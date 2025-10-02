TP.HCM yêu cầu ứng dụng công nghệ dự báo điểm cháy, tăng cường phòng cháy rừng





TP.HCM yêu cầu tăng cường PCCC rừng, ứng dụng công nghệ dự báo điểm cháy. Ảnh: Minh họa

Ngày 2/10, theo chỉ đạo từ Chủ tịch UBND TP.HCM, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao giữ vai trò chủ trì, nòng cốt với các nhiệm vụ trọng tâm: Chủ trì theo dõi, dự báo tình hình thời tiết và cảnh báo nguy cơ cháy rừng tại các vùng trọng điểm, kịp thời cung cấp thông tin cho người dân và địa phương. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao chất lượng dự báo và phát hiện các điểm cháy rừng sớm nhất.

Kiểm tra, giám sát: Tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra công tác PCCC rừng, nhất là các khu vực có nguy cơ cao, khu vực thường xuyên xảy ra cháy.

Chủ động hỗ trợ chữa cháy: Theo dõi, giám sát chặt chẽ các điểm cháy, sẵn sàng hỗ trợ thông tin và huy động lực lượng, phương tiện, trang thiết bị khi xảy ra cháy lớn hoặc khi địa phương yêu cầu.

Đảm bảo nguồn nước: Chỉ đạo quản lý, vận hành các công trình thủy lợi, chủ động điều tiết nước để duy trì nguồn nước phục vụ công tác PCCC tại các khu vực có rừng trong cao điểm mùa khô.

Theo UBND TP.HCM, công tác phối hợp giữa các lực lượng vũ trang và địa phương được siết chặt, Công an Thành phố và Bộ Tư lệnh Thành phố phải chỉ đạo các đơn vị đóng quân trên địa bàn rà soát, cập nhật, hoàn thiện phương án phối hợp giữa các lực lượng vũ trang và lực lượng tại chỗ. Các đơn vị cần sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện tham gia hỗ trợ chữa cháy rừng ở mức cao nhất khi có đề nghị.

Chính quyền cơ sở và các đơn vị chủ rừng được yêu cầu thực hiện nghiêm nguyên tắc "Phòng ngừa là chính, chữa cháy từ sớm, từ cơ sở". UBND các phường, xã, đặc khu có rừng phải tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm. Đặc biệt, kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng lửa trong rừng và gần rừng, kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi dùng lửa có nguy cơ gây cháy.

Chính quyền địa phương cần chủ động bố trí lực lượng, phương tiện, vật tư, kinh phí phục vụ PCCC, và đặc biệt lưu ý đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân khi xảy ra cháy rừng.

Các đơn vị chủ rừng có trách nhiệm xây dựng phương án PCCC rừng theo phương châm "bốn tại chỗ" (chỉ huy tại chỗ, Lực lượng tại chỗ, Phương tiện tại chỗ, Hậu cần tại chỗ). Phải thường xuyên kiểm tra, đảm bảo trang thiết bị hoạt động hiệu quả và tổ chức ứng trực 24/24 giờ để kịp thời huy động lực lượng chữa cháy, hạn chế thiệt hại thấp nhất.

Các tổ chức, cá nhân thuê môi trường rừng để kinh doanh dịch vụ du lịch cũng phải lập phương án PCCC rừng, đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị và phối hợp chặt chẽ với lực lượng kiểm lâm để tuần tra, kiểm soát.

UBND TP.HCM yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị và chính quyền cơ sở nghiêm túc triển khai thực hiện các chỉ đạo trên.