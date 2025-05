Ngày 6/5, Bộ Công an cho biết Công an tỉnh Bắc Ninh vừa phối hợp cùng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao triệt phá thành công chuyên án liên quan đến sàn giao dịch ngoại hối giả mạo Verbo Capital - một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản với quy mô đặc biệt lớn, tổng thiệt hại lên tới 300 tỷ đồng. Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 10 đối tượng về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo nhà chức trách, cầm đầu tổ chức tội phạm là một số đối tượng người Trung Quốc, phối hợp chặt chẽ với nhóm người Việt Nam có vai trò tổ chức, lôi kéo người tham gia. Trong đó, Nguyễn Văn Chung (SN 1995, trú tại An Phú, An Giang) và Phạm Trần Phương Anh (SN 1999, ngụ Bình Chánh, TP.HCM) là hai nhân vật chủ chốt.

Đối tượng Phạm Trần Phương Anh tại cơ quan công an. Ảnh: BCA.

Nhóm này đã tự dựng lên sàn Verbo Capital, là một nền tảng giao dịch ngoại hối giả, hoạt động trá hình dưới mô hình đa cấp. Các đối tượng phân chia vai trò rõ ràng, xây dựng mạng lưới nhân viên đông đảo, sử dụng mạng xã hội như Facebook, Zalo, Telegram để quảng bá, tiếp cận và dụ dỗ người dân tham gia đầu tư.

Sau khi người chơi tạo tài khoản, các "chuyên gia tài chính" tự phong sẽ hướng dẫn nạp tiền, đặt lệnh giao dịch. Tuy nhiên, hệ thống phía sau được cài đặt để thao túng lệnh, điều chỉnh chênh lệch giá mua - bán (Spread) nhằm gây thua lỗ giả tạo, khiến nhà đầu tư mất trắng.

Khi người chơi có nhu cầu rút tiền, các đối tượng tìm cách trì hoãn, lôi kéo tiếp tục đầu tư để tiếp tục thao túng và chiếm đoạt. Số tiền chiếm đoạt được phân chia theo cấp bậc trong hệ thống.

Từ tháng 9/2024 đến nay, sàn Verbo Capital đã thực hiện khoảng 5.700 giao dịch, lừa đảo hơn 4.000 người trên cả nước, tổng số tiền bị chiếm đoạt lên đến 300 tỷ đồng.

Để bóc gỡ toàn bộ đường dây, Công an tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, triển khai 5 tổ công tác đồng loạt bắt giữ các nghi phạm tại nhiều địa phương. Lực lượng chức năng đẫ thu giữ 26 máy tính, 32 điện thoại, 1 ô tô, cùng nhiều thiết bị điện tử và phong tỏa khoảng 8,5 tỷ đồng trong tài khoản liên quan.

Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng còn lại.