Trong số hàng loạt nhiệm vụ, có những nhiệm vụ đã và đang thực hiện; đồng thời, có nhiều nhiệm vụ sẽ triển khai thực hiện từ nay đến đầu năm 2026. Theo UBND TP.HCM, việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trên nhằm nâng cao nhận thức trong toàn xã hội, đổi mới tư duy, tạo khí thế mới về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (KH-CN, ĐMST và CĐS) quốc gia.

Theo đó, UBND TP.HCM chỉ đạo các sở, ngành, tổ chức liên quan, mà Sở Khoa học và Công nghệ là trung tâm, phải triển khai thực hiện các nhiệm vụ về phát triển KH-CN, ĐMST và CĐS.

Tập huấn phần mềm dùng chung cho cán bộ TP.HCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh: Minh Khuê

Đáng chú ý, không chỉ tổ chức truyền thông, TP.HCM sẽ lên kế hoạch và triển khai thực hiện phong trào “Bình dân học vụ số”. Trong đó, trong tháng 9 có việc tổ chức 50 lớp tập huấn kỹ năng số và chuyển đổi số thực chiến. Các lớp tập huấn theo chuyên đề về kỹ năng sử dụng nền tảng số, quản trị dữ liệu, an toàn thông tin cá nhân, kỹ năng sử dụng AI.

Bên cạnh đó, khai thác công cụ phục vụ công việc, quản lý hành chính; tập huấn trực tiếp tại cơ sở hoặc trực tuyến với hình thức tương tác thực tiễn (case-study, mô phỏng tình huống) nhằm nâng cao năng lực số cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân.

Bà Trần Thị Diệu Thúy – Phó Chủ tịch UBND TP.HCM – cho biết: "UBND TP sẽ đăng ký xây dựng Nghị quyết HĐND TP về các cơ chế, chính sách triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, về đột phá phát triển KH-CN, ĐMST và CĐS trên địa bàn TP.HCM. Dự kiến sẽ trình HĐND trong tháng 9/2025".

Các cán bộ ở bộ phận một cửa của quận 6 tất bật hỗ trợ người dân làm thủ tục hành chính. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

UBND TP.HCM sẽ đánh giá tổng thể về hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo và kế hoạch đưa TP.HCM vào top 100 thành phố có hệ sinh thái năng động toàn cầu. Đề xuất vào tháng 11/2025, TP.HCM thành lập sàn giao dịch công nghệ. Qua đó, hỗ trợ cho các bên có nhu cầu giao dịch công nghệ, giới thiệu, tư vấn, môi giới, hỗ trợ định giá, hỗ trợ kỹ thuật, hỗ trợ đàm phán, ký kết, thực hiện giao dịch công nghệ, tài sản trí tuệ... nhằm thúc đẩy kết nối cung cầu công nghệ, sản phẩm, dịch vụ khoa học và công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Thành phố cũng triển khai hạ tầng tính toán hiệu năng cao phục vụ nghiên cứu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trên địa bàn TP.HCM giai đoạn mới (hình thức thuê dịch vụ công nghệ thông tin). Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong phân tích, dự báo phát triển kinh tế - xã hội TP.HCM.

Chị Nguyễn Ngọc Thanh được ông Nguyễn Minh Thiện, Phó Chủ tịch UBND, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Tân Hưng, hướng dẫn sử dụng quét căn cước in tờ khai tại máy kiosk. Ảnh: Huỳnh Thơ

Ngoài các nhiệm vụ trên, TP.HCM còn có kế hoạch triển khai Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030 (giai đoạn 2026-2030); Chương trình phát triển kinh tế số của thành phố; Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2025-2030 và Chương trình nghiên cứu khoa học - phát triển công nghệ và nâng cao tiềm lực khoa học và công nghệ (KH&CN)…

Tuy nhiên, nhiệm vụ trọng tâm trước mắt, TP.HCM phải hoàn thành tích hợp 100% dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) lên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Cụ thể là thống kê, phân loại và chuẩn hóa toàn bộ danh mục dịch vụ công trực tuyến hiện có.

Phối hợp với các sở, ngành đẩy nhanh tiến độ chuẩn hóa quy trình, dữ liệu và hoàn thiện kỹ thuật tích hợp. Đảm bảo các dịch vụ công trực tuyến (DVCTT toàn trình và DVCTT một phần) được kết nối, chia sẻ và đồng bộ thông tin trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, tăng khả năng giám sát, đo lường mức độ hài lòng người dân và doanh nghiệp.

Người dân được hỗ trợ cài đặt ứng dụng tại điểm cập nhật tri thức số, ở trụ sở khu phố 11, phường Bình Tiên, TP.HCM. Ảnh: T.L

Ông Võ Minh Thành – Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ - cho biết: "Trước tháng 12, TP.HCM sau sáp nhập đã đặt ra nhiệm vụ phải tăng cường đầu tư, hoàn thiện hạ tầng KH-CN, ĐMST và CĐS quốc gia, như: Lắp đặt mới trạm thu phát sóng thông tin di động 5G tại các vị trí chưa được phủ sóng 5G.

Các khu công nghệ cao, khu công nghệ thông tin tập trung, Trung tâm nghiên cứu phát triển, ĐMST, khu công nghiệp, nhà ga/cảng biển/sân bay quốc tế… phải được phủ sóng 5G".

Người dân đến làm thủ tục tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Tân Hưng. Ảnh: Huỳnh Thơ

Được biết, trước khi ban hành kế hoạch này, TP.HCM đã thực hiện triển khai hệ thống thông tin, phục vụ triển khai mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Từ ngày 10/5, TP.HCM đã tổ chức tập huấn đồng bộ các nền tảng số dùng chung cho cán bộ, công chức 168 phường, xã, đặc khu. Đặc biệt, thành phố đã tổ chức 3 lần vận hành thử. Trong đó, ngày 25/6/2025, thành phố đã vận hành thử nghiệm kết nối hệ thống từ Thành ủy, UBND TP đến đồng loạt 168 phường, xã, đặc khu của TP.HCM. Đảm bảo kết nối liên thông giữa thành phố đến phường xã, từ cơ quan Đảng đến cơ quan Chính quyền.

Hiện TP.HCM có 5 nền tảng số dùng chung được thống nhất triển khai gồm: Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến; Hệ thống quản lý văn bản, chỉ đạo điều hành; Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính; Hệ thống tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân và Hệ thống thư điện tử công vụ.