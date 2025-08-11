Chủ đề nóng

Thứ hai, ngày 11/08/2025 11:54 GMT+7

TP.HCM triển khai kế hoạch 100 ngày phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số

Hoàng Hưng Thứ hai, ngày 11/08/2025 11:54 GMT+7
Ngày 11/8, UBND TP.HCM đã chính thức công bố văn bản số 35/KH-UBND về kế hoạch 100 ngày thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn TP.HCM.
Trong số hàng loạt nhiệm vụ, có những nhiệm vụ đã và đang thực hiện; đồng thời, có nhiều nhiệm vụ sẽ triển khai thực hiện từ nay đến đầu năm 2026. Theo UBND TP.HCM, việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trên nhằm nâng cao nhận thức trong toàn xã hội, đổi mới tư duy, tạo khí thế mới về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (KH-CN, ĐMST và CĐS) quốc gia.

Theo đó, UBND TP.HCM chỉ đạo các sở, ngành, tổ chức liên quan, mà Sở Khoa học và Công nghệ là trung tâm, phải triển khai thực hiện các nhiệm vụ về phát triển KH-CN, ĐMST và CĐS.

Tập huấn phần mềm dùng chung cho cán bộ TP.HCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh: Minh Khuê

Đáng chú ý, không chỉ tổ chức truyền thông, TP.HCM sẽ lên kế hoạch và triển khai thực hiện phong trào “Bình dân học vụ số”. Trong đó, trong tháng 9 có việc tổ chức 50 lớp tập huấn kỹ năng số và chuyển đổi số thực chiến. Các lớp tập huấn theo chuyên đề về kỹ năng sử dụng nền tảng số, quản trị dữ liệu, an toàn thông tin cá nhân, kỹ năng sử dụng AI.

Bên cạnh đó, khai thác công cụ phục vụ công việc, quản lý hành chính; tập huấn trực tiếp tại cơ sở hoặc trực tuyến với hình thức tương tác thực tiễn (case-study, mô phỏng tình huống) nhằm nâng cao năng lực số cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân.

Bà Trần Thị Diệu Thúy – Phó Chủ tịch UBND TP.HCM – cho biết: "UBND TP sẽ đăng ký xây dựng Nghị quyết HĐND TP về các cơ chế, chính sách triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, về đột phá phát triển KH-CN, ĐMST và CĐS trên địa bàn TP.HCM. Dự kiến sẽ trình HĐND trong tháng 9/2025".

Các cán bộ ở bộ phận một cửa của quận 6 tất bật hỗ trợ người dân làm thủ tục hành chính. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

UBND TP.HCM sẽ đánh giá tổng thể về hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo và kế hoạch đưa TP.HCM vào top 100 thành phố có hệ sinh thái năng động toàn cầu. Đề xuất vào tháng 11/2025, TP.HCM thành lập sàn giao dịch công nghệ. Qua đó, hỗ trợ cho các bên có nhu cầu giao dịch công nghệ, giới thiệu, tư vấn, môi giới, hỗ trợ định giá, hỗ trợ kỹ thuật, hỗ trợ đàm phán, ký kết, thực hiện giao dịch công nghệ, tài sản trí tuệ... nhằm thúc đẩy kết nối cung cầu công nghệ, sản phẩm, dịch vụ khoa học và công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Thành phố cũng triển khai hạ tầng tính toán hiệu năng cao phục vụ nghiên cứu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trên địa bàn TP.HCM giai đoạn mới (hình thức thuê dịch vụ công nghệ thông tin). Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong phân tích, dự báo phát triển kinh tế - xã hội TP.HCM.

Chị Nguyễn Ngọc Thanh được ông Nguyễn Minh Thiện, Phó Chủ tịch UBND, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Tân Hưng, hướng dẫn sử dụng quét căn cước in tờ khai tại máy kiosk. Ảnh: Huỳnh Thơ

Ngoài các nhiệm vụ trên, TP.HCM còn có kế hoạch triển khai Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030 (giai đoạn 2026-2030); Chương trình phát triển kinh tế số của thành phố; Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2025-2030 và Chương trình nghiên cứu khoa học - phát triển công nghệ và nâng cao tiềm lực khoa học và công nghệ (KH&CN)…

Tuy nhiên, nhiệm vụ trọng tâm trước mắt, TP.HCM phải hoàn thành tích hợp 100% dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) lên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Cụ thể là thống kê, phân loại và chuẩn hóa toàn bộ danh mục dịch vụ công trực tuyến hiện có.

Phối hợp với các sở, ngành đẩy nhanh tiến độ chuẩn hóa quy trình, dữ liệu và hoàn thiện kỹ thuật tích hợp. Đảm bảo các dịch vụ công trực tuyến (DVCTT toàn trình và DVCTT một phần) được kết nối, chia sẻ và đồng bộ thông tin trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, tăng khả năng giám sát, đo lường mức độ hài lòng người dân và doanh nghiệp.

Người dân được hỗ trợ cài đặt ứng dụng tại điểm cập nhật tri thức số, ở trụ sở khu phố 11, phường Bình Tiên, TP.HCM. Ảnh: T.L

Ông Võ Minh Thành – Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ - cho biết: "Trước tháng 12, TP.HCM sau sáp nhập đã đặt ra nhiệm vụ phải tăng cường đầu tư, hoàn thiện hạ tầng KH-CN, ĐMST và CĐS quốc gia, như: Lắp đặt mới trạm thu phát sóng thông tin di động 5G tại các vị trí chưa được phủ sóng 5G.

Các khu công nghệ cao, khu công nghệ thông tin tập trung, Trung tâm nghiên cứu phát triển, ĐMST, khu công nghiệp, nhà ga/cảng biển/sân bay quốc tế… phải được phủ sóng 5G".

Người dân đến làm thủ tục tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Tân Hưng. Ảnh: Huỳnh Thơ

Được biết, trước khi ban hành kế hoạch này, TP.HCM đã thực hiện triển khai hệ thống thông tin, phục vụ triển khai mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Từ ngày 10/5, TP.HCM đã tổ chức tập huấn đồng bộ các nền tảng số dùng chung cho cán bộ, công chức 168 phường, xã, đặc khu. Đặc biệt, thành phố đã tổ chức 3 lần vận hành thử. Trong đó, ngày 25/6/2025, thành phố đã vận hành thử nghiệm kết nối hệ thống từ Thành ủy, UBND TP đến đồng loạt 168 phường, xã, đặc khu của TP.HCM. Đảm bảo kết nối liên thông giữa thành phố đến phường xã, từ cơ quan Đảng đến cơ quan Chính quyền.

Hiện TP.HCM có 5 nền tảng số dùng chung được thống nhất triển khai gồm: Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến; Hệ thống quản lý văn bản, chỉ đạo điều hành; Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính; Hệ thống tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân và Hệ thống thư điện tử công vụ.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

TP.HCM nói không với yêu cầu của Trường Đại học Văn Lang, sẵn sàng cưỡng chế để đảm bảo tiến độ cải tạo rạch Xuyên Tâm

TP.HCM không chấp nhận việc lùi thời gian tập kết thiết bị, nhân công thi công gói thầu XL-03 thuộc dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm, từ ngày 10/8 sang 20/8 mà Trường Đại học Văn Lang yêu cầu.

Người kế nhiệm PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu: "Chúng tôi chia tay để thầy đi làm những việc lớn lao hơn"

Chuyển động Sài Gòn
Người kế nhiệm PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu: 'Chúng tôi chia tay để thầy đi làm những việc lớn lao hơn'

TP.HCM: 3 người đàn ông và 1 phụ nữ ẩu đả, gây náo loạn trên đường

Chuyển động Sài Gòn
TP.HCM: 3 người đàn ông và 1 phụ nữ ẩu đả, gây náo loạn trên đường

'Chỉ nghe tiếng la ó và tiếng hung khí va vào nhau': Nhân chứng kể lại vụ hỗn chiến kinh hoàng ở TP.HCM

Chuyển động Sài Gòn
'Chỉ nghe tiếng la ó và tiếng hung khí va vào nhau': Nhân chứng kể lại vụ hỗn chiến kinh hoàng ở TP.HCM

Ô tô 16 chỗ bốc cháy dữ dội trên đường Phan Đăng Lưu, TP.HCM

Chuyển động Sài Gòn
Ô tô 16 chỗ bốc cháy dữ dội trên đường Phan Đăng Lưu, TP.HCM

Đọc thêm

Dùng silicon chống dột, một thanh niên bỏng rát toàn thân, mù tạm thời
Xã hội

Dùng silicon chống dột, một thanh niên bỏng rát toàn thân, mù tạm thời

Xã hội

Vừa chát xong lớp silicon chống dột thì trời bất ngờ đổ mưa lớn, khi đứng dưới mái hiên, nước mưa có chứa silicon đã đổ lên người bệnh nhân, gây dị ứng nặng.

Thanh tra Chính phủ trả lời về việc xử lý vi phạm 5 dự án điện gió tại Gia Lai
Bạn đọc

Thanh tra Chính phủ trả lời về việc xử lý vi phạm 5 dự án điện gió tại Gia Lai

Bạn đọc

Tháng 8/2025, Thanh tra Chính phủ vừa có báo cáo kết quả giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri một số tỉnh, thành phố gửi trước kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, trong đó có vấn đề liên quan đến xử lý vi phạm 5 dự án điện gió tại Gia Lai.

Đừng chỉ luộc trứng bằng nước lã, dùng loại nguyên liệu này vừa thơm ngon vừa đẹp mắt
Gia đình

Đừng chỉ luộc trứng bằng nước lã, dùng loại nguyên liệu này vừa thơm ngon vừa đẹp mắt

Gia đình

Luộc trứng theo cách này không những dinh dưỡng, ngon miệng mà còn đơn giản, dễ làm, thơm mùi trà, hình thức cũng rất đẹp mắt.

Hai xe khách chiếm trọn đường, hàng loạt xe máy 'leo' vỉa hè ở TP.HCM
Chuyển động Sài Gòn

Hai xe khách chiếm trọn đường, hàng loạt xe máy "leo" vỉa hè ở TP.HCM

Chuyển động Sài Gòn

Một đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội đã ghi lại cảnh hai xe khách dừng chắn ngang đường Ngô Gia Tự, phường An Đông (TP.HCM), gây ùn tắc và buộc hàng chục xe máy phải di chuyển lên vỉa hè.

Hàn Quốc bắn 21 loạt đại bác chào đón Tổng Bí thư Tô Lâm
Tin tức

Hàn Quốc bắn 21 loạt đại bác chào đón Tổng Bí thư Tô Lâm

Tin tức

Sáng 11/8, lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Đại Hàn Dân Quốc (từ ngày 10-13/8) đã được tổ chức trọng thể tại Phủ Tổng thống Hàn Quốc Yongsan.

Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu kiểm tra phương án xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã Phong Thổ
Lai Châu Ngày Mới

Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu kiểm tra phương án xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã Phong Thổ

Lai Châu Ngày Mới

Đoàn công tác của tỉnh Lai Châu do bà Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn vừa kiểm tra phương án xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã Phong Thổ.

Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung; Chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác Việt-Hàn
Thế giới

Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung; Chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác Việt-Hàn

Thế giới

Sáng 11/8, ngay sau lễ đón chính thức tại Phủ Tổng thống ở Thủ đô Seoul, Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung.

Kế hoạch bí mật của EU và Ukraine được tiết lộ tại Đức
Thế giới

Kế hoạch bí mật của EU và Ukraine được tiết lộ tại Đức

Thế giới

Các chính trị gia châu Âu sẽ hành động cùng với chính quyền Kiev để phản đối các sáng kiến hòa bình của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm giải quyết xung đột Ukraine, tờ báo Đức Die Zeit đưa tin.

Phó Chủ tịch Quốc hội: Cần có lộ trình, biện pháp hỗ trợ để tiến tới cấm xe máy xăng ở Hà Nội
Tin tức

Phó Chủ tịch Quốc hội: Cần có lộ trình, biện pháp hỗ trợ để tiến tới cấm xe máy xăng ở Hà Nội

Tin tức

Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh đồng tình với chính sách hướng tới giảm phát thải nhưng theo ông cần có lộ trình từng bước để tiến tới cấm xe máy chạy xăng tại Hà Nội.

Công an TP.HCM thúc đẩy chuyển đổi số, phát huy sức trẻ phục vụ người dân
Chuyển động Sài Gòn

Công an TP.HCM thúc đẩy chuyển đổi số, phát huy sức trẻ phục vụ người dân

Chuyển động Sài Gòn

Ngày 11/8, Công an TP.HCM đã tổ chức lễ khai mạc triển lãm "Công an TP.HCM - Tiếp bước truyền thống anh hùng" và phát động phong trào "Tuổi trẻ Công an TP đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, tiên phong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số phục vụ công tác giai đoạn 2025-2030.

Nữ thiếu tá công an xinh đẹp chia sẻ khi vào vai 'Girl phố' khiến rất nhiều người bất ngờ
Tin tức

Nữ thiếu tá công an xinh đẹp chia sẻ khi vào vai "Girl phố" khiến rất nhiều người bất ngờ

Tin tức

Xuất hiện với mái tóc xõa, trang phục bụi bặm và thần thái ngổ ngáo trong màn diễn trấn áp "quái xế" tại Ngày hội Vì Thủ đô bình yên, thiếu tá Lê Mai Ly khiến khán giả bất ngờ khi biết ngoài đời chị là nữ công an vốn gắn với hình ảnh chỉn chu, nghiêm nghị.

Bùi Vĩ Hào báo tin vui cho Becamex TP.HCM và U22 Việt Nam
Thể thao

Bùi Vĩ Hào báo tin vui cho Becamex TP.HCM và U22 Việt Nam

Thể thao

Tiền đạo Bùi Vĩ Hào tiết lộ rằng, quá trình hồi phục chấn thương của anh đang tiến triển tốt. Chân sút 22 tuổi chuẩn bị trở lại tập luyện với bóng.

Họa sĩ nhí 13 tuổi vừa nhận giải thưởng Khát vọng Dế Mèn 2025 đã mang tranh vào TP.HCM triển lãm
Chuyển động Sài Gòn

Họa sĩ nhí 13 tuổi vừa nhận giải thưởng Khát vọng Dế Mèn 2025 đã mang tranh vào TP.HCM triển lãm

Chuyển động Sài Gòn

Vừa nhận giải Khát vọng Dế Mèn năm 2025 cách đây hơn 2 tháng, họa sĩ nhí 13 tuổi Phạm Hải Nguyên đã được Artonis và 22 Gallery tổ chức triển lãm cá nhân ở TP.HCM từ 15-25/8.

Đà Nẵng: Hàng trăm bị hại dự phiên tòa xét xử vụ công ty tài chính “ảo” chiếm đoạt 139 tỷ đồng
Pháp luật

Đà Nẵng: Hàng trăm bị hại dự phiên tòa xét xử vụ công ty tài chính “ảo” chiếm đoạt 139 tỷ đồng

Pháp luật

Sáng 11/8, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử Lê Trọng Linh và Trương Quốc Thái – hai bị cáo cầm đầu Công ty Cổ phần Tài chính VietNamCapital “ảo”, bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt hơn 139 tỷ đồng của 288 bị hại. Phiên xử có hàng trăm nạn nhân đến tham dự để theo dõi và đòi quyền lợi.

Nữ sinh Trung Quốc nổi tiếng trên mạng xã hội vì giống hệt cố minh tinh Từ Hy Viên
Xã hội

Nữ sinh Trung Quốc nổi tiếng trên mạng xã hội vì giống hệt cố minh tinh Từ Hy Viên

Xã hội

Một nữ sinh 24 tuổi ở Trung Quốc bất ngờ nổi tiếng trên mạng xã hội nhờ ngoại hình được cho là giống hệt cố diễn viên Đài Loan Từ Hy Viên.

Cảng Cái Mép - Thị Vải: Từ cảng địa phương đến vị thế dẫn đầu toàn cầu
Kinh tế

Cảng Cái Mép - Thị Vải: Từ cảng địa phương đến vị thế dẫn đầu toàn cầu

Kinh tế

Với những lợi thế tự nhiên và đầu tư mạnh mẽ, cụm cảng Cái Mép - Thị Vải không chỉ là cửa ngõ giao thương quốc tế quan trọng mà còn khẳng định vị thế trên bản đồ hàng hải toàn cầu, khi mới đây được xếp hạng thứ 7 về hiệu suất khai thác.

Vụ 2 người đàn ông cầm gậy đuổi đánh nhau trên đường Tô Ngọc Vân: Bắt giam 2 đối tượng
Chuyển động Sài Gòn

Vụ 2 người đàn ông cầm gậy đuổi đánh nhau trên đường Tô Ngọc Vân: Bắt giam 2 đối tượng

Chuyển động Sài Gòn

Liên quan đến vụ 2 người đàn ông cầm gậy đuổi đánh nhau trên đường Tô Ngọc Vân, Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt giam 2 đối tượng để điều tra.

Đà Nẵng: Tìm lại kỷ vật 20 năm bị rơi xuống biển cho nữ du khách
Xã hội

Đà Nẵng: Tìm lại kỷ vật 20 năm bị rơi xuống biển cho nữ du khách

Xã hội

Trong chuyến du lịch Đà Nẵng, chị Nguyễn Thị Hoàng Quý đánh rơi nhẫn cưới khi tắm biển Mỹ Khê. Nhờ sự hỗ trợ của Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng, kỷ vật gắn bó suốt 20 năm đã được tìm thấy và trao trả cho chị.

Lai lịch bí ẩn của chiếc tàu hoang ở Côn Đảo
Xã hội

Lai lịch bí ẩn của chiếc tàu hoang ở Côn Đảo

Xã hội

Tàu Sheng Li tại Côn Đảo được đề xuất đánh chìm để phục vụ lặn biển cao cấp. Lai lịch chiếc tàu này khá bí ẩn, từng trôi dạt vào biển Vũng Tàu và không rõ chủ nhân.

Tổng lực ra quân, Đà Nẵng “kích hoạt” cao điểm bảo vệ tuyệt đối trước loạt sự kiện trọng đại
Tin tức

Tổng lực ra quân, Đà Nẵng “kích hoạt” cao điểm bảo vệ tuyệt đối trước loạt sự kiện trọng đại

Tin tức

UBND TP Đà Nẵng vừa phát động đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, siết chặt an ninh trật tự trên toàn địa bàn nhằm bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội quan trọng sắp diễn ra.

Cụ bà 90 tuổi tự học luật để bảo vệ cho cho con trai bị cáo buộc tống tiền 16 triệu USD
Xã hội

Cụ bà 90 tuổi tự học luật để bảo vệ cho cho con trai bị cáo buộc tống tiền 16 triệu USD

Xã hội

Một cụ bà 90 tuổi ở Trung Quốc đã khiến nhiều người xúc động khi tự tìm hiểu pháp luật, nghiên cứu hồ sơ để ra tòa bảo vệ cho con trai bị cáo buộc tống tiền số tiền lên tới 117 triệu nhân dân tệ (khoảng 16 triệu USD).

Bí mật về nhà báo Mỹ tham dự vụ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản
Đông Tây - Kim Cổ

Bí mật về nhà báo Mỹ tham dự vụ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Đông Tây - Kim Cổ

Nhà báo Mỹ này trực tiếp ngồi trên máy bay trong phi đội Mỹ ném bom nguyên tử (tức bom A - một phiên bản của bom hạt nhân) xuống thành phố Nagasaki của Nhật Bản trong Chiến tranh Thế giới thứ 2.

Triển vọng ngành thép Việt Nam 'sáng cửa'
Nhà đất

Triển vọng ngành thép Việt Nam 'sáng cửa'

Nhà đất

Giá thép cây tại Trung Quốc giảm nhẹ, trong khi xuất khẩu thép đạt kỷ lục và nhập khẩu quặng sắt tăng mạnh, giúp triển vọng ngành thép Việt Nam tiếp tục khả quan nhờ đầu tư công và nhu cầu hạ tầng.

Cử tri và nhân dân đánh giá cao kết quả sắp xếp bộ máy, chính sách miễn giảm học phí
Tin tức

Cử tri và nhân dân đánh giá cao kết quả sắp xếp bộ máy, chính sách miễn giảm học phí

Tin tức

Cử tri và nhân dân đánh giá cao kết quả đạt được trong công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính. Song cũng bày tỏ lo lắng về các vấn đề nóng như lừa đảo bằng công nghệ cao, an toàn thực phẩm, dịch bệnh và thiên tai...

Dự án lắp máy sốc tim ở nơi công cộng của PGS Nguyễn Lân Hiếu: Vì sao 'cấp thiết' đến vậy?
Xã hội

Dự án lắp máy sốc tim ở nơi công cộng của PGS Nguyễn Lân Hiếu: Vì sao "cấp thiết" đến vậy?

Xã hội

Chuyên gia y tế hoàn toàn đồng tình với đề xuất lắp máy sốc điện của PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu, bởi sự hiện diện của máy sốc điện tại nơi công cộng sẽ giúp người xung quanh có thể cứu sống bệnh nhân trước khi đội cấp cứu đến.

Nguyên nhân gây mất tiếng và giải pháp cải thiện từ thảo dược
Doanh nghiệp

Nguyên nhân gây mất tiếng và giải pháp cải thiện từ thảo dược

Doanh nghiệp

Mất tiếng là một trong những tình trạng rối loạn giọng nói phổ biến, thường gặp ở các giáo viên, ca sĩ, MC, phát thanh viên... Tình trạng này không chỉ gây khó chịu trong giao tiếp mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc, chất lượng sống. Vậy mất tiếng do nguyên nhân nào và làm gì để cải thiện an toàn, bền vững? Hãy cùng tìm hiểu chi tiết qua bài viết dưới đây.

Xem trực tiếp bóng chuyền nữ U21 thế giới 2025: nữ U21 Việt Nam vs nữ U21 Argentina
Thể thao

Xem trực tiếp bóng chuyền nữ U21 thế giới 2025: nữ U21 Việt Nam vs nữ U21 Argentina

Thể thao

Qua 3 trận đấu tại giải vô địch bóng chuyền nữ U21 thế giới 2025, ĐT bóng chuyền nữ U21 Việt Nam gây bất ngờ khi toàn thắng, trong đó có 2 chiến thắng khó tin trước U21 Serbia và U21 Canada. Vào lúc 10h sáng nay (11/8), thầy trò Nguyễn Trọng Linh sẽ đối đầu ĐT bóng chuyền nữ U21 Argentina - ứng viên hàng đầu cho ngôi vô địch.

Về vựa nhãn lớn nhất tỉnh Phú Thọ, nông dân hái quả ngọt, thu hàng trăm triệu mỗi năm
Giảm nghèo nông thôn

Về vựa nhãn lớn nhất tỉnh Phú Thọ, nông dân hái quả ngọt, thu hàng trăm triệu mỗi năm

Giảm nghèo nông thôn

Những ngày đầu tháng 8, người dân ở xã Nật Sơn (tỉnh Phú Thọ) lại tất bật vào vụ thu hoạch nhãn. Năm nay, nhãn được mùa, sai trĩu cành, giúp nông dân "hái ra tiền", có của ăn của để.

Ông Zelensky đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng nan sau cuộc gặp Putin-Trump
Thế giới

Ông Zelensky đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng nan sau cuộc gặp Putin-Trump

Thế giới

Cuộc gặp sắp tới giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump đã đặt Tổng thống Ukraine Zelensky vào thế tiến thoái lưỡng nan, tờ báo Ý La Stampa đưa tin.

Xã Tuy An Đông, tỉnh Đắk Lắk có cây cầu gỗ dài nhất Việt Nam, sau sáp nhập 2 tỉnh Phú Yên, Đắk Lắk
Nhà nông

Xã Tuy An Đông, tỉnh Đắk Lắk có cây cầu gỗ dài nhất Việt Nam, sau sáp nhập 2 tỉnh Phú Yên, Đắk Lắk

Nhà nông

Cầu Ông Cọp dài 800m, là cây cầu gỗ dài nhất Việt Nam, bắc qua sông Phú Ngân nối liền xã Sông Cầu với xã Tuy An Đông, tỉnh ĐắkLắk mới (trước sáp nhập tỉnh Đắk Lắk, Phú Yên, xã Tuy An Đông thuộc huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên cũ), được người dân địa phương xây dựng từ năm 1998.

