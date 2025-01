Lần đầu tiên sau bảy năm, giáo trình học thuật không còn nằm trong danh sách 10 cuốn sách được mượn nhiều nhất tại thư viện Đại học Quốc gia Seoul (SNU), trường đại học hàng đầu của Hàn Quốc. Thay vào đó, văn học chiếm lĩnh 8 vị trí đầu tiên. Đây là sự thay đổi lớn trong thói quen đọc sách của sinh viên, đánh dấu sự chuyển dịch từ ưu tiên học thuật sang thưởng thức văn học.

Theo thống kê công bố ngày 2/1, cuốn sách được mượn nhiều nhất tại SNU năm ngoái là "I Do Not Bid Farewell" của nhà văn đoạt giải Nobel Han Kang. Các tiểu thuyết tiếp tục giữ vững vị trí từ thứ hai đến thứ tư, trong khi sách tiểu luận và tản văn lần lượt đứng ở vị trí thứ năm và thứ sáu. Các cuốn tiểu thuyết khác hoàn thiện danh sách ở vị trí thứ bảy và thứ tám. Trước đây, các đầu sách như "Principles of Music," "General Statistics," và "Linear Algebra" thường thống trị danh sách này khi sinh viên tập trung vào hiệu suất học tập và tìm kiếm việc làm.

Trào lưu "text hip" bùng nổ, sách văn học "cháy hàng"

Tiểu thuyết của tác giả người Hàn Quốc Han Kang tại một hiệu sách ở Seoul. Yonhap.

Trong thời gian đại dịch, văn hóa chia sẻ giáo trình trong các phòng học chung gần như biến mất, khiến nhu cầu mượn giáo trình từ thư viện gia tăng. Tuy nhiên, năm vừa qua, xu hướng đọc văn học đã lan tỏa mạnh mẽ. Không chỉ tại SNU, các trường đại học lớn khác như Đại học Korea hay Đại học Ewha Womans cũng ghi nhận các tiểu thuyết như "Pachinko" và "The Vegetarian" nằm trong danh sách mượn hàng đầu.

Sự lên ngôi của sách văn học tại các trường đại học Hàn Quốc phản ánh xu hướng "text hip", một phong trào văn hóa được thế hệ gen Z và Millennials trẻ đón nhận. Thuật ngữ này kết hợp giữa "text" (văn bản) và "hip" (thời thượng), hàm ý rằng việc đọc sách đang trở thành biểu tượng của sự sành điệu. Ban đầu, nhiều người trẻ đọc sách chỉ để tạo ấn tượng về sự tinh tế, nhưng họ nhanh chóng khám phá niềm vui thực sự từ văn học.

Các chuyên gia nhận định rằng "text hip" có tiềm năng trở thành biểu tượng văn hóa định hình cả một thế hệ thay vì chỉ là một trào lưu nhất thời. Trên mạng xã hội, người trẻ chia sẻ hình ảnh bìa sách, đoạn trích yêu thích để thể hiện gu thẩm mỹ cá nhân. Mặc dù một số người xem phong trào này là hình thức hoặc bề nổi, nhưng không ít độc giả đã tìm thấy niềm đam mê sâu sắc với việc đọc thông qua trào lưu này.

Một đại diện ngành xuất bản nhận định: “Thế hệ 20 tuổi đã tiếp xúc với nội dung số từ nhỏ, vì vậy họ cảm thấy văn bản in ấn mang lại sự mới mẻ và phong cách. Nhiều người đã chán ngán các bài đăng ngắn hạn trên mạng xã hội và khám phá sức hút từ sách in".

Sinh viên đại học cũng chia sẻ trải nghiệm cá nhân với việc đọc. Byun Ji-min, sinh viên 24 tuổi, chia sẻ: “Ban đầu, tôi đọc sách vì thích được người khác nhìn nhận là người sâu sắc và tinh tế. Nhưng theo thời gian, việc đọc đã mở rộng tầm nhìn và làm phong phú thêm các cuộc trò chuyện của tôi. Bây giờ, đọc sách đã trở thành sở thích".

Kim Min-woo, một sinh viên cùng tuổi, cũng có trải nghiệm tương tự: “Tôi bắt đầu đọc tiểu thuyết để thư giãn trong thời gian căng thẳng tìm việc sau khi thấy bạn bè chia sẻ ảnh chụp với sách. Nhưng câu chuyện của các nhân vật đã giúp tôi suy ngẫm về những khó khăn của bản thân và sắp xếp lại suy nghĩ".

Sự phổ biến của "text hip" không chỉ dừng lại ở những lợi ích cá nhân mà còn mở ra một hướng đi mới cho văn hóa đọc trong thời đại số.