình hoạt động và Chủ tịch Hội đồng sẽ quyết định thành lập Tổ giúp việc khi cần thiết. Kinh phí hoạt động được thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành. Quyết định cũng nêu rõ Hội đồng sẽ tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 3521/QĐ-UBND ban hành tháng 8/2024 về kiện toàn Hội đồng thẩm định trước đó. UBND TP.HCM yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp triển khai, bảo đảm tiến độ xây dựng Bảng giá đất mới phục vụ quản lý nhà nước và phát triển kinh tế – xã hội.

Trước đó, Chủ tịch UBND TP.HCM có văn bản chỉ đạo toàn bộ sở ngành, quận huyện khẩn trương hoàn thiện dữ liệu, dự toán và hồ sơ theo quy định để xây dựng bảng giá đất lần đầu sau sáp nhập, đảm bảo kịp áp dụng từ ngày 1/1/2026.

Theo chỉ đạo của UBND TP.HCM, việc xây dựng bảng giá đất mới phải hoàn thành để kịp thời trình, công bố và áp dụng từ ngày 1/1/2026. Chủ tịch TP yêu cầu tất cả cơ quan liên quan nghiêm túc thực hiện chỉ đạo.

Lãnh đạo thành phố yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương tổng hợp, hoàn thiện dự thảo bảng giá đất theo Luật Đất đai 2024, đảm bảo tiến độ áp dụng từ 1/1/2026.

Đáng chú ý, lãnh đạo TP khẳng định người đứng đầu các cơ quan sẽ chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND TP nếu để xảy ra chậm trễ, ảnh hưởng đến tiến độ ban hành bảng giá đất sau sáp nhập – một nhiệm vụ có tính chất nền tảng trong quản lý nhà nước về đất đai giai đoạn mới.