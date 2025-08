"Xanh hoá" 100% xe buýt

Ông Nguyễn Vĩnh Toàn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM, cho biết sau khi sáp nhập các đơn vị, TP.HCM hiện có 164 tuyến xe buýt hoạt động rộng khắp, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân toàn thành phố.

Từ ngày 1/8, TP.HCM sẽ có thêm 443 xe buýt điện được đưa vào hoạt động. Ảnh: CH

Theo ông, TP.HCM đang đẩy mạnh chuyển đổi phương tiện xe buýt từ nhiên liệu hóa thạch sang sử dụng năng lượng điện, năng lượng xanh. Đến nay, thành phố đã có 21 tuyến xe buýt điện với 170 xe.

Từ ngày 1/8, TP.HCM sẽ có thêm 443 xe buýt điện được đưa vào hoạt động, nâng tổng số xe buýt điện trên địa bàn lên 613 xe, chiếm khoảng 26% tổng số phương tiện.

Bên cạnh đó, với khoảng 500 xe buýt sử dụng khí CNG, tỷ lệ phương tiện sử dụng năng lượng sạch tại TP HCM đã đạt 48%.

"Đây là một bước tiến đáng ghi nhận, góp phần hiện thực hóa mục tiêu 100% xe buýt sử dụng năng lượng xanh vào năm 2030 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ", ông Toàn nhận định.

Việc đưa vào khai thác 35 tuyến xe buýt mới, đặc biệt là 27 tuyến thuần điện của Phương Trang, không chỉ nâng cao chất lượng dịch vụ giao thông công cộng theo hướng hiện đại, bền vững mà còn góp phần quan trọng vào việc giảm phát thải khí nhà kính, cải thiện môi trường đô thị. Điều này cũng từng bước hình thành thói quen sử dụng phương tiện công cộng thân thiện với môi trường của người dân.

Để hệ thống vận hành hiệu quả, ông Nguyễn Vĩnh Toàn yêu cầu các phòng ban chuyên môn của Sở Xây dựng chủ động phối hợp, hỗ trợ về kỹ thuật, pháp lý và công tác quản lý nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động thông suốt, đúng định hướng. Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng cần theo dõi sát quá trình vận hành, kịp thời tiếp nhận và xử lý các phản ánh, góp ý từ người dân để không ngừng cải tiến chất lượng dịch vụ.

Ông cũng đề nghị các đơn vị vận tải tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng phục vụ, đảm bảo an toàn, văn minh, đúng chuẩn mực của một dịch vụ giao thông công cộng hiện đại và thân thiện với người dân.

35 tuyến xe buýt có trợ giá

Ông Phan Văn Hải, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần xe khách Phương Trang - FUTA Bus Lines, cho biết từ ngày 1/8, 35 tuyến xe buýt có trợ giá, bao gồm 27 tuyến thuần điện EV và 8 tuyến dầu Diesel, sẽ chính thức hoạt động. Các lộ trình được quy hoạch đồng bộ, đảm bảo thời gian di chuyển hợp lý, luồng tuyến thông suốt, kết nối chặt chẽ với hệ thống metro tương lai, từ đó tạo dựng mạng lưới giao thông công cộng thống nhất, tiện lợi cho người dân và du khách.

Đội xe gồm 557 chiếc được sản xuất đạt chuẩn quốc tế, thiết kế hiện đại, đảm bảo an toàn, tiện nghi, và đáp ứng sức chứa linh hoạt từ 30 - 40 chỗ, tối đa lên đến 60 chỗ (tùy tuyến). Các phương tiện cũng được tích hợp công nghệ tiên tiến, mang lại trải nghiệm thoải mái và tiện lợi tối đa cho hành khách. Công ty Kim Long Motor đã bàn giao tổng cộng 650 xe buýt, bao gồm 450 xe điện và 200 xe diesel, cho FUTA Bus Lines để kịp thời phục vụ đợt vận hành này.

Đáng chú ý, cả 35 tuyến xe buýt này đều miễn tiền vé cho các đối tượng: trẻ em cao từ 1,3 mét trở xuống, thương binh, bệnh binh (có xuất trình thẻ), người khuyết tật (có xuất trình thẻ đi xe buýt miễn phí), người cao tuổi (từ đủ 70 tuổi trở lên, có giấy tờ chứng minh) và người có thẻ đi xe buýt miễn phí do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Danh sách 35 tuyến xe buýt có trợ giá do Công ty Phương Trang khai thác từ 1/8:

· Chợ Tân Hương - BX Buýt Văn Thánh (MST 30)



· CVPM Quang Trung - BX Buýt Văn Thánh (MST 55)



· BX An Sương - BX Buýt Văn Thánh (MST 104)



· Đồng Hòa - Cần Thạnh (MST 77)



· Phà Bình Khánh - Cần Thạnh (MST 90)



· Tân Điền - An Nghĩa (MST 128)



· BX Ngã tư Ga - KCN Đông Nam (MST 58)



· BX Củ Chi - An Nhơn Tây (MST 87)



· BX Củ Chi - Cầu Tân Thái (MST 100)



· BX Củ Chi - Bố Heo (MST 107)



· BX Củ Chi - Bình Mỹ (MST 126)



· BXB Sài Gòn - BXB Quận 8 (MST 34)



· Bến Thành - Chợ Long Phước (MST 88)



· Cảng Quận 4 - Bình Quới (MST 44)



· CV Tôn Thất Thuyết - Bến Mễ Cốc (MST 46)



· BXB Tân Phú - Chợ Hiệp Thành (MST 48)



· BX Miền Đông - Chợ Hiệp Thành (MST 146)



· BXB Chợ Lớn - N3G - Cầu Lớn (MST 23)



· BXB Chợ Lớn - Chợ Hiệp Thành (MST 145)



· BXB Chợ Lớn - Gò Vấp (MST 07)



· BXB Chợ Lớn - BX Ngã tư Ga (MST 103)



· BXB Sài Gòn - Chợ Xuân Thới Thượng (MST 28)



· Bến Thành - Thới An (MST 36)



· ĐH Tôn Đức Thắng - Bến Thành - ĐH Văn Lang (MST 31)



· Bến Thành - Võ Văn Kiệt - BX Miền Tây (MST 39)



· Bến Thành - Thạnh Xuân (MST 03)



· Bến Thành - Chợ Hiệp Thành (MST 18)



· BX Miền Đông - BX Miền Tây (MST 14)



· BX Miền Đông - Hóc Môn (MST 24)



· BXB Quận 8 - KDC Vĩnh Lộc A (MST 25)



· BXB Chợ Lớn - Chợ Tân Nhựt (MST 101)



· Long Phước - BX Miền Đông mới (MST 76)



· Đại học Nông Lâm - Bến tàu Hiệp Bình Chánh (MST 89)



· BX An Sương - Phật Cô Đơn (MST 71)



· BX An Sương - KCN Nhị Xuân (MST 85)