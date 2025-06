Theo Washingtontimes, một số nguồn tin quân sự và blogger nổi bật trong giới quân đội Nga đã tỏ ra cực kỳ bất ngờ trước quy mô và sự liều lĩnh của chiến dịch mạng tên Mạng nhện (Spiderweb) diễn ra hôm 1/6 của Ukraine – đồng thời chỉ trích gay gắt những lỗ hổng an ninh nội địa.

“Ngày 1/6/2025 có thể đi vào lịch sử hiện đại như là ‘Trân Châu Cảng của nước Nga", blogger quân sự người Nga Roman Alekhine viết trên Telegram trong bối cảnh nội bộ quân đội và cơ quan an ninh Nga được cho là đã bị choáng váng vì không phát hiện ra một chiến dịch quy mô lớn, liều lĩnh đến vậy.

Ông quy kết thất bại này cho “những vấn đề mang tính cấu trúc trong quân đội và ngành an ninh Nga”, đồng thời nhận định thêm rằng: “Ukraine đã chứng minh rằng họ đã chuẩn bị ở mức tối đa cho một cuộc chiến với bất kỳ cường độ và thời gian nào. Thành công của họ bắt nguồn từ những 'lỗ hổng' mà chúng ta đã thấy trước đó: sự thiếu nhân lực trầm trọng trong lực lượng an ninh nội địa, sự quá tải hành chính, các cơ quan đặc nhiệm bị xuống cấp do lương thấp, giấy tờ rườm rà, giờ làm việc phi lý – tất cả vì làm vừa lòng cấp trên, chứ không phải để đạt kết quả thực chất".

Trong bức ảnh không đề ngày tháng do Cơ quan An ninh Ukraine cung cấp, người đứng đầu Cơ quan An ninh Vasyl Malyuk đang nghiên cứu một bức ảnh chụp bản đồ vị trí hàng không chiến lược của Nga tại văn phòng của ông ở Ukraine. (Cơ quan An ninh Ukraine)



Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tiết lộ chiến dịch mang mật danh “Mạng nhện” (Spiderweb) đã được lên kế hoạch trong suốt 18 tháng. Theo ông, có tới 117 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine được phóng vào các căn cứ quân sự của Nga, trải dài từ ngoại ô Moscow đến tận Siberia.

“Kế hoạch kéo dài hơn một năm rưỡi. Việc tổ chức và từng chi tiết đều được thực hiện hoàn hảo. Có thể khẳng định đây là một chiến dịch hoàn toàn độc nhất vô nhị", ông Zelensky viết trên mạng xã hội.

“Điều thú vị nhất – và giờ tôi có thể nói công khai – là ‘văn phòng’ điều hành chiến dịch này trên lãnh thổ Nga lại nằm ngay cạnh trụ sở FSB ở một khu vực của họ", nhà lãnh đạo Ukraine nói thêm.

Chi tiết này làm dấy lên nghi ngờ nghiêm trọng về năng lực và uy tín của Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB). Theo các nguồn tin Ukraine, các UAV đã được tuồn vào lãnh thổ Nga bằng xe tải, sau đó được giấu và triển khai gần các căn cứ không quân Nga, cho phép tấn công với tốc độ và độ chính xác cao. Ông Zelensky cũng khẳng định tất cả các đơn vị vận hành UAV của Ukraine đã rút lui an toàn khỏi Nga sau khi hoàn tất nhiệm vụ.

Ukraine tuyên bố đã phá hủy hơn 40 máy bay chiến đấu khi tấn công cùng lúc 5 căn cứ không quân của Nga trên khắp lãnh thổ nước này. Cuộc tấn công xảy ra chỉ một ngày trước khi đại diện hai nước gặp nhau tại Thổ Nhĩ Kỳ để đàm phán lệnh ngừng bắn vào thứ Hai.

Chiến dịch của Ukraine dường như học theo chiến lược quen thuộc của Nga: tung đòn đánh lớn ngay trước khi đàm phán hòa bình nhằm tạo lợi thế và gây áp lực với đối phương.



Theo Kiev, vụ tập kích đã phá hủy khoảng 34% năng lực máy bay mang tên lửa hành trình chiến lược của Nga, với tổng thiệt hại ước tính lên tới 7 tỷ USD.