TP.HCM yêu cầu siết chặt kiểm tra an toàn giao thông, các phương tiện, người điều khiển, trung tâm đăng kiểm...

Sở Xây dựng TP.HCM ngày 26/9 cho biết, đã có chỉ đạo yêu cầu các đơn vị quản lý đường bộ và các nhà đầu tư dự án BOT khẩn trương rà soát toàn diện hạ tầng giao thông. Cụ thể, cần tổ chức giao thông hợp lý, khoa học hơn, đồng thời kịp thời bổ sung, điều chỉnh các hạng mục an toàn như: biển báo, vạch kẻ đường, lan can phòng hộ, đèn tín hiệu và đinh phản quang tại những khu vực phức tạp.

TP.HCM yêu cầu siết chặt kiểm tra an toàn giao thông, đặc biệt các phương tiện, người điều khiển, trung tâm đăng kiểm... Ảnh: CH

Đặc biệt, các đơn vị cần tăng cường kiểm tra, giám sát hành lang an toàn giao thông, tập trung vào những nơi có nguy cơ tai nạn cao như khu vực trường học, chợ, và các khu dân cư đông đúc. Những hư hỏng trên mặt đường phải được sửa chữa ngay lập tức để đảm bảo an toàn cho người dân.

Bên cạnh hạ tầng, Sở Xây dựng còn tập trung vào việc siết chặt kiểm tra phương tiện và người điều khiển.

Các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại TP.HCM và các khu vực sáp nhập như Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu được giao nhiệm vụ tăng cường kiểm tra các điều kiện an toàn của phương tiện kinh doanh vận tải hành khách, đặc biệt là xe ô tô.

Sở cũng giao Phòng Kiểm tra chuyên ngành phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan kiểm tra đột xuất hoạt động kinh doanh vận tải. Các nội dung kiểm tra bao gồm: điều kiện an toàn của phương tiện, thời gian làm việc, điều kiện sức khỏe của lái xe.

Mọi vi phạm của lái xe, nhà xe, chủ xe sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Mục tiêu là phòng tránh những vụ tai nạn tương tự, bảo đảm tính mạng, sức khỏe, và tài sản của người dân.

Sở Xây dựng TP.HCM đề nghị các đơn vị và nhà đầu tư BOT khẩn trương triển khai các nội dung trên và báo cáo ngay về Sở nếu có bất kỳ khó khăn, vướng mắc nào.