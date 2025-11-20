Trai Cần Thơ trồng dừa giống gì mà trái mỏng vỏ, nước ngọt, cây thấp tè đeo quả quá trời, cây mang 200 trái

Xem phim, tôi và chồng tranh cãi kịch liệt về việc ai là người đã đẩy con ra xa
Anh Như cho hay, nhiều cây dừa xiêm lùn trong vườn cho quá nhiều trái, buộc anh phải cột dây nâng đỡ từng buồng, nếu không sẽ bị hư cả buồng.
Cách đây 5 năm, anh Như tìm đến tỉnh Bến Tre cũ mua 100 cây dừa xiêm lùn giống về trồng trong khu vườn 4.500m2.
Nhờ anh chăm sóc tốt, vườn dừa phát triển mạnh và cho trái rất sum suê, thậm chí thân cây mới cao ngang đầu gối đã ra trái.
Theo tìm hiểu, dừa xiêm lùn của anh Như trồng có ưu điểm vỏ mỏng, nước ngọt thanh, đặc biệt là cho năng suất cao. Trên một cây, có thể nuôi 8 buồng dừa (mỗi buồng từ 10-20 trái) cùng lúc.
Do vườn dừa lúc nào cũng phát triển xanh mướt, cho trái đẹp và được trồng theo hướng hữu cơ nên anh không bán trái cho thương lái bên ngoài, mà chỉ phục vụ khách du lịch tại chỗ.
"Vườn dừa xiêm lùn của tôi phục vụ du lịch nên nói không với phân thuốc hóa học. Với những loại côn trùng gây hại, tôi chỉ dùng muối pha loãng với nước tưới" - ông Như chia sẻ.
Với 70 cây dừa đang cho trái, ông Như phục vụ khoảng 30 khách đến tham quan/ngày.
Không như những vườn dừa xiêm lùn khác, chỉ có thể cho trái đồng loạt từ 2-3 đợt trong năm, tức phải có khoảng thời gian cây nghỉ ngơi không cho trái, còn vườn dừa xiêm của anh Như cho trái quanh năm.
Theo anh, để dừa xiêm lùn cho trái quanh năm, anh phải chăm sóc, bón phân khác biệt, đảm bảo cho cây dừa luôn đủ sức.
Do cho trái liên tục nên mỗi trái có thể chứa 350-400ml nước, ít hơn so với dừa theo mùa tự nhiên. Tuy nhiên, thể tích này phù hợp với nhu cầu một người uống nên khá thích hợp để phục vụ cho khách du lịch.
Trước đây, khi mới trồng, vườn dừa của anh thiệt hại khoảng 50 cây do chưa có kinh nghiệm. Không bỏ cuộc, anh tiếp tục mua cây dừa giống trồng lại.
Anh Như chia sẻ, việc chăm sóc vườn dừa xiêm lùn không nhẹ nhàng như nhiều người nghĩ. Loại cây cho trái sai này cần bón phân, dọn sạch tàu lá già thường xuyên, cắt lưỡi mèo để hoa dừa nhanh bung. Thậm chí, mùa nắng, phải tưới nước.
Dù tốn công chăm sóc nhưng anh Như rất có động lực trồng giống dừa xiêm lùn. Bởi ngoài những ưu điểm nêu trên, loại cây này chỉ trồng 1,5 năm là có thể cho trái với năng suất cao.
Thành công bước đầu, hiện ông Như đang cải tạo các phần đất còn lại trong khu vườn 4.500m2 để trồng dừa xiêm lùn.
