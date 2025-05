‘Trai cưng’ bị đưa đi cai nghiện, người cha mất tiền vì gặp kẻ lừa đảo ‘giải cứu’

Ngày 7/5, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam với Nguyễn Ngọc Minh Khôi (SN 1998, ngụ TP.Thủ Đức) về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Bắt kẻ lừa giải cứu con nghiện để chiếm đoạt tài sản

Theo điều tra ban đầu, thông qua bạn bè của con trai là Vũ Thành Tiến (SN 2000, ngụ tỉnh Đồng Nai), ông Vũ Thành Chung (SN 1974, ngụ tỉnh Đồng Nai) biết được Tiến bị Công an phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 kiểm tra, phát hiện dương tính với ma túy nên đưa đi cai nghiện.

Nguyễn Ngọc Minh Khôi tại cơ quan công an. Ảnh: CA

Ông Chung đến Công an phường Phạm Ngũ Lão để tìm hiểu sự việc. Tại đây, người này cho biết đã gặp cán bộ công an phường và 1 người đàn ông mặc thường phục được giới thiệu là người làm ở ủy ban phụ trách hồ sơ đi cai nghiện của con ông Chung.

Khi về nhà, ông Chung được 1 người điện thoại và cho hay có khả năng lo được cho Tiến về nhà. Qua trao đổi, ông Chung đã chuyển khoản tổng số tiền 80 triệu đồng cho người này.

Sau khi chuyển tiền xong, Tiến vẫn phải đi cai nghiện bắt buộc 2 năm nên ông Chung đã gọi lại cho người lạ trên nhưng bị chặn liên lạc. Ngày 25/4, ông Chung đến công an trình báo.

Vào cuộc điều tra, truy xét, đến 11h20 ngày 26/4, lực lượng chức năng đã bắt giữ Nguyễn Ngọc Minh Khôi, đưa về trụ sở Công an phường Phạm Ngũ Lão để đấu tranh.

Tại cơ quan công an, Khôi thừa nhận đã lừa đảo của ông Chung số tiền 80 triệu đồng. Khôi khai có mối quan hệ quen biết với bạn gái của Tiến.

Khi thấy Tiến bị bắt đưa đi cai nghiện, bạn gái của Tiến nói Khôi liên lạc với cha mẹ của bạn trai để lo cho Tiến.

Qua làm việc và đối chất, ông Chung khẳng định lại là chưa từng gặp Khôi, giữa ông Chung và Khôi chỉ trao đổi thông tin qua điện thoại.

Khi trao đổi qua điện thoại, Khôi đã nói gian dối để ông Chung thực hiện 5 lần chuyển khoản, tổng số tiền là 80 triệu đồng vào 5 số tài khoản khác nhau theo yêu cầu của Khôi.

Số tiền lừa đảo của ông Chung, Khôi đã chi tiêu vào việc cá nhân, hiện không có khả năng trả lại.

Ngoài ra, Khôi cho biết bản thân trước đây cũng bị đưa đi cai nghiện bắt buộc nhưng được 3 tháng thì tòa án xét xử cho về địa phương.

Cho rằng Tiến cũng sẽ đi ít ngày thì được về nên Khôi đã lợi dụng để lừa ông Chung. Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM điều tra, làm rõ.