



Theo báo cáo, tổng số tiền phí thu được đến nay là khoảng 8,5 tỷ đồng. Con số này bao gồm 7 tỷ đồng từ các hoạt động trước đó và hơn 1,5 tỷ đồng thu thêm từ tháng 3 đến tháng 7 năm 2025, chủ yếu từ các hoạt động lễ hội, sự kiện thể thao và điểm trông giữ ôtô sạc điện.

Sở Xây dựng cho biết đang phối hợp với 168 phường, xã để rà soát, tổng hợp số phí thu tại các địa bàn mới sáp nhập. Tuy nhiên, việc thu phí đang gặp nhiều khó khăn do sự chồng chéo về quy định.

"Ma trận" pháp lý sau sáp nhập

Hiện tại, việc thu phí sử dụng lòng đường, vỉa hè tại địa bàn TP.HCM (cũ) vẫn được thực hiện theo Nghị quyết số 15/2023 và 01/2018 của HĐND TP.HCM. Tương tự, tại địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ) sau khi sáp nhập, việc thu phí vẫn tiếp tục theo Nghị quyết số 106/2019 do Hội đồng nhân dân tỉnh này ban hành.

Người dân, các hộ dân kinh doanh, buôn bán ủng hộ với việc mở rộng thu phí vỉa hè tại các tuyến đường trung tâm quận 1. Ảnh: D.B

Trong khi đó, tại các phường, xã thuộc địa bàn tỉnh Bình Dương (cũ) chưa triển khai thu phí vì chưa có nghị quyết tương ứng. Tình trạng "mỗi nơi một luật" này tạo ra sự không đồng bộ trong công tác quản lý.

Sở Xây dựng đã nhiều lần kiến nghị UBND TP sớm bãi bỏ các quyết định cũ của TP.HCM và tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu để phù hợp với Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và các nghị định mới của Chính phủ. Đồng thời, sở cũng đề xuất xây dựng một nghị quyết thống nhất thay thế cho các quy định hiện hành.

Vướng mắc trong việc xây dựng đề án quản lý mới

Bên cạnh việc thu phí, TP.HCM cũng đang nỗ lực xây dựng một Đề án quản lý, khai thác và sử dụng lòng đường, vỉa hè hiệu quả hơn, không chỉ giới hạn ở các hoạt động giao thông.

Tuy nhiên, đề án này đang gặp phải vướng mắc pháp lý do chưa rõ cơ sở để áp dụng theo Nghị định số 44/2024 của Chính phủ. Sở Xây dựng kiến nghị tổng hợp các vướng mắc, báo cáo Bộ Xây dựng để kiến nghị Chính phủ sửa đổi, bổ sung nghị định, tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho việc quản lý vỉa hè.

Ngoài ra, kế hoạch xây dựng phần mềm quản lý thu phí cũng đang được rà soát để đảm bảo phù hợp với các quy định mới và quy mô của TP.HCM sau khi sáp nhập.

Để tăng cường hiệu quả, Sở Xây dựng đã kiến nghị UBND TP chỉ đạo công an và các phường, xã tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn và xử lý kiên quyết các trường hợp lấn chiếm, sử dụng vỉa hè sai quy định.

Phí vỉa hè TP.HCM: Tiếp tục thu theo quy định cũ, không được từ chối hồ sơ



Tình trạng hiện tại: TP.HCM vẫn tiếp tục thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè theo các nghị quyết cũ, bao gồm cả các quy định trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) sau khi sáp nhập.

Lý do: Các quy định này vẫn còn hiệu lực vì chưa có văn bản mới thay thế hoặc bãi bỏ.

Chỉ đạo mới: Sở Xây dựng TP.HCM yêu cầu các đơn vị liên quan không được từ chối tiếp nhận hồ sơ xin phép sử dụng lòng đường, vỉa hè của người dân và doanh nghiệp.

Mức phí: Từ 50.000 đến 350.000 đồng/m2/tháng tùy mục đích sử dụng. Phí trông giữ xe cao hơn các hoạt động khác.

Mục tiêu: TP.HCM hướng đến mục tiêu quản lý vỉa hè trật tự, hiệu quả và an toàn cho người đi bộ, thay vì chỉ để tăng ngân sách.

Kế hoạch tương lai: Thành phố đang xây dựng một đề án mới về quản lý, khai thác vỉa hè để thống nhất các quy định trên toàn địa bàn.