Tại TP.HCM, từ đầu mùa Vu lan, nhiều người đã tìm đến các nhà hàng, quán ăn chuyên phục vụ ẩm thực chay. Ghi nhận cho thấy, thị trường rất nhộn nhịp. Điểm mới là để đáp ứng nhu cầu đa dạng của thực khách, nhiều nhà hàng đã chủ động tổ chức riêng tiệc buffet chay và hoạt động suốt cả mùa Vu lan.

Suốt cả tuần qua, khách sạn Viễn Đông trên đường Phạm Ngũ Lão, phường Bến Thành, TP.HCM hôm nào cũng nhộn nhịp khách đến thưởng thức buffet chay. Với hai suất trưa và tối, hầu như luôn kín khách.

Phía khách sạn cho biết mỗi tháng, họ chỉ phục vụ buffet chay vào ngày 1 và 15 Âm lịch, riêng mùa Vu lan, đơn vị quyết định mở buffet chay mỗi ngày. Lượng khách đến thưởng thức rất đông.

Buffet chay tại đây có đến hơn 50 món thuần chay đặc sắc của Việt Nam và nhiều quốc gia. Thực khách có thể bắt đầu hành trình ẩm thực của mình với các món khai vị như cải mầm bóp thấu lúa mạch thanh mát, gỏi cuốn mít non đậu hủ chay hay gỏi bông súng phù trúc đặc sắc.

Sau khai vị, khách có thể đến các món chính đậm đà như đậu hũ cuộn khoai môn hoa hẹ sốt tàu xì, cà ri kiểu Nhật thơm ngon đậm đà, mì Udon xào nấm và rau củ hay trứng vịt vân mây hấp dẫn.



Nhiều khách cho biết họ đều không thể bỏ qua món ăn đặc sắc nổi tiếng của TP.HCM là "sà bì chưởng", tức cơm tấm sườn bì chả nhưng ở phiên bản là món chay. Thậm chí, có khách còn nói phải ăn 2 dĩa thì mới đã.

Cơm tấm sườn bì chả chay đặc biệt được nhiều người khen. Món ăn được làm bằng nguyên liệu chay với đầy đủ các thành phần quan trọng như sườn, bì, chả chay, điểm xuyết một chút cam trắng của củ cải, cà rốt thưởng thức với nước mắm chay.

Là tín đồ của ẩm thực Việt Nam, nhiều người sẽ khó lòng bỏ qua bèo, nậm, lọc, bánh ít trần chay. Ngoài ra, gỏi cuốn, bò bía ăn kèm với các loại sốt tương đặc biệt cũng được nhiều khách đánh giá cao.

Bánh xèo chay nóng nổi được các đầu bếp trực tiếp chiên khi khách gọi món. Bánh xèo vàng ươm, lớp bánh có hương vị đặc biệt ăn kèm rau sống như cải xanh, xà lách, diếp cá mang lại trải nghiệm ẩm thực thú vị.

Khách còn có thể thưởng thức bún riêu, bún mắm chay hoặc nếu đi với gia đình và bạn bè, nhiều người chọn phục vụ thêm lẩu chay tại bàn như lẩu nấm sữa đậu nành, lẩu tiềm ngũ quả nóng hổi.

Tráng miệng là chè, bánh ngọt và trái cây theo mùa. Đặc biệt, nồi đậu hủ nóng hổi được đặt trên một thúng rơm ăn kèm nước đường gừng được nhiều người thích thú.

Nhóm bạn 6 người của bà Bích Ngọc chủ yếu tại các phường xa trung tâm tìm đến nhà hàng này để thưởng thức buffet chay. Đây là địa chỉ ẩm thực chay quen thuộc của nhóm. “Riêng tháng Vu lan, chúng tôi sẽ tiếp tục đến đây thưởng thức thêm nhiều lần nữa”, bà Ngọc nói.

Nhiều nhà hàng tại TP.HCM năm nay ra mắt buffet chay để đáp ứng nhu cầu. Thực khách không chỉ có nhóm trung niên, mà đặc biệt còn thu hút nhiều dân văn phòng với nhu cầu ăn chay mùa Vu lan.

Nhiều bạn trẻ cũng tìm đến, không phải theo trào lưu mà giúp cơ thể nhẹ nhàng, thanh tịnh và còn là dịp thú vị để quây quần hàn huyên bên bạn bè và người thân.

Chính vì nhu cầu ăn chay tăng cao nên hầu hết các nơi kinh doanh buffet chay mùa Vu lan tại TP.HCM đều khuyến khích khách đặt bàn trước. Một số nơi còn ưu đãi, giảm giá dành cho khách đặt bàn sớm. Riêng những ngày cao điểm như đầu tháng, rằm và cuối tháng có thể kín bàn.